Der deutsche Ringer Frank Stäbler stellt einen Rekord auf: Der 29-Jährige wird zum dritten Mal in einer anderen Gewichtsklasse Weltmeister - und das nach einer schwierigen, sorgenvollen Vorbereitung.

Von Volker Kreisl, Budapest/München

Es sah so leicht aus: Zwei Typen, die sich balgten, mit den Händen verhakten, aneinander zerrten. Dann duckte sich der im roten Dress leicht, der im blauen griff um ihn herum, was den ersten wiederum dazu brachte weit auszuweichen, worauf ein Pfiff ertönte. Der in Blau ballte seine Faust, und die beiden rangelten noch etwas weiter, genau 55 Sekunden noch, dann erklang die Schlusssirene, und sofort lag der in Blau auf dem Rücken, die Hände vor dem Gesicht.

Der Blaue war an diesem Abend Frank Stäbler aus Musberg bei Stuttgart, er wurde abermals Weltmeister im Griechisch-Römisch-Ringen, und er hatte deshalb ein paar Sekunden rücklings sinnierend auf der Matte verbracht, weil dieser letzte Sieg in Budapest wieder mal der Abschluss eines langen außergewöhnlichen Weges war. Außerdem macht der Erfolg Stäblers Titelstatistik in gewisser Weise einmalig, und überhaupt war dieses Finalgefecht natürlich gar keine Schulhofbalgerei, sondern ein schweißtreibender, taktisch anspruchsvoller Ringkampf auf hohem Niveau, bei dem derjenige, der etwas mehr Herzblut investierte, der sich von Widerständen mehr herausfordern lässt, gewann.

Mit seinem Sieg gegen den Ungarn Balint Korpasi schafft Frank Stäbler (oben), was noch keiner geschafft hat: Er gewinnt WM-Gold in drei verschiedenen Gewichtsklassen. (Foto: Szilard Koszticsak/dpa)

Ringen ist eine der ältesten Sportarten, aber es spielt sich in der Nische ab, auch weil die Dramatik für Unkundige schwer nachvollziehbar ist. Klar verständlich sind dann wieder die Ergebnisse. Stäbler ist Weltmeister, zum dritten Mal nacheinander: 2015 gewann er in Las Vegas, 2017 in Paris und nun in Budapest. Weil 2016 wegen Olympia keine WM ausgetragen wurde, kann man also von einem Hattrick sprechen. Das ist eine Seltenheit, aber trotz der äußerst dichten Weltspitze, die es in jedem uralten Sport gibt, der sich in einfachen Halle betreiben lässt, ist Stäbler damit nicht der Einzige. Was Stäblers Dreier-Serie einmalig macht, ist die Vielfalt der Herausforderung: Er ist der erste Ringer, der seine Titel in jeweils drei Gewichtsklassen errang: in der bis 66, bis 71 und nun bis 72 Kilogramm.

Training im ehemaligen Kuhstall

Manche Athleten haben Talent, Technik und Kondition, aber sie brauchen für einen Sieg ideale Bedingungen. Bei Stäbler verhält es sich beim vierten Punkt umgekehrt. Er wird offensichtlich immer besser, je beklagenswerter die Umstände sind. Man könnte sagen, er braucht Hindernisse, Sportdirektor Jannis Zamanduridis sagt: "Er ist einer, der sich Herausforderungen stellen mag." Und Stäbler selber vor Budapest: "Hoffentlich kommt die Extremsituation."

Kleinere Extremsituationen ergaben sich wie immer schon in seinem Lauf ins Finale. Da standen ihm teils schwere, defensiv agierende Gegner der Weltspitze gegenüber. Die größere Extremsituation folgte dann im Finale selber: Kontrahent Balint Korpasi ist Ungar, und das Anfeuern der Heimzuschauer, von denen die meisten selber aus dem Sport kommen, ist stets ein besonders leidenschaftlicher Krach - intensiv, persönlich und sehr laut. Deshalb durfte sich Stäbler beim Einlaufen in die Halle auf extremen Widerstand freuen.

Siegerpose: Frank Stäbler testet die Qualität seiner Goldmedaille. (Foto: Szilard Koszticsak/dpa)

Er hatte ja schon den ganzen Sommer über Extremlagen zu meistern. Im Grunde waren dies keine äußeren, sondern innere Mauern. Ein solches inneres Problem war der Ärger im eigenen Verein, die Konfrontation seiner sehr selbstbewussten und initiativen Ringerabteilung mit der Klubführung des TSV Musberg und die Gründung des KSV. Der folgte der Rausschmiss aus der Halle, von dem Stäbler, der Weltmeister, natürlich ausgenommen war. Das brachte ihm allerdings nur bedingt etwas, weil ein Ringer zwar ein Einzelsportler ist, aber doch eine Gruppe gleichrangiger Trainingsgefährten braucht. Also zog Stäbler um, in den ehemaligen Kuhstall seines Vaters, der Landwirt ist. Stäbler trainierte bis Ende Juli, bis der Stall für die Getreideernte gebraucht wurde.

Die Entscheidung fällt 56 Sekunden vor Schluss

Anders als befürchtet hat dieser kleine Exodus den Kräften und der Form Stäblers keinen Schaden zugefügt. Im Herbst normalisierte sich die Trainingssituation, eine Extremlage brachten dennoch andere Widerstände, die wirklich inneren, die des eigenen Körpers. Stäbler verspürte plötzlich ein rätselhaftes Stechen und Ziehen ums Herz, ein Arzt befürchtete einen Infarkt. Da stand plötzlich die Karriere in Frage, wogegen der größte Kämpfer nichts ausrichten könnte. Stäbler erlebte Tage der Ungewissheit, bis weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich glücklicherweise doch nicht um einen Herzinfarkt handelte, sondern um eine versteckte Rippenverletzung.

Die Schmerzen am Fuß und am Handgelenk, die ihn nun in Budapest plagten, waren dann wieder die üblichen Blessuren, die in einem trainingsintensiven Kampfsport auch viele Gegner haben, die Stäbler aber in seine Jetzt-Erst-Recht-Haltung zwingen. Im Finale hat er sie vermutlich verdrängt, jedenfalls war er der aktivere Kämpfer, erhielt daher auch den ersten Punkt, den Korpasi ausglich, weil der Schiedsrichter auch Stäbler Passivität bescheinigte. Weil beide aus der folgenden Bodenlage des anderen keine Vorteile ziehen konnten, spitzte sich der Kampf zu. Stäbler musste als zweiter Verwarnter bei Gleichstand punkten, um zu gewinnen, und was wie Rangeln aussah, war Stäblers Versuch, einen Griff anzusetzen, ohne Korpasi in die Falle zu gehen.

56 Sekunden vor Schluss war es so weit, Stäbler griff nach dem Unterarm seines Gegners, um ihn seitlich zu umrunden und auszuhebeln, und Korpasi hatte jetzt die Wahl, auf dem Boden zu landen oder von der Matte zu fliehen. Er entschied sich für letzteres, der Punkt ging an Stäbler, 2:1, der Rest war tatsächlich unspektakulär. Der Musberger musste nur noch klug verteidigen, den dritten WM-Titel ließ er sich nicht mehr nehmen.