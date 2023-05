WM in Baku

WM ohne zwei Olympiasieger: Der Weltverband World Taekwondo hat die russischen Athleten Maxim Chramzow und Wladislaw Larin für die WM in Baku (ab 29. Mai) gesperrt. Grund dafür sei, dass beide Unterstützung für Wladimir Putin und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geäußert haben sollen, wie die Plattform insidethegames berichtet. "Wir haben die Information erhalten, dass beiden Athleten von den Weltmeisterschaften suspendiert worden sind", zitiert die Plattform Gennady Schigulski, Geschäftsführer des russischen Verbandes. Anfang April war der Weltverband der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gefolgt, russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge wieder bei Wettkämpfen antreten zu lassen. Voraussetzung ist unter anderem, dass diese den russischen Krieg nicht unterstützen und in keiner Verbindung zum Militär stehen.