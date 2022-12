Französische Fans jubeln am Arc de Triomphe nach dem Halbfinalspiel.

Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Vor einem "Bürgerkrieg" hatte die Bürgermeisterin des schicken 8. Arrondissements, in dem die Champs-Élysées liegen, gewarnt. Noch vor dem Anpfiff hatten zahlreiche Läden und Restaurants in der Nähe ihre Türen verriegelt und die Rollläden runtergelassen, mehr als 2000 Polizisten wurden allein in Paris mobilisiert. Das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko war schon vor dem Anpfiff ein historisches.