Diesen WM-Abend wird Yasin Ayari nie vergessen: Zwei Traumtore erzielte der 22-Jährige zum zweithöchste Sieg in der WM-Geschichte Schwedens – und das alles gegen das Heimatland seines Vaters. Beim 5:1 (3:1) in der Gruppe F gegen Tunesien stellte Ayari sogar die Premier-League-Topstürmer seines Teams in den Schatten. Auch Schwedens Traum-Duo Alexander Isak (FC Liverpool) und Viktor Gyökeres (FC Arsenal) setzt sich stark in Szene, beide (im Bild rechts zu sehen) erzielten je ein Tor. Ayari jedoch gelangen gleich zwei sehenswerten Treffer aus dem Rückraum, das eröffnende 1:0 (7. Spielminute – im Bild links) – und das abschließende 5:1 (90.+6).

Nach dem ersten Tor hob der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion, der neben tunesischen auch marokkanische Wurzeln hat, entschuldigend die Hände und jubelte demonstrativ nicht, während sich die feiernden Kollegen auf ihn stürzten. Nach einer Anfrage aus Tunesien hatte er 2021 kurzzeitig sogar über einen Verbandswechsel nachgedacht. Ayaris Vater Azzouz bat ihn jedoch, auch weiterhin für sein Geburtsland Schweden aufzulaufen. Das skandinavische Land habe ihn „aufgenommen und gefördert“, argumentierte er. Sein Sohn habe daher die Pflicht, Schweden „etwas zurückzugeben“, betonte Azzouz Ayari. So blieb Yasin bei den Schweden.

In deren Team spielt er sich nun ins Rampenlicht. Unter Trainer Graham Potter (früher FC Chelsea), der Schweden erst im Oktober 2025 übernommen hatte und über die Playoffs zur WM in den USA, Mexiko und Kanada führte, blüht der kreative Ayari auf. „Er hat mich gebeten, so zu spielen, wie ich es gerne tue. Ich zeige meine beste Leistung, wenn ich ungezwungen spiele“, sagte Ayari So wie am Sonntagabend im mexikanischen Monterrey, als ihm die beiden Traumtore mit Distanzschüssen gelangen.

Höher hatten die Schweden bei einer WM bisher nur 1938 gewonnen (8:0 gegen Kuba). Die K.-o.-Runde ist für den Viertelfinalisten von 2018 nach dem Kantersieg bereits zum Greifen nah. „Wir werden den heutigen Abend genießen, aber es ist nur ein Spiel. Und am Samstag steht uns ein riesiges Spiel bevor“, sagte Potter. Dann treffen die Schweden in Houston auf die Niederlande. Dank seines Traumduos im Sturm und Shootingstar Ayari kann Potter guter Dinge sein.