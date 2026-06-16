Zum Hauptinhalt springen

WM-GruppenphaseDFB-Team mit Sieg in K.-o.-Runde

SZ bei Google bevorzugen

Das 0:0 zwischen Spanien und den Kapverden hat WM-Auswirkungen auf die deutsche Nationalmannschaft. Durch das Remis steht fest, dass die DFB-Elf mit einem Sieg am Samstag (22.30 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste sicher die K.-o.-Runde erreicht. Der Grund hierfür ergibt sich aus den Fifa-Regularien für die XXL-WM, an der erstmals 48 Teams in zwölf Gruppen teilnehmen. In die Zwischenrunde mit 32 Teams ziehen auch die acht besten Gruppendritten ein. Das deutsche Team ist mit einem 7:1 gegen Curaçao in die WM gestartet.

© SZ/DPA - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite