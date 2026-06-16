Das 0:0 zwischen Spanien und den Kapverden hat WM-Auswirkungen auf die deutsche Nationalmannschaft. Durch das Remis steht fest, dass die DFB-Elf mit einem Sieg am Samstag (22.30 Uhr) in Toronto gegen die Elfenbeinküste sicher die K.-o.-Runde erreicht. Der Grund hierfür ergibt sich aus den Fifa-Regularien für die XXL-WM, an der erstmals 48 Teams in zwölf Gruppen teilnehmen. In die Zwischenrunde mit 32 Teams ziehen auch die acht besten Gruppendritten ein. Das deutsche Team ist mit einem 7:1 gegen Curaçao in die WM gestartet.