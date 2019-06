29. Juni 2019, 20:24 Uhr Deutschland verliert gegen Schweden Aus in der Hitze von Rennes

Deutschland verliert das Viertelfinale der Fußball-WM in Frankreich gegen Schweden.

Lina Magull trifft zur frühen Führung, doch Schweden dreht die Partie.

Die Skandinavierinnen treffen im Halbfinale auf die Niederlande.

Von Anna Dreher , Rennes

Vor diesem Viertelfinale hatte sich Martina Voss-Tecklenburg an ein geflügeltes Wort erinnert. Dass jede Serie irgendwann einmal zu Ende geht. Und als dieses Spiel zwischen Deutschland und Schweden am Samstagabend im Roazhon Park von Rennes zu Ende war, da zeigte sich, dass Sprichwörter ihre Berechtigung haben. Der Bundestrainerin wäre es so viel lieber gewesen, wenn sie dafür keine Bestätigung bekommen hätte. Aber die Leistung ihrer Spielerinnen reichte nicht aus. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist vor 25 301 Zuschauern bei der Weltmeisterschaft nach einer 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Schweden ausgeschieden. Und hat damit auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio verpasst. Nur die besten drei europäischen Mannschaften dieses Turniers dürfen auch für Tokio ihre Koffer packen. Schweden wird am Mittwoch im zweiten Halbfinale auf Europameister Niederlande treffen, einen Tag davor tritt Titelverteidiger USA gegen England an.

Es war ein besonderes Spiel gewesen in vielerlei Hinsicht. Es ging nämlich auch darum, eine 24 Jahre alte Serie zu durchbrechen. Schwedens und Deutschlands Fußballerinnen waren sich vor diesem Tag in 28 Partien begegnet, 20 davon konnte Deutschland gewinnen. Diese Zahlen schwebten schon die ganze Woche über diesem Spiel. Auch wenn die Spielerinnen oft betonten, darauf keinen Wert zu legen. "Ich möchte mit diesem Team Geschichte schreiben", sagte beispielsweise Innenverteidigerin Sara Doorsoun. Es gelang ihr nicht, die Skandinavierinnen, die zuvor schon verbal sehr offensiv aufgetreten waren, taten es auch auf dem Platz.

Der Start verlief nervös, Sara Däbritz spielte einen Ball ohne Not ins Aus, Kapitänin Alexandra Popp mit zu viel Energie nach vorne, wo keine ihrer Mitspielerinnen wartete. Aber die Mannschaft fing sich, spielte mit mehr Übersicht. Vor allem Lina Magull war an guten Kombinationen beteiligt, beschäftigte die Schwedinnen mit ihrer feinen Ballbehandlung - und brachte Deutschland schließlich in Führung. Däbritz fing einen Pass ab, erwischte zur Weitergabe des Balls genau den richtigen Moment und Magull zog mit einer Art Seitfallzieher in der 16. Minute zum 1:0 ab.

Aber nur sieben Minuten später trat dann ein, was aus deutscher Sicht nicht hätte eintreten dürfen: Linda Sembrandt spielte einen langen Ball, Marina Hegering stand zu weit vorne und verpasste ihn mit ihrem Sprung. So rutschte der Ball zu Sofia Jakobsson durch, eine von Schwedens gefährlichen Offensivspielerinnen, die Sara Doorsoun und Carolin Simon davonrannte und schließlich auch noch Almuth Schult zum 1:1-Ausgleich überwand. Nun waren es die Deutschen, die verunsichert wirkten und von verschiedenen Möglichkeiten im Spielaufbau oft nicht die ideale auswählten. Vor allem die immer wieder eingestreuten langen Bälle der Schwedinnen bereiteten ihnen Probleme.

Voss-Tecklenburg, 51, wechselte auch an diesem Tag durch. Keines der bisherigen vier Spiele hatte die Bundestrainerin mit der gleichen Startelf begonnen. Gegen Schweden gab es zwei Veränderungen im Vergleich zum Achtelfinale gegen Nigeria: Carolin Simon spielte links in der Außenverteidigung an Stelle von Verena Schweers, Linda Dallmann kam für Melanie Leupolz. Und in dem Moment, als die Aufstellung bekannt war, wurde den Schweden eine Sorge genommen: Dass Dzsenifer Marozsán nicht nur im Kader stehen, sondern auch von Beginn an auflaufen würde. Beim Auftakt gegen China vor drei Wochen hatte sich die 27 Jahre alte Champions-League-Siegerin den mittleren Zeh im linken Fuß gebrochen. Erst gegen Nigeria saß die Spielmacherin wieder auf der Bank, musste beim ungefährdeten 3:0-Sieg jedoch nicht eingesetzt werden. Schwedens Respekt vor Marozsáns WM-Comeback speiste sich ja nicht nur aus ihrer ganz grundsätzlichen Stärke. Sondern auch aus ihren Toren in zwei wichtigen Spielen der jüngeren Geschichte gegen Schweden. Sie entschied mit ihren präzisen Schüssen das Olympiafinale 2016 (2:1) und das EM-Halbfinale 2013 (1:0).

Während ihre Mitspielerinnen nach 32 Minuten bei der großen Hitze zur Trinkpause an die Seitenlinie kamen, lief sich Marozsán ein paar Meter weiter warm. Und zur Halbzeit hatte Voss-Tecklenburg das Gefühl, nicht mehr auf Marozsán verzichten zu können und wechselte sie für Dallmann ein. Wirklich eingeschüchtert wirkten die Schwedinnen dadurch aber nicht. In der 48. Minute landete der von Jakobsson gespielte Ball erst bei Fridolina Rolfö, deren Kopfball Schult noch vom Tor ablenken konnte. Nur nicht weit genug weg. Stina Blackstenius stand genau richtig, um aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung zu schießen.

Schult brüllte und regte sich auf, denn es war bekannt, dass es genau darauf ankommen würde: Im Umschaltspiel präsent zu sein, sich in Zweikämpfen durchzusetzen. Aber die deutsche Defensive, die bis Samstag als noch einzige im Turnier ohne Gegentor geblieben war, war nicht so hellwach, wie sie es hätte sein müssen. Immer wieder boten sich den Schwedinnen Lücken und auch durch Ballverluste Möglichkeiten, die nicht zuletzt durch Schults Paraden vereitelt wurden. Die eingewechselte Lena Oberdorf hätte Deutschland zurück ins Spiel bringen können, als sie in der 86. Minute einen Kopfball links am Tor vorbei setzte. Sie hätte die deutsche Mannschaft zurück ins Spiel bringen können. Auch Hegering hatte in der Nachspielzeit die Chance dazu. Doch der deutsche Tross wird sich nun am Sonntag auf den Rückweg nach Hause machen - und nicht nach Lyon.