13. Juni 2019, 17:43 Uhr DFB-Team bei der WM Popp verwandelt sich im Zeitraffer

Kapitänin Alexandra Popp steht exemplarisch für die Flexibilität der deutschen Fußballerinnen.

Die Stürmerin zieht sich beim 1:0 gegen Spanien ins Mittelfeld zurück, wo sie die Unordnung im deutschen Spiel ausgleicht.

Von Anna Dreher , Valenciennes

Kurz vor Anpfiff wollte Dzsenifer Marozsán ihren Mitspielerinnen unbedingt noch etwas mitteilen. Aber sie war nicht dort, wo sie zu hören gewesen wäre, sie stand nicht Arm in Arm mit den anderen auf dem Rasen beim zweiten Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien. Marozsán, 27, saß auf der Tribüne des Stade du Hainaut in Valenciennes, nahm ihr Handy, filmte den Schlachtruf und sendete über soziale Medien jene Botschaft, die die eigentlichen Adressaten erst viel später sehen würden: ALLEZ MAXIMAL LADIES, schrieb sie dazu, in lauten Großbuchstaben.

Anschließend folgten zunächst keine Botschaften von Marozsán, auch nicht als Sara Däbritz mit dem 1:0 (42.) bereits den Sieg und die Gruppenführung bei dieser Weltmeisterschaft in Frankreich sicherte. Als Zuschauerin nicht eingreifen zu können wird sie noch mehr geschmerzt haben, als ihr gebrochener Zeh. Deswegen saß Marozsán ja am Mittwoch auf der Tribüne: Die Regisseurin des deutschen Spiels fällt nach einem Tritt auf ihren linken Fuß in der Vorrunde aus - und hat damit ungewollt für Veränderungen gesorgt.

Dass sie von ihren Spielerinnen sehr viel Flexibilität fordert, hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, 51, stets betont, seit sie das Amt übernahm - und die WM zeigt, dass sie es ernst meint. Zwar basieren ihre Entscheidungen grundsätzlich auf einer gewissen Freiwilligkeit, aber in sportlicher Not muss gehandelt werden. Und dann Spielerinnen im Kader zu haben, die ihren Stil verändern, die über diverse Positionen rotieren können, hilft sehr.

Ein Phänomen, das im modernen Männerfußball nicht bekannt ist

Exemplarisch für die Flexibilität steht Alexandra Popp, 28, die Kapitänin ist eine wahre Verwandlungskünstlerin. Eigentlich kennt man sie als zielstrebige Stürmerin. Und das in diversen Systemen. In Spiel eins gegen China war sie im 4-2-3-1 als alleinige Spitze nominiert. In Spiel zwei gegen Spanien starte sie im neuen 4-4-2 vorne neben Svenja Huth. Popp mühte sich, rackerte, gestikulierte, schrie, wirkte unzufrieden und genervt. Sie versuchte, ins Spiel zu kommen, doch ein Tor wollte ihr nicht gelingen. Im Gegenteil: In den freien Räumen dominierten die Spanierinnen mit ihren feinen Kombinationen.

Dann verwandelte sich Popp.

Und es war ein Phänomen zu bestaunen, das im modernen Männerfußball nicht bekannt ist. Gut, es gibt Spieler, die beginnen ihre Laufbahn in offensiver Rolle und enden als Libero - Lothar Matthäus war so einer. Popp aber vollzog die strategische Verwandlung im Zeitraffer, in einem einzigen Spiel, binnen weniger Minuten. Als die Münchnerin Lina Magull nach 64 Minuten eingewechselt wurde, zog sich Popp zurück. Aus der Spitze ins defensive Mittelfeld, auf die Sechserposition. Um es zu veranschaulichen: Das wäre so, als würde Robert Lewandowski beim FC Bayern plötzlich grätschend die Drecksarbeit am eigenen Strafraum verrichten. Einen solchen Rollentausch haben die Männer nahezu nie in ihrem strategischen Repertoire. Dass es doch geht, hat Popp am Mittwoch zum Erstaunen vieler vorgeführt.