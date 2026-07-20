Eine für die Show verlängerte Pause und eine Mannschaft, die sich auf Nahkampf konzentriert: Das WM-Finale bietet viel Anlass zur Kritik. Doch Spaniens Titelgewinn vermittelt eine wertvolle Botschaft.

Direkt noch einmal zur Erinnerung: Die Halbzeit dieses WM-Finals dauerte 27 Minuten. Die Fußballregeln erlauben das nicht. Darin heißt es, die Pause dauert „maximal 15 Minuten“ und nur der Schiedsrichter darf das ändern. Der Schiedsrichter hatte hier aber nichts geändert. Stattdessen entschied die Fifa, dass dieses WM-Finale eine fiebertraumhafte Halbzeitshow braucht und zog den Regelbruch einfach durch. Warum auch sollte sich der Weltfußballverband beim wichtigsten Fußballspiel des Jahres denn bitte um die Fußballregeln scheren?