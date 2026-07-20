Zum Hauptinhalt springen

MeinungWM-EndspielAn diesem Finale war vieles schlecht für den Fußball. Außer dem Sieger

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Rodri hat den WM-Pokal von Donald Trump erhalten und möchte nun offenbar, dass er aus dem Bild geht.
Rodri hat den WM-Pokal von Donald Trump erhalten und möchte nun offenbar, dass er aus dem Bild geht. Hannah McKay/REUTERS

Eine für eine Show verlängerte Halbzeitpause und eine Mannschaft, die sich auf Nahkampf konzentriert: Das WM-Finale bot viel Anlass zum Pessimismus. Doch Spaniens Titelgewinn vermittelt eine wertvolle Botschaft.

SZ bei Google bevorzugen

Direkt noch einmal zur Erinnerung: Die Halbzeitpause dieses WM-Finals dauerte 27 Minuten. Die Fußballregeln erlauben das nicht. Darin heißt es, die Pause dauert „maximal 15 Minuten“ und nur der Schiedsrichter darf das ändern. Der Schiedsrichter hat hier aber nichts geändert. Stattdessen hat die Fifa entschieden, dass dieses WM-Finale eine fiebertraumhafte Halbzeitshow braucht, und es einfach durchgezogen. Warum sollte sich der Weltfußballverband beim wichtigsten Fußballspiel der Welt auch um die Fußballregeln scheren?

Zur SZ-Startseite

Donald Trump beim WM-Finale
:Trump will mit aufs Siegerfoto

Donald Trump hat die WM zu einer hochpolitischen Veranstaltung gemacht. Zum Abschluss überreicht er den Pokal den Spaniern, deren Land er jüngst „Horrorshow“ nannte – und bleibt danach einfach stehen.

SZ PlusVon Boris Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite