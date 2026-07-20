Eine für eine Show verlängerte Halbzeitpause und eine Mannschaft, die sich auf Nahkampf konzentriert: Das WM-Finale bot viel Anlass zum Pessimismus. Doch Spaniens Titelgewinn vermittelt eine wertvolle Botschaft.

Direkt noch einmal zur Erinnerung: Die Halbzeitpause dieses WM-Finals dauerte 27 Minuten. Die Fußballregeln erlauben das nicht. Darin heißt es, die Pause dauert „maximal 15 Minuten“ und nur der Schiedsrichter darf das ändern. Der Schiedsrichter hat hier aber nichts geändert. Stattdessen hat die Fifa entschieden, dass dieses WM-Finale eine fiebertraumhafte Halbzeitshow braucht, und es einfach durchgezogen. Warum sollte sich der Weltfußballverband beim wichtigsten Fußballspiel der Welt auch um die Fußballregeln scheren?