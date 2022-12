Frankreich im WM-Finale:Deschamps hat eine blaue Maschine geformt

Von Martin Schneider, Doha

Wie Didier Deschamps in der Halbzeitpause eines WM-Finales spricht, wird am Sonntag erneut wichtig werden, er hat ja schon wieder eins erreicht. Zum Glück weiß man, wie er sich bisher so verhalten hat. 1998, in seinem ersten Endspiel, war er der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, in einem Dokumentarfilm sieht man, wie er nach der 2:0-Führung gegen Brasilien in der Kabine zur Mannschaft spricht: "Wir lassen nicht nach, klar? Nicht jetzt, klar?"