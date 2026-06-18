Zwei Tore von Harry Kane und ein ganz neuer Stil: England gelingt gegen Kroatien ein furioser Turnierstart – die Halbzeitansprache von Thomas Tuchel spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Bei seiner Vorstellung als englischer Nationaltrainer vor eindreiviertel Jahren hatte Thomas Tuchel dem Mutterland des Fußballs einen „direkten, physischen und offensiven Stil“ versprochen. Dieser solle die Spielweise der Klubs in der Premier League „reflektieren“, sagte er damals. Und nun? Geriet das Auftaktspiel der Engländer bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft zu einer Art Best-of-Version der Premier League.