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Deutscher WM-GegnerAdvocaat zurück als Trainer von Curaçao

Wieder da: Dick Advocaat, hier im Juni 2025 bei einem Spiel gegen El Salvador.
Wieder da: Dick Advocaat, hier im Juni 2025 bei einem Spiel gegen El Salvador. Godofredo A. Vasquez/AP
  • Dick Advocaat ist viereinhalb Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland als Nationaltrainer von Curaçao zurückgekehrt.
  • Sein Nachfolger Fred Rutten hatte erst im Februar übernommen, bat aber nach zwei Niederlagen um Vertragsauflösung.
  • Deutschland trifft am 14. Juni in Houston auf Curaçao, das kleinste Land, das je an einer WM teilgenommen hat.
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Trainerchaos beim deutschen Auftaktgegner: Der Ex-Schalker Fred Rutten hatte erst im Februar als Nationalcoach übernommen, nun ist sein Vorgänger Dick Advocaat sein Nachfolger.

Dick Advocaat ist zurück als Nationaltrainer von Curaçao. Viereinhalb Wochen vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen das kleine Land von der Karibikinsel hat der 78-Jährige die Nachfolge seines Landsmanns Fred Rutten angetreten, der ihn erst Anfang des Jahres ersetzt hatte.

Advocaat hatte sich damals zurückgezogen, um sich um seine kranke Tochter kümmern zu können. Der Tochter scheint es nun aber wieder etwas besser zu gehen. Teile der Mannschaft hatten daher in der vergangenen Woche beim Verband darum gebeten, den früheren Trainer von Borussia Mönchengladbach zurückzuholen. Auch wichtige Sponsoren sollen sich für eine Rückkehr Advocaats ausgesprochen haben, der Curaçao als bislang kleinstes Land überhaupt zu einer WM geführt hat.

Nicht mehr Curacaos Cheftrainer: Fred Rutten.
Nicht mehr Curacaos Cheftrainer: Fred Rutten. Dan Himbrechts/AAPIMAGE/AP/dpa

Rutten, früher beim FC Schalke 04 tätig, hatte wegen der Diskussionen am Montag um eine Auflösung seines Vertrages gebeten. Unter dem 63-Jährigen hatte Curaçao zwei Freundschaftsspiele verloren. Bei seiner Premiere gab es Ende März ein 0:2 gegen China, kurz darauf unterlag die Mannschaft 1:5 in Australien. Laut Verbandspräsident Gilbert Martina habe der Verband Sorge gehabt, auch das Testspiel in Schottland Ende Mai zu verlieren und dann kurz vor der WM mit einer Trainerdiskussion konfrontiert zu sein.

Deutschland und Curaçao treffen am 14. Juni in Houston aufeinander. Weitere Vorrunden-Gegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador. Für Advocaat wird es die dritte WM-Teilnahme als Nationaltrainer. 1994 war er mit den Niederlanden in den USA dabei, 2006 in Deutschland trainierte er Südkorea.

© SZ/sid/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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Von Sebastian Fischer

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