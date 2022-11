Von Philipp Selldorf, Doha

Der Weg aus dem deutschen Mannschaftshotel am nördlichen Ende der Halbinsel bis ins Innere der Turnierhauptstadt Doha dauert etwa eineinviertel Stunden. Mit Polizeibegleitung, wie sie die Fußballer hier auf all ihren Wegen genießen, vielleicht auch etwas kürzer. Erst fährt man eine Weile auf schnurgerader Autobahn durch eintöniges Wüstenland, dann geht es durch die expansiven Vorstädte hinein in die Hochhaus- und Glitzermetropole, es ist eine interessante Reise. Dennoch wollte Hansi Flick keinem seiner Spieler zumuten, die Tour auf sich zu nehmen, als er am Samstag zur Pressekonferenz nach Doha aufbrach.