Keiner, der dabei war, wird vergessen, wie sich damals in Kasan ein 19-jähriger Franzose am eigenen Sechzehner den Ball schnappte und loslief. Er beschleunigte wie eine Comicfigur, lief am ersten Argentinier vorbei, am zweiten, immer verzweifelter versuchten die Gegenspieler, ihn aufzuhalten, erst legal, dann mit Fouls. Marcos Rojo gelang es schließlich nach 80 Metern auf Kosten eines Elfmeters. Es war der Moment, als sich Kylian Mbappé der Welt vorstellte, und es war der Auftakt eines spektakulären WM-Achtelfinales. 4:3 gewann 2018 der spätere Weltmeister Frankreich in einer Art Prolog auf das noch viel spektakulärere WM-Endspiel 2022 in Doha, als sich beide Teams erneut trafen und Argentinien nach einem 3:3 schließlich 4:2 im Elfmeterschießen gewann.