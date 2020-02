Das Hauptverfahren vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in der WM-Affäre 2006 gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt sowie den ehemaligen Fifa-Generalsekretär Urs Linsi beginnt am 9. März. Geplant sind in Bellinzona zunächst zwölf Verhandlungstage. Dem Quartett wird Betrug beziehungsweise Gehilfenschaft dazu vorgeworfen. Als Zeugen sind der damalige WM-Organisationschef Franz Beckenbauer, der ehemalige Fifa-Boss Sepp Blatter und Günter Netzer geladen. Die Beschuldigten haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Bis zum 27. April muss ein erstinstanzliches Urteil gefällt werden, weil sonst die Verjährung eintritt. In dem Verfahren geht es um die weiterhin nicht geklärten Zahlungen von umgerechnet 6,7 Millionen Euro aus den Jahren 2002 und 2005. Gegen das beschuldigte Quartett wurde in Deutschland bereits seit 2015 wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Ende August 2019 hatte das Oberlandesgericht Frankfurt eine Anklage zugelassen.

© SZ vom 11.02.2020