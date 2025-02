Bei all den Geschichten dieses Sports ranken sich die meisten Mythen um die Disziplin Abfahrt. In Österreich, wo das Skifahren die wichtigste Nebensache der Welt ist, kann man das beispielsweise alljährlich auf der Streifabfahrt in Kitzbühel zu sehen. Und in diesem Jahr sollte es also einen Nachschlag geben, in Saalbach-Hinterglemm, bei der Weltmeisterschaft. Im wahrscheinlich größten Skistadion, das es je gab, war jeder Winkel besetzt, noch mehr rot-weiß-rote Fahnen als an den Tagen zuvor flatterten durch die Luft. Alles war bereitet für einen österreichischen Goldtag bei der Heim-WM – doch dann kam ein junger Schweizer und gab den Partycrasher.

Der 23 Jahre alte Franjo von Allmen hat bei der Ski-WM ein historisches Rennen gezeigt, nach dem er als jüngster Abfahrtsweltmeister seit 1989 in den Statistiken vermerkt werden wird. Den Rekord hält weiterhin der deutsche Abfahrer Hansjörg Tauscher, dem dieses Kunststück seinerzeit im zarten Alter von 21 in Vail, Colorado, gelang. Allmen hatte vor dieser WM erst 25 Auftritte im Weltcup, für den Schweizer ist diese die zweite Saison in der obersten Liga des Skirennsports. „Ich bin volles Risiko gegangen“, sagte Allmen später dem ORF, und: „Wir werden feiern bis zum Umkippen.“

Die Dramaturgie dieses Abfahrtsrennens vor mehr als 20 000 Zuschauern im Stadion und am Streckenrand beschränkte sich im Kern auf die Startnummern 1 bis 13. Allmens Teamkollege Alexis Monney, Startnummer 8, legte eine neue Bestmarke hin, mit großem Abstand vor allen anderen. Und es dauerte nicht lange, ehe sich der beste – aber nach wie vor angeschlagene – österreichische Abfahrer Vincent Kriechmayr aufmachte, diese Zeit zu unterbieten. Der 33-Jährige schoss durch den technisch anspruchsvollen Kurs – bei jeder eingeblendeten Zwischenzeit oben ging unten ein von Schreien durchdrungenes Raunen durchs Stadion. Und dann, als er den Zielstrich überquerte, flogen auf den Rängen die Bierbecher. Reicht das für Gold?

Drei Minuten nach Kriechmayr stürzte sich der gelernte Zimmermann aus dem Kanton Bern die Zwölferkogelpiste hinab, nicht restlos sauber, zweimal verschlug es ihm die Skier. Gelingt diesem Mann gleich bei der WM sein erster Abfahrtssieg überhaupt? Allmen wählte eine sehr direkte Linie – und die war so schnell, dass sie seine kleinen Fehler wettmachte. Im Ziel leuchtete die grüne Eins auf, 24 Hundertstelsekunden vor Kriechmayr. Eine Zeit, die auch sein Teamkollege Marco Odermatt nicht unterbieten konnte; der Super-G-Weltmeister wurde Fünfter. Bronze holte Monney, vom Deutschen Skiverband landeten Romed Baumann und Simon Jocher auf den Rängen 19 und 24, Luis Vogt, der trotz seines spektakulären Sturzes im Super-G an den Start ging, schied aus.

So waren diesmal die Kameras und Scheinwerfer auf einen Schweizer gerichtet, der noch wenig ausgeleuchtet ist. Wer ihn trifft, begegnet einem Mann mit massiven Oberschenkeln und spitzbübischem Lächeln. Fast ein wenig schüchtern wirkte er vor einigen Tagen, als er im Schweizer Haus vor der Reporterschar saß. Er sei „ein glücklicher, unbeschwerter Typ, er nimmt es so, wie es kommt“, sagt seine Schwester über ihn. Doch – auch das ist Teil seiner Geschichte – das war nicht immer so.

Die Allmens haben eine Familientragödie hinter sich. 2019, da war Franjo 17 Jahre alt, starb überraschend sein Vater. Die Mutter, die Tochter und die zwei Brüder hatten nicht nur seinen Tod zu verarbeiten, sie drohten auch in den finanziellen Ruin zu schlittern, so dramatisch ging es damals zu. „Damals war auch die Fortsetzung meiner Rennfahrer-Karriere auf der Kippe“, hat Allmen mal dem Schweizer Blick erzählt. Der Teenager stand kurz davor, die Skikarriere zu beenden, ehe sie so richtig begonnen hatte. Doch dann kam alles anders.

Inspiriert durch Zurufe von Vertrauten startete Franjo von Allmen ein Crowdfundingprojekt, er sammelte Spenden von Gönnern, um den anstehenden Skiwinter zu finanzieren. Dieser Plan ging auf, denn nach dieser Saison gelang ihm bereits der Sprung in den Schweizer Skikader. Fortan ging es bergauf.

Fünf Jahre später werden diesem Mann enorme Kräfte nachgesagt. Zudem, das ließ seine Goldfahrt am Sonntag in Saalbach erahnen, gelingt es ihm, aus Schwächen Stärken zu entwickeln, nach Fehlern umso mehr zu beschleunigen. Seine Teamkollegen sagen über den Skiprofi aus der Gemeinde Boltigen, interner Meister des Schnarchens zu sein. Allmen würde das nie leugnen, im Gegenteil. Er sieht es als Vorteil, weil er so meist in einem Einzelzimmer residiert.