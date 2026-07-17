Der Deutsche Fußball Bund (DFB) steht kurz davor, einen der größten internationalen Klubtrainer der vergangenen Jahre als Nationalcoach zu verpflichten. Jürgen Klopp, 59, wird dann der 13. Bundestrainer in der Geschichte des DFB sein, aber weil die 13 eine Unglückszahl ist, wird Klopp in der folgenden, hoch exklusiven SZ-Rangliste als Nummer Zwölf geführt, aufbauend auf dem ersten Nachkriegsländerspiel am 22. November 1950 gegen die Schweiz. In der hier vorliegenden kleinen Seminararbeit kommen die Vorkriegszeit und die parallel verlaufende Geschichte des DDR-Fußballs aus Gründen der mangelnden Vergleichbarkeit nicht vor. Das ist keine Geringschätzung von Georg Buschner, der den Sieg gegen den Klassenfeind BRD bei der WM 1974 dirigierte und der DDR-Nationalelf elf Jahre vorgestanden hat.