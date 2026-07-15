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Halbfinal-Pleite gegen SpanienEin Spiel mit miesen Gewissheiten für Frankreich

Lesezeit: 3 Min.

Kylian Mbappé (li.) versuchte es noch mit einigen Läufen, aber auch er kam gegen diese Spanier im WM-Halbfinale nicht durch.
Kylian Mbappé (li.) versuchte es noch mit einigen Läufen, aber auch er kam gegen diese Spanier im WM-Halbfinale nicht durch. Lars Baron/Getty Images/AFP

Vier Angreifer und doch kaum Offensivaktionen: Die Franzosen hadern nach dem 0:2 im Duell mit überlegenen Spaniern mit fundamentalen Elementen ihres Fußballs – Mbappé wird deutlich, ein Nachfolger für Trainer Deschamps steht bereit.

Von Claudio Catuogno, Dallas

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Dass man ein Halbfinale gegen Spanien auch verlieren kann, das war den Franzosen und ihrem Trainer Didier Deschamps durchaus bewusst gewesen. Schließlich war es zuletzt zweimal vorgekommen, bei der EM 2024 in München (1:2) und in der Nations League 2025 in Stuttgart (4:5). Nicht umsonst hatte Deschamps am Tag vor dem Spiel in Dallas die Favoritenrolle rübergeschoben an seinen Kollegen Luis de la Fuente mit dem Satz: „Spanien Favorit? Das bestätige ich.“

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SZ PlusVon Claudio Catuogno

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