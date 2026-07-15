Vier Angreifer und doch kaum Offensivaktionen: Die Franzosen hadern nach dem 0:2 im Duell mit überlegenen Spaniern mit fundamentalen Elementen ihres Fußballs – Mbappé wird deutlich, ein Nachfolger für Trainer Deschamps steht bereit.

Dass man ein Halbfinale gegen Spanien auch verlieren kann, das war den Franzosen und ihrem Trainer Didier Deschamps durchaus bewusst gewesen. Schließlich war es zuletzt zweimal vorgekommen, bei der EM 2024 in München (1:2) und in der Nations League 2025 in Stuttgart (4:5). Nicht umsonst hatte Deschamps am Tag vor dem Spiel in Dallas die Favoritenrolle rübergeschoben an seinen Kollegen Luis de la Fuente mit dem Satz: „Spanien Favorit? Das bestätige ich.“