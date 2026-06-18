Der Weltverband Fifa hat mit der neu eingeführten „Trinkpause“ bewirkt, dass bei dieser Fußball-WM während eines Spiels noch mehr Reklame gezeigt wird. Und während man es früher geschafft hat, die Dauerwerbesendung bei Pay-TV- und Privatsendern durch gezieltes Einschalten zur Anpfiffsuhrzeit zu vermeiden, gibt es in den „Hydration Breaks“ kein Entkommen. Das ist natürlich die Kalkulation dahinter. Und in diesen Werbeblöcken sieht man, was man mittlerweile bei Sportübertragungen immer sieht: eine Werbung für Sportwetten, gefolgt von einer Werbung für Sportwetten und danach noch eine Werbung für Sportwetten.

Das ist nicht einmal eine gefühlte Wahrheit: Forscher der Universität Hohenheim haben einen Spieltag der Fußball-Bundesliga systematisch untersucht und unter anderem herausgefunden, dass Glücksspielwerbung ein Drittel der gesamten Sendezeit sichtbar war, Bandenwerbung inklusive.

Schon im normalen Ligabetrieb sind Sportwetten omnipräsent, bei der WM trifft die Dauerbeschallung auf ein noch größeres Publikum. Die Weltmeisterschaft ist die Hochzeit der Sportwetten: Für die Branche ist sie das wichtigste Ereignis des Jahres, sagt die Branche, vertreten durch den Präsidenten des Deutschen Sportwettenverbandes selbst. Bei dem Trommelfeuer der Anbieter gerät jedoch in Vergessenheit, was jahrelang Konsens war: dass Sportwetten und Sport auf verschiedene Art und Weise eine hochproblematische Kombination sein können. Beim Thema Manipulation, Suchtprävention, Jugendschutz und vielem weiteren.

In vielen Ländern sind Wettanbieter Sponsoren – jetzt auch bei der Fifa

Es geht schon damit los, dass Sportwetten für normale Menschen fast immer ein Verlustgeschäft sind. Um langfristig Geld zu verdienen, muss man als Tipper systematisch und dauerhaft die Quoten der Anbieter schlagen. Das ist, vorsichtig formuliert, sehr schwierig. Es ist aber die Erklärung, warum in den Werbeblöcken mit Sportprominenz, die sich dafür hergibt, etliche Male das „Gefühl“ oder der „Instinkt“ betont wird. Logisch. Wer fühlt, rechnet nicht. Und wer seinem „Instinkt“ folgt, folgt nicht der Logik. Das Geschäft mit dem Bauchgefühl ist so lukrativ, dass immer mehr Wettanbieter mit ähnlichen Namen aus dem Boden schießen. Es gibt Geld zu verdienen. Etwa zwei Milliarden Euro jährlich werden in Deutschland verloren.

Es gibt noch eine andere Art, mit Sportwetten langfristig Geld zu verdienen: Insiderhandel. Oder eben: Manipulation. Das Portal The Athletic berichtet, dass gegen den Stürmer der Elfenbeinküste, Elye Wahi – Eintracht-Frankfurt-Fans als teures Missverständnis bekannt – deswegen ein Ermittlungsverfahren laufe. Es bestehe offenbar der Verdacht, er habe sich absichtlich eine gelbe Karte abgeholt. Der Ligaverband soll auffälliges Wettverhalten festgestellt haben. Das ist natürlich nur eine aktuelle Meldung einer langen Reihe von Wett- und Manipulationsaffären.

Der Sport selbst sucht Nähe und Geld dieser Branche – und legitimiert sie dadurch umso mehr. Über alle Länder und Verbände hinweg sind Wettanbieter Sponsoren, in Deutschland, in Europa, jetzt auch bei der Fifa. Vor dem Turnier verkündete der Weltverband, dass Sportwettenanbieter WM-Spiele live streamen können. Voraussetzung: Man muss eine Wette platziert oder Guthaben auf dem Konto haben. Experten sehen vor allem in Live-Wetten eine hohe Suchtgefahr.

Problematisch sei es, „wenn gerade junge Menschen den Eindruck bekommen, Wetten gehörten selbstverständlich zum Spiel dazu. Sportwetten sind kein harmloser Nervenkitzel. Sie können süchtig machen“. Das sagte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Turnier Hendrik Streeck, bekannt geworden als Virologe während der Corona-Pandemie, mittlerweile ist er Sucht- und Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Diese Sichtweise ist bei der WM aber kaum bis gar nicht präsent. In der Sportwettenwerbung gibt es neben dem Appell ans „Gefühl“ übrigens eine zweite Botschaft. Nämlich den Aspekt, dass man „Teil des Spiels“ sei. Also dass man als Wetter selbstverständlich zum Spiel dazugehöre.