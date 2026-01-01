Zum Hauptinhalt springen

WM-Gastgeber USADer Zirkus zu Gast im Zirkus

Lesezeit: 5 Min.

Hand in Hand zum Titel: 1994 marschierten die Brasilianer zum WM-Endspiel gegen Italien in das  Rose Bowl Stadium in Los Angeles. Die WM 2026 wird sicher ein anderes Gesicht haben.
Hand in Hand zum Titel: 1994 marschierten die Brasilianer zum WM-Endspiel gegen Italien in das  Rose Bowl Stadium in Los Angeles. Die WM 2026 wird sicher ein anderes Gesicht haben. (Foto: Mark Leech/Offside Sports Photography/Imago)

Fifa-Chef Gianni Infantino stellt sich die Fußball-WM wie „104 Super Bowls“ vor. Geht es nach Donald Trump, ist sie 2026 nur ein Event von vielen. Vorschau auf ein möglicherweise verstörendes US-Sportjahr.

Von Jürgen Schmieder

Ein Besuch auf der Dachterrasse der Konzerthalle Cosm in Los Angeles, zwei Tage vor Silvester. Der Blick fällt zum Footballpalast der Los Angeles Rams. Die haben hier 2022 den Super Bowl gewonnen, beim berühmten Halbzeit-Konzert zelebrierten die Rap-Legenden Dr. Dre und Snoop Dogg den kalifornischen Lifestyle. Es ist schon ein paar Jahre her, und doch unvergessen – weil es mal wieder die perfekte Hollywood-Show war. Und wenn die Amerikaner eines können, dann: Sportspektakel mit Popkultur verbinden, zur Feier der eigenen Großartigkeit.

Fifa-Präsident Gianni Infantino überreicht Donald Trump unter Lobpreisungen einen riesigen Goldpokal, den „Fifa-Friedenspreis“. Die WM-Auslosung wird zu einer bizarren Show für den US-Präsidenten.

