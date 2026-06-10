Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia sollte bei der WM pfeifen, doch ihm wird die Einreise in die USA verweigert. Die Fifa? Bedauert das. Dabei gibt es unzählige Probleme mit der Gastunfreundlichkeit des WM-Gastgebers.

Neulich stand Omar Abdulkadir Artan auf einem Fußballplatz in Mogadischu und sprach über seinen weiten Weg zur Weltmeisterschaft: Wie er im krisengeplagten Somalia mitunter Explosionen und Straßensperren auswich, um zum Training zu kommen. Wie er seinen Traum von einer Fußball-Profikarriere wegen Verletzungen aufgeben musste und sich deshalb einen neuen Traum zulegte: das Pfeifen auf höchstem Niveau. Artan stand vor der Kamera des Senders Al Jazeera als stolzer Träger seines Schiedsrichter-Dresses mit dem Fifa-Logo auf der Brust. Er sagte: „Jeder Schiedsrichter auf der Welt will eines Tages zur WM fahren. Das war mein großes Ziel. Und ich bin sehr aufgeregt, dass ich es endlich geschafft habe.“