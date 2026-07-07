Ein US-Präsident, der den Belgiern hilft: Seine Intervention bei der Fifa verfehlt völlig ihr Ziel, das US-Team scheidet verunsichert aus. Was Trump derzeit auch berührt – es zerfällt zu Asche und Staub.

Noch hat Donald Trump nicht seine Zustimmung erteilt, aber es sieht danach aus, dass Belgien 4:1 gegen die USA gewonnen hat. Sofern nicht noch der US-Präsident in den kommenden Stunden beim Präsidenten des Weltverbands (Fifa) anruft und sich – gaaanz ohne Druck und selbstverständlich ohne jeden Hintergedanken – danach erkundigt, ob das Ergebnis vielleicht noch einmal von einer unabhängigen Kommission überprüft werden könne, dann ist damit auch der letzte Gastgeber aus der Dreiländer-WM ausgeschieden.