Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zum Sport“WM 2026: „Der Fußball hat sich bis zum Finale Donald Trump unterworfen“

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung .
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ.de)

Die Auslosung geriet dank Trump und Infantino zu einer skurrilen Show. Was wird das erst für ein Turnier? Ein Blick auf die WM 2026 im XXL-Format und die Aussichten der DFB-Elf.

Von Johannes Aumüller, Anna Dreher und Christof Kneer

Die New York Times sah einen „Karneval des Fremdschämens“ und tatsächlich dürfte der Fußball bei der Auslosung der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wohl an einem Tiefpunkt angelangt sein. So demütig verhielt sich Fifa-Präsident Gianni Infantino gegenüber Donald Trump, so absurd mutete die Übergabe eines vom Weltverband frisch geschaffenen Friedenspreises an den US-Präsidenten während einer bizarren Show an, bei der es eigentlich um die Auslosung der Gruppengegner gehen sollte.

Was lässt sich daraus für diese WM schließen, die mit 48 Teams und 104 Partien ein Turnier im XXL-Format wird? Wie verhält sich der DFB? Wie wirken sich die Rahmenbedingungen womöglich auf das deutsche Nationalteam aus – und welche Erwartungen können überhaupt an die DFB-Elf gestellt werden? Diese und weitere Fragen bespricht Moderatorin Anna Dreher in der neuen Folge von „Und nun zum Sport“ mit dem Sportpolitik-Experten Johannes Aumüller und dem SZ-Fußballchef Christof Kneer.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

WM-Auslosung
:Die Fifa wirft sich vor Trump in den Staub

Fifa-Präsident Gianni Infantino überreicht Donald Trump unter Lobpreisungen einen riesigen Goldpokal, den „Fifa-Friedenspreis“. Die WM-Auslosung wird zu einer bizarren Show für den US-Präsidenten.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite