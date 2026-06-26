Ein Coach, der wie ein Heavy-Metal-Musiker abgeht, und ein Team, das gelernt hat zu leiden: Ecuador zelebriert den Sieg gegen Deutschland als größtes WM-Spiel seiner Historie – mit Sätzen aus dem Literaturseminar.

Sie warfen sich zu Boden. Sie beteten. Sie lachten, sie weinten. Sie hüllten sich in ihre goldgelb-blau-rote Nationalflagge, drehten eine Ehrenrunde und versammelten sich zum Tanz im Mittelkreis. Es waren Szenen, wie man sie eher von Finalnächten kennt als von Gruppenspielen. Aber für Ecuador war das natürlich längst nicht nur irgendein Gruppenspiel.