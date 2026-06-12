Südkorea hat zum WM-Start gegen Tschechien einen Rückstand gedreht und ist mit einem 2:1 (0:0) ins XXL-Turnier gestartet. In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) trafen für das Team um den enttäuschenden Heung-Min Son. Kapitän Ladislav Krejci hatte die Tschechen 20 Jahre nach der bislang letzten WM-Teilnahme in Deutschland in Führung geköpft (59.). Für Südafrika und Tschechien geht es am 18. Juni schon um den Erhalt der Hoffnungen für die K.-o.-Phase. Insgesamt fünf Bundesliga-Profis verteilten sich auf die beiden Startaufstellungen. Südkorea brachte neben Bayern-Verteidiger Min-jae Kim in der Abwehr auch Jae-Sung Lee vom FSV Mainz 05, Tschechien setzte in Mexiko auf die Hoffenheimer Robin Hranac, Vladimir Coufal und Leverkusens Stürmer Patrik Schick im Angriff. Der 30-Jährige hatte nach 14 Minuten auch die erste kleinere Chance der Partie – dann vergaben Südkoreas Nationalspieler reihenweise Gelegenheiten. Allein Son tauchte mehrmals gefährlich vor dem Tor von Matej Kovar auf, schoss dann aber entweder zu ungenau, wurde geblockt oder scheiterte am Torwart der PSV Eindhoven. Auch der Mainzer Lee konnte seine gute Chance in der 49. Minute nicht nutzen.

Die Tschechen gingen dagegen mit der ersten klaren Chance in Führung. Einen Einwurf von Coufal köpfte Krejci in der ersten von insgesamt vier WM-Partien in Guadalajara ins Tor. Für Südkorea war der Treffer mitten in einer guten Phase besonders bitter. Doch lange brauchten die Asiaten nicht, um sich zu erholen. Schon acht Minuten später gelang Hwang der Ausgleich. Der Profi von Feyenoord Rotterdam war erst fünf Minuten zuvor für Lee eingewechselt worden. Der ebenfalls eingewechselte Oh drehte die Partie dann nach einem feinen Konter und sorgte für einen perfekten Start Südkoreas ins Turnier. „Ich möchte meinem Team zum ersten Sieg gratulieren“, sagte der südkoreanische Trainer Myung-Bo Hong, der eine geschlossene Mannschaftsleistung lobte: „Ich danke einfach allen meinen Spielern.“ Tschechien trifft am kommenden Donnerstag in Atlanta auf die angezählten Südafrikaner, Südkorea muss erneut in Guadalajara gegen Co-Gastgeber Mexiko ran. Die Tschechen hatten sich erst im März über die Playoffs für ihre erste WM seit 20 Jahren qualifiziert.