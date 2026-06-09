Man tritt Joshua Kimmich nicht zu nahe, wenn man festhält, dass er bislang nur erlebt hat, wie man bei einer Weltmeisterschaft nicht auftreten sollte. Zweimal war der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft dabei, zweimal schied die DFB-Elf in der Vorrunde aus: 2018 und 2022. Vielleicht wollte er auch deshalb lieber keine Ziele nennen, als er gut zwei Wochen vor Turnierbeginn über die WM 2026 sprach. Er sagte: „Wir sollten über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, nachdenken.“