Zum Hauptinhalt springen

MeinungFußball-WM 2026Bei dieser WM brach einfach zu viel an die Oberfläche

Kommentar von Thomas Kistner

Lesezeit: 3 Min.

Aber es glitzert doch so schön: Bei allem Goldflitter und Beistand von Donald Trump kann Gianni Infantino (rechts) nicht mehr verbergen, dass sich Widerstand gegen ihn formiert.
Aber es glitzert doch so schön: Bei allem Goldflitter und Beistand von Donald Trump kann Gianni Infantino (rechts) nicht mehr verbergen, dass sich Widerstand gegen ihn formiert. Carl Recine/Getty Images via AFP

Die Fußballwelt ächzt im Nachgang eines Events, das Züge einer Freakshow trug. Doch so sehr der Fifa-Präsident alle Kritik weglächelt – die Abneigung gegen ihn hat die rote Zone erreicht.

SZ bei Google bevorzugen

Seit Sonntagnacht ist die WM-Party Made in USA offiziell vorbei, doch der Kater wird wohl noch länger anhalten. Einige Argentinier waren nach dem Abpfiff ausfällig, sogar handgreiflich geworden gegen die spanischen Weltmeister; schon kurz zuvor während des Endspiels hatte man den spektakulären Salto mortale des heftig gefoulten Spaniers Pau Cubarsí bestaunen können, was zum Platzverweis des Argentiniers Enzo Fernández führte. Bei der Preiszeremonie bildete Spaniens Team dann ein Ehrenspalier für die Argentinier, diese aber wandten den Gewinnern sogleich die Rücken zu, als die Spanier auf dem Siegerpodest den WM-Pokal in Empfang nahmen.

Zur SZ-Startseite

Fußball-WM
:Trump und Infantino bekommen einfach nicht genug

Die XXL-WM endet mit zwei klaren Botschaften: Beim nächsten Mal sollen sogar 64 Teams starten – und die USA möchten bald wieder eine WM ausrichten. Es geht ums Geld, aber vor allem um Gianni Infantinos Wiederwahl.

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite