Mit einem hart erarbeiteten 4:1 (0:0) gegen Bosnien-Herzegowina ist die Schweiz der K.-o.-Phase der Fußball-WM einen großen Schritt näher gekommen. Erst der eingewechselte Johan Manzambi vom SC Freiburg knackte die bosnische Defensive in der 74. Minute. Der ebenfalls eingewechselte Rubén Vargas (84.), erneut Manzambi (90.) und Granit Xhaka (90.+7/Foulelfmeter) sorgten für die weiteren Schweizer Tore.

Die Schweiz geht nun mit vier Punkten ins letzte Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada. Bosnien, das von der 80. Minute an wegen einer Roten Karte für Tarik Muharemovic in Unterzahl spielte, hat mit nur einem Zähler aus zwei Spielen dagegen keine guten Karten mehr. Ermin Mahmic (90.+3) erzielte den Ehrentreffer.

„Das ist wie ein Traum“, sagte Manzambi, „dass ich die WM spielen kann und dann zwei Tore schieße und Man of the Match bin. Heute kann ich sicher nicht schlafen.“

Fußball-WM : Die Zuschauer buhen jetzt die Trinkpause aus Ein später Handelfmeter gibt Südafrika die Hoffnung zurück, das 1:1 ist für Tschechien eine Enttäuschung. Die Fans in Atlanta haben derweil eine Meinung zur neuen „Hydration Break“ entwickelt. Von Martin Schneider ...

Die Schweiz wurde ihrer Rolle als Favorit zwar gerecht, übernahm sofort die Spielkontrolle und kam auch rasch zu ersten Chancen, doch Dan Ndoye fehlte die Präzision im Abschluss für echte Torgefahr. Bosnien-Herzegowina hatte im hochmodernen Los-Angeles-Stadion vor 70 022 Zuschauern dafür akustisch auf den Rängen ein deutliches Übergewicht.

Volles Risiko vermieden beide Mannschaften, die Konstellation in der in alle Richtungen offenen Gruppe B spielte dabei wohl eine Rolle. Bis etwa 30 Meter vor dem Tor durften die Schweizer kombinieren, dann aber störte die Defensive um Schalke-Profi Nikola Katic konsequent und erfolgreich. Ndoye von Nottingham Forest war der Einzige, der es im Strafraum zu Abschlüssen brachte, der Versuch von Remo Freuler (23.) aus der Distanz stand symbolisch für die Schwierigkeiten der Eidgenossen.

Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA : Spielplan der Fußball-WM 2026: Alle Gruppen, Spiele und Termine Die Fußball-WM 2026 läuft, Deutschland gewinnt den Auftakt klar gegen Curaçao, Lionel Messi und Harry Kane zeigen sich in Top-Form. Der Spielplan mit allen Spielen, Terminen und Gruppen. Von Michael Schnippert und Marko Zotschew ...

Für das Team von Trainer Sergej Barbarez hatte Dzeko die erste Halbchance, nach 32 Minuten traf er aber im Strafraum den Ball nicht richtig. Als er in der 41. Minute wieder zum Abschluss kam, davor für seinen Geschmack aber zu lange auf den Ball warten musste, reagierte der Aufstiegsheld des FC Schalke 04 aufgebracht. Nach 62 Minuten war dann Schluss, für ihn kam Esmir Bajraktarevic von PSV Eindhoven. Kurz zuvor hatte erneut Ndoye die bis dahin spektakulärste Gelegenheit der Partie, sein Fallrückzieher in der 55. Minute klärte St.-Pauli-Torwart Nikola Vasilj aber zur Ecke.

Amar Dedic zwang BVB-Keeper Gregor Kobel in der 68. Minute dann zu einer Parade, nach der zweiten Trinkpause reagierte Yakin mit einem Dreifachwechsel und brachte Djibril Sow, Vargas und Manzambi. Der Freiburger war keine drei Minuten auf dem Platz, als er für die Führung sorgte. Erst trieb er den Ball selbst in den Strafraum und stand dann genau richtig, um mit einem satten Schuss aus elf Metern die Schweizer Fans glücklich zu machen. In der Folge schwächte sich Bosnien-Herzegowina selbst. Muharemovic versuchte, den frei auf das Tor zulaufenden Embolo zu stoppen – und konnte sich nur noch mit einer Notbremse behelfen. Die rote Karte war die richtige Entscheidung. Wenig später beseitigte Vargas mit seinem Tor alle Zweifel an dem Schweizer Sieg, ehe in einer unterhaltsamen Schlussphase noch drei weitere Treffer fielen.