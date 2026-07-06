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Johan Manzambi bei der WM 2026Aus Freiburg Richtung Weltruhm

Lesezeit: 4 Min.

„Wenn man diese Mentalität hat, dann kann man ganz große Sachen erreichen“: Johan Manzambi, hoch konzentriert vor dem Spiel gegen Algerien.
„Wenn man diese Mentalität hat, dann kann man ganz große Sachen erreichen“: Johan Manzambi, hoch konzentriert vor dem Spiel gegen Algerien. Anne-Marie Sorvin/Imagn/Reuters

Der Schweizer Johan Manzambi zeigt nach einer starken Bundesligasaison auch bei der WM sein Talent und gehört zu den Spielern des Turniers. Die Dribblings des 20-Jährigen könnten Millionen wert sein.

Von Felix Haselsteiner, Vancouver

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Als Johan Manzambi durch den BC Place lief, schauten ihm nicht nur 52 000 Menschen in Kanada zu. Eine Weltmeisterschaft der herausragenden Einzelspieler ist dieses Turnier, es wird überall nur geraunt von Messi, Haaland, Mbappé und Kane. Die Welt weiß alles über diese großen Fußball-Persönlichkeiten und kann sich an ihnen kaum satt sehen. Aber in der zehnten Spielminute des Sechzehntelfinales der Schweiz gegen Algerien, da gehörte dieses Turnier zumindest für kurze Zeit einem 20 Jahre alten herausragenden Einzelspieler vom SC Freiburg, der noch keinen Weltruhm hat.

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