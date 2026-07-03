Leute, passt bei Rocky auf. Rocky Balbao steht in Bronze vor dem Philadelphia Museum of Art, die 72 Stufen hoch, wie im Film. Er sieht seinem Alter Ego Sylvester Stallone verdammt ähnlich, es gibt ihn sogar in mehrfacher Version. Eine davon ist im Rahmen der Ausstellung „Rising up“ bis August drinnen im Museum zu sehen. Der Rocky draußen auf dem Podest lässt sich gerne besuchen, das schon. Jederzeit. Er ist ein feiner Kerl, die Fäuste erhoben, ein Winner. Nur: Legt ihm ja kein Trikot oder Schal einer Mannschaft um, falls ihr überhaupt zu seinen Schultern hochkommt, er ist groß. Denn solche Klamotten mag er nicht.

Jeder in Philadelphia weiß, dass Rocky hexen kann. Denjenigen, die es vielleicht nicht wussten, versuchte es das Stadtportal „Visit PA“ kürzlich auf Instagram mitzuteilen. Der Beitrag wandte sich an alle Nationen, die in der Stadt noch ein Match bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu absolvieren hatten. Das waren in jenem Moment Brasilien, Haiti, Curaçao, Kroatien und Ghana. Die Ratgeber wollten auf „ein gut dokumentiertes Phänomen in Philly“ hinweisen: „The Rocky Statue Curse“. Der Fluch der Rocky-Statue.

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Für Ecuador kam die Warnung zu spät. Ecuadorianische Fans hatten Rocky vor dem Duell mit der Elfenbeinküste am 14. Juni mit einem zitronengelben Dress ausgestattet, eine fatale Fehlentscheidung. Ecuador verlor 0:1, in letzter Minute. Es erging ihnen wie den ähnlich leichtsinnigen American-Football-Freunden der Minnesota Vikings im Jahr 2018, der New England Patriots vor dem Super Bowl im selben Jahr und den San Francisco 49ers 2023, das Sportteil The Athletic der New York Times erinnerte aus gegebenem Anlass daran.

Zahllose Football-Teams hätten Rocky in ihre Farben gekleidet und verloren, berichtete „Visit PA“ am 15. Juni. Ecuador habe Rocky ebenfalls angezogen. „Zufall? Leider sagt die Geschichte Nein. Philadelphia freut sich darauf, euch zu empfangen – aber Rocky braucht eure Ausrüstung nicht.“

Das nahmen sich danach unter anderem die Brasilianer zu Herzen. „Atenção, torcedores do Brasil“, warnten Nutzer im Netz, „Achtung Brasilien-Fans. Es ist strengstens verboten, der Rocky-Statue in Philly ein Brasilien-Trikot anzuziehen. Ihr wisst ja, welches Unglück das bringt – und manche Dinge sind das Risiko einfach nicht wert, oder? Wir sind morgen dort, aber da machen wir auf keinen Fall mit – absolut ausgeschlossen!!! Auf geht’s!“ Brasilien gewann 3:0 gegen Haiti, Rocky hatte aber auch kein Haiti-Trikot an.

Der Fluch trifft auch indirekte die deutsche Nationalmannschaft

Die Franzosen sollten vor dem Achtelfinale an diesem Samstag gegen Außenseiter Paraguay Bescheid wissen. Deutschland ist mit seinen Hosen und Hemden ohnehin schon abgereist. Auch wäre anzumerken, dass Rockys Magie Ecuador immerhin wütend genug gemacht hatte, um nachher in New Jersey gegen die Deutschen zu gewinnen, was die deutsche Mannschaft wiederum für die traurige Begegnung mit den Paraguayern schwächte. Jonathan Tah schoss den letzten Elfmeter, als ob er Rocky sogar die Stiefel geschnürt hätte.

Den Anhängern aus Frankreich und Paraguay sei ansonsten noch gesagt, dass nun auch eine Skulptur von Joe Frazier am Kunstmuseum in Philadelphia aufgebaut wurde, unten an der Treppe. Er hat in Philly trainiert und ist dort 2011 gestorben, aber angesichts seiner epischen Niederlage im Thrilla in Manila gegen Mohammad Ali gibt es bei ihm offenbar keine Hinweise auf Hexerei.