England:

Daily Mail: „Der gnadenlose viermalige Weltmeister erteilt dem Außenseiter in Houston eine brutale Lektion bei der Weltmeisterschaft, die Mannschaft von Julian Nagelsmann sendet ihren Rivalen eine klare Botschaft.“

The Sun: „Kai Havertz trifft doppelt, der viermalige Weltmeister übersteht einen frühen Schock und überrollt den Fußball-Zwerg.“

The Guardian: „Curaçao genießt seinen Moment, doch Havertz und das kompromisslose Deutschland kennen keine Gnade. (...) Nagelsmann wird zufrieden sein, dass von allen Teilen des Spielfelds Gefahr ausging – ein halbes Dutzend verschiedener Torschützen zeugt davon –, doch es versteht sich von selbst, dass wesentlich ernsthaftere Prüfsteine noch bevorstehen.“

Deutschland in der Einzelkritik : Brown zeigt, warum die Bayern ihn wollen Der Verteidiger schießt sein erstes WM-Tor, auch Felix Nmecha überzeugt. Florian Wirtz muss zum Patentamt – und Leroy Sané bestätigt ein paar Vorurteile. Die DFB-Elf in der Einzelkritik. SZ Plus Von Philipp Selldorf, Houston, und Christof Kneer ...

Frankreich

Le Figaro: „Nachdem der erste kleine Schreck verdaut war, hat Deutschland gegen Curaçao richtig aufgespielt.“

USA

Los Angeles Times: „Deutschland legt nach starkem Start von Curaçao einen Torrausch hin.“

USA Today: „Deutschland zerlegt WM-Neuling Curaçao – der erste Kantersieg des Turniers.“

Curaçao

Curacao.nu: „Trotz der schweren Niederlage wird Curaçao vor allem auf einen historischen Tag zurückblicken. Die Insel gab ihr Debüt bei einer WM-Endrunde und erlebte, wie Comenencia den ersten WM-Treffer für Curacao überhaupt erzielte. Zudem sorgten Tausende von Fans 90 Minuten lang für eine beeindruckende Stimmung in Houston.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Curaçao träumt nach dem ersten WM-Tor kurz, dann bricht die deutsche Torlawine los. Ein Sieg zum Auftakt vertreibt die Geister der Vergangenheit und lässt unangenehme Erinnerungen verblassen, vor allem angesichts der letzten beiden Weltmeisterschaften, die jeweils in der Gruppenphase endeten.“

Spanien

Marca: „Deutschland erstickt die kleine Rebellion von Curaçao mit souveräner Dominanz. Nagelsmanns Team lässt der karibischen Debütanten-Auswahl keine Chance. Curaçao gab alles, was es hatte, doch wie zu erwarten war, reichte das nicht.“