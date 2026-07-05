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Portugal gegen SpanienDer Elefant im Strafraum

Lesezeit: 4 Min.

Harmonieren bisher nicht: Der Rekord-Passgeber Vitinha (rechts) – und der nicht mehr ganz so spritzige Passempfänger Cristiano Ronaldo.
Harmonieren bisher nicht: Der Rekord-Passgeber Vitinha (rechts) – und der nicht mehr ganz so spritzige Passempfänger Cristiano Ronaldo. Jeenah Moon/Reuters

Niemand bringt bei dieser WM mehr Pässe erfolgreich zum Mitspieler als der geniale Portugiese Vitinha. Bloß entstehen daraus fast keine Tore. Ein Grund dafür: Cristiano Ronaldo.

Von Thomas Hürner, Houston

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Bereits vor dem Start eines großen Turniers werden die wichtigsten Spieler vermessen und gewogen, auf Schuhgröße und Kampfgewicht. Wenigstens im übertragenen Sinne. Wer ist da, wenn es drauf ankommt, wer schultert seine Teamkollegen, welche Sternchen werden besonders hell aufscheinen? Prognosen, Szenarien eben. Zumindest manche davon treten dann auch wirklich ein.

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SZ PlusVon Javier Cáceres

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