Niemand bringt bei dieser WM mehr Pässe erfolgreich zum Mitspieler als der geniale Portugiese Vitinha. Bloß entstehen daraus fast keine Tore. Ein Grund dafür: Cristiano Ronaldo.

Bereits vor dem Start eines großen Turniers werden die wichtigsten Spieler vermessen und gewogen, auf Schuhgröße und Kampfgewicht. Wenigstens im übertragenen Sinne. Wer ist da, wenn es drauf ankommt, wer schultert seine Teamkollegen, welche Sternchen werden besonders hell aufscheinen? Prognosen, Szenarien eben. Zumindest manche davon treten dann auch wirklich ein.