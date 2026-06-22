Warum spielt Portugal mit seinen Talenten nicht schneller und risikofreudiger? Weil immer noch Cristiano Ronaldo, 41, auf dem Platz steht. Ob er spielt oder nicht, ist eine Frage, die weit über den Sport hinausreicht.

Es ist ein nachgerade infames Gerücht, dass sich die Portugiesen nur auf Trübsinn, Nostalgie und Fado verstehen, sie haben auch Humor. Und: Sie haben feine Humoristen. Zum Beispiel Ricardo Araújo Pereira, 52, der Teil eines Komödianten-Kollektivs namens „Gato Fedorento“ ist (zu Deutsch: „Stinkender Kater“) und zur Narrenfreiheit neigt. Zumindest dann, wenn er fern der Heimat – das heißt in diesem Fall: für die brasilianische Zeitung Folha de São Paulo – Kolumnen verfasst, die als lustige Glossen daherkommen und doch Wahrheiten sind, die härter sind als Faustschläge.