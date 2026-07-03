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Marokkos Ayyoub BouaddiEin junges Leben als permanenter Höhenrausch

Lesezeit: 4 Min.

Ein junger Mann der Superlative: Marokkos Ayyoub Bouaddi.
Ein junger Mann der Superlative: Marokkos Ayyoub Bouaddi. Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Imago

Ayyoub Bouaddi ist eine Entdeckung dieser WM. Mit Eleganz und Seelenruhe lenkt der 18-Jährige das Spiel Marokkos im Mittelfeld, nebenbei studiert er Mathematik. Wohin kann das führen?

Von Thomas Hürner, Houston

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Er ist schon jetzt, was andere nie werden, trotz seines zarten Alters von 18 Jahren: Ayyoub Bouaddi ist „Le Chef“. So jedenfalls lautet sein Spitzname im frankophilen Raum. Und wer würde da widersprechen wollen? So frühreif, elegant, ja beinahe schon erhaben, wie er in diesen Wochen über die Fußballplätze in Nordamerika streift. Unter den Augen der Welt. Als sei das alles Routine, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht.

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