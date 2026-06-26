Manuel Neuer hatte schwer zu tragen nach dieser Niederlage, und wenn kein Detail übersehen wurde, dann sogar schwerer als alle anderen. Er sah aus, als hätte er seinen kompletten Spind ausgeräumt und auf dem Weg aus dem Stadion noch an einem Supermarkt gehalten. Er trug eine schwere Ledertasche in der einen Hand und eine große Papiertüte in der anderen. Beides stellte er sorgfältig ab, kletterte aufs Podium und stemmte kampfbereit die Hände in die Hüften. Wer Manuel Neuer während seiner Weltkarriere als Beobachter begleiten konnte, der sah sofort: Alright, er war nicht gekommen, um sorry zu sagen. Sondern, um seinen Zuhörern die Komplexität der großen, weiten Torwartwelt zu erklären.