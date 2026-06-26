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Manuel Neuer gegen EcuadorDer kleine Bruder vom minimalen Maulwurf

Lesezeit: 3 Min.

„Wenn ich anfange, sag’ ich mal, auf Brustwarzenhöhe die Bälle rumzupatschen, dann wäre es möglicherweise ein Eigentor gewesen“: Manuel Neuer beim Erklärungsversuch des Gegentreffers zum 1:2 gegen Ecuador.
„Wenn ich anfange, sag’ ich mal, auf Brustwarzenhöhe die Bälle rumzupatschen, dann wäre es möglicherweise ein Eigentor gewesen“: Manuel Neuer beim Erklärungsversuch des Gegentreffers zum 1:2 gegen Ecuador. Buda Mendes/Getty Images via AFP

Hat Manuel Neuer bei Ecuadors Siegtor etwa einen Fehler begangen? Nein – findet Manuel Neuer. Ein kurzer Einblick in den privaten Leitfaden des 40-jährigen DFB-Torhüters.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, East Rutherford

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Manuel Neuer hatte schwer zu tragen nach dieser Niederlage, und wenn kein Detail übersehen wurde, dann sogar schwerer als alle anderen. Er sah aus, als hätte er seinen kompletten Spind ausgeräumt und auf dem Weg aus dem Stadion noch an einem Supermarkt gehalten. Er trug eine schwere Ledertasche in der einen Hand und eine große Papiertüte in der anderen. Beides stellte er sorgfältig ab, kletterte aufs Podium und stemmte kampfbereit die Hände in die Hüften. Wer Manuel Neuer während seiner Weltkarriere als Beobachter begleiten konnte, der sah sofort: Alright, er war nicht gekommen, um sorry zu sagen. Sondern, um seinen Zuhörern die Komplexität der großen, weiten Torwartwelt zu erklären.

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