Für die deutsche Fußball -Nationalmannschaft geht es in dieser Woche nicht nur um den Titel in der Nations League. Das Abschneiden beim Finalturnier hat auch relevante Auswirkungen auf die WM 2026. Denn mit einem Turniersieg in München würde die DFB-Elf so viele Punkte für die Weltrangliste sammeln, dass der umkämpfte letzte Platz im besten Lostopf für die WM praktisch sicher wäre. Gibt es hingegen im Halbfinale gegen Portugal eine Niederlage, dann ist das Fernduell mit Italien um den Platz in Topf 1 vielleicht schon verloren.

Deutschland wäre in diesem Fall bei der WM-Auslosung im Dezember wohl nur in Topf 2. In der WM-Vorrunde wäre dann ein starker Gegner wie Spanien, Argentinien, Frankreich oder England wahrscheinlich. Alternativ würde die GruppeA mit Co-Gastgeber Mexiko drohen, unangenehme Temperaturen und Spielorte inklusive. Vor diesem Szenario hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits im März gewarnt, als die DFB-Elf durch den späten Ausgleich zum 3:3 im Rückspiel des Nations-League-Viertelfinales gegen Italien den Sprung am Gegner vorbei auf den so wichtigen neunten Platz der Weltrangliste verspielt hatte. In den WM-Topf 1 kommen neben den Gastgebern USA, Kanada und Mexiko die neun Besten der Fifa-Tabelle.