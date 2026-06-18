Elfenbeinküste fehlt Stürmer: Kanada verweigert Wahi Einreise vor Spiel gegen DFB-Elf

Dem ivorischen Angreifer Elye Wahi ist die Einreise nach Kanada vor dem Spiel gegen die deutsche Mannschaft verweigert worden. Wie der ivorische Verband mitteilte, wird der 23-Jährige nicht mit der Delegation nach Kanada reisen. Dort trifft das Team am Samstag in Toronto auf die DFB-Elf. Im ersten Spiel gegen Ecuador stand Wahi noch in der Startelf. „Tatsächlich konnten die für seine Einreise nach Kanada erforderlichen behördlichen Genehmigungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeholt werden“, teilte der Verband auf X mit. „Elye Wahi wird daher in den Vereinigten Staaten bleiben und auf die Rückkehr der Mannschaft warten.“



Ob ein Zusammenhang wegen möglicher Manipulationsvorwürfe besteht, blieb bisher offen. Der Verband habe zwar „Kenntnis von den verschiedenen Artikeln und Informationen genommen“, die über den Nationalspieler veröffentlicht worden seien, hieß es. Aber: „Bis zum heutigen Tag liegen dem Verband keine gerichtlichen oder behördlichen Verfahren vor, die ihn betreffen.“ Wahi bleibe ein wichtiger Bestandteil des Nationalteams.



Wahi war vor seiner WM-Reise offenbar in Frankreich zeitweise in Polizeigewahrsam gekommen. Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte der dpa ohne Nennung des Namens, dass ein 23 Jahre alter Fußballer am 29. Mai wegen Manipulationsverdachts festgenommen wurde. Nach der Vernehmung sei der Spieler aber wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen liefen weiter. Zunächst hatte The Athletic über den Fall berichtet.



Konkret soll es bei Wahi um ein französisches Erstliga-Spiel am 17. Mai gehen, berichtete The Athletic. Wahi steht demnach unter Verdacht, beim Duell mit dem FC Metz absichtlich eine gelbe Karte kassiert zu haben. Die französische Liga teilte mit, dass ihr mit Blick auf das Spiel untypische Vorgänge bei internationalen Sportwetten gemeldet worden seien. Ungewöhnlich viel sei auf eine Verwarnung von Wahi gesetzt worden. Die Liga schaltete die französische Justiz ein.