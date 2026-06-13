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Wichtige Updates
Zwei Deutsche in Toronto festgenommen
Trainingsausrüstung von Englands Team gestohlen?
DFB-Boss positioniert sich wegen abgewiesener Fans der Ivorer
Trotz leerer Sitze im TV-Bild – Fifa verteidigt offizielle Zuschauerzahl
Kanada holt den ersten WM-Punkt seiner Geschichte
Neuer im Abschlusstraining im Tor - ein weiterer Hinweis auf seine Rückkehr
Ein Grund weniger, daran zu zweifeln, dass am Sonntag im Auftaktspiel der deutschen Mannschaft wirklich der Rücktritt vom Rücktritt des Manuel Neuer zu erwarten ist: Der 40 Jahre alte Keeper nahm am Abschlusstraining teil. Die Einheit im DFB-Quartier in Winston-Salem begann am Samstagmorgen um 10.13 Uhr Ortszeit mit leichter Verzögerung. Zuletzt hatte Neuer mit Wadenproblemen zu kämpfen, bei den letzten beiden Testspielen der Nationalelf vor der WM stand er nicht im Tor.
Neuer hatte sein 124. und bislang letztes Länderspiel beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen den späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) bestritten. Danach war er aus der Nationalelf zurückgetreten, zur WM jetzt aber von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgeholt worden. Mit dem Curaçao-Spiel wird er zum ältesten deutschen Nationalspieler der Geschichte.
Nach dem Abschlusstraining auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University geht es für die deutsche Mannschaft in einem von der Fifa organisierten Charterflieger vom Smith Reynolds Airport Richtung Spielort Houston in Texas.
Neuer hatte sein 124. und bislang letztes Länderspiel beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen den späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) bestritten. Danach war er aus der Nationalelf zurückgetreten, zur WM jetzt aber von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgeholt worden. Mit dem Curaçao-Spiel wird er zum ältesten deutschen Nationalspieler der Geschichte.
Nach dem Abschlusstraining auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University geht es für die deutsche Mannschaft in einem von der Fifa organisierten Charterflieger vom Smith Reynolds Airport Richtung Spielort Houston in Texas.
Deschamps warnt vor Überbelastung der Profis
Jetzt hat sich auch ein waschechter Weltmeister-Trainer in der Debatte um den Terminstress im Profifußball zu Wort gemeldet: Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps prangert die zunehmende Belastung im Spitzenfußball an und warnt vor ernsthaften gesundheitlichen Folgen. „Die Alarmglocken läuten seit Längerem. Der Kalender war für einen Top-Spieler schon immer überladen, jetzt kommen noch mehr Partien dazu. Allein an der WM nehmen 48 Mannschaften teil, es gibt zusätzliche Wettbewerbe wie die Club-Weltmeisterschaft“, sagte der 57-Jährige der „Welt am Sonntag“ und erklärte: „Die Gefahr eines Burn-outs ist deshalb nicht wegzudiskutieren.“
Deschamps kritisierte, dass angesichts immer umfangreicherer Wettbewerbe und zusätzlicher Formate die Erholungsphasen für die Spieler, aber auch die Vorbereitungsphasen auf ein Turnier kürzer würden. „Mittlerweile kann man berechnen, wie es um die körperliche Müdigkeit eines Spielers bestellt ist. Was aber nicht messbar ist: Wie geht es der Psyche eines Spielers? Und die spielt eine wichtige Rolle im Fußball", befand Deschamps, der nach diesem Turnier als Trainer von „Les Bleus“ aufhört.
Deschamps kritisierte, dass angesichts immer umfangreicherer Wettbewerbe und zusätzlicher Formate die Erholungsphasen für die Spieler, aber auch die Vorbereitungsphasen auf ein Turnier kürzer würden. „Mittlerweile kann man berechnen, wie es um die körperliche Müdigkeit eines Spielers bestellt ist. Was aber nicht messbar ist: Wie geht es der Psyche eines Spielers? Und die spielt eine wichtige Rolle im Fußball", befand Deschamps, der nach diesem Turnier als Trainer von „Les Bleus“ aufhört.
Newsdesk
Zwei Deutsche in Toronto festgenommen
Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei von ihnen erlitten dabei leichte Verletzungen.
Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen. Auf dem Platz hatte Jovo Lukic (21. Minute) Bosnien-Herzegowina in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit rettete Cyle Larin (79.) dem Co-Gastgeber immerhin den ersten Punkt bei einer WM.
Newsdesk
Brasiliens Falcão im Interview
Falcão zählte bei der WM 1982 zu den Giganten des damaligen brasilianischen Mittelfelds. 1980 wechselte er in die Serie A zur AS Roma und spielte dort in einem Team mit dem heutigen brasilianischen Nationaltrainer Carlo Ancelotti. Im Interview mit Javier Cáceres spricht Falcão über die Rolle Ancelottis nach dem anfänglichen Kulturschock über die Verpflichtung eines ausländischen Trainers, die Debatten um Neymar – und über die fußballerische Entwicklung seines Heimatlandes.
Falcão über die WM 2026: „Ich glaube an die brasilianische Mannschaft. Vor allem wegen Carlo Ancelotti.“
Der ehemalige Weltklassespieler Falcão über seine Freundschaft zum italienischen Trainer der Seleção, die Debatten um Neymar – und darüber, was Fußball mit einer Sambaschule gemein hat.
www.sueddeutsche.de
Woltemade? Havertz? Undav?
Wer stürmt bei der deutschen Elf? Über diese Frage dürfte der Bundestrainer vor dem ersten Auftritt am Sonntag mit am meisten grübeln. Einer der Kandidaten ist Deniz Undav und der grübelt selten, sondern er macht einfach. Seine Tore im Nationalteam zuletzt haben ihn nahe an die Startelf gebracht. Wie er selbst mit der Lage umgeht, hat SZ-Reporter Philipp Selldorf im DFB-Quartier in Winston-Salem beobachtet:
Deniz Undav bei der WM 2026: Ab jetzt Spitzendiplomat
Im März sagte der Bundestrainer unfreundliche Sätze über Deniz Undav – doch seitdem ist der Stuttgarter in der DFB-Stürmerrangliste nach oben gewandert. Vor dem Auftakt will Undav keine Debatte befeuern, ein paar Ansagen macht er trotzdem.
www.sueddeutsche.de
Newsdesk
Trainingsausrüstung von Englands Team gestohlen?
Die englische Fußball-Nationalmannschaft mit Nationalcoach Thomas Tuchel ist offenbar vor ihrer Ankunft im WM-Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in Fahrzeugen eingebrochen, die Trainingsausrüstung transportieren. Der englische Verband FA prüfe derzeit, was genau entwendet wurde.
Das englische Team trifft am Samstag in Kansas City ein. Die Ausrüstung sollte dort bereits vorab bereitstehen. Das englische Team startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22 Uhr MESZ, ZDF und MagentaTV) in die WM. „Wir untersuchen einen möglichen Diebstahl von Ausrüstung aus einem Mannschaftsfahrzeug, das heute Abend in Kansas City ankam, wobei Gegenstände fehlten. Die Ermittlungen dauern an“, wurde ein Polizeisprecher bei der BBC zitiert. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sollen zwei Personen festgenommen worden sein.
Bundesliga-Stürmer der Elfenbeinküste mit Ambitionen gegen DFB
Yan Diomande erinnert sich noch gut. „Als kleines Kind, als ich in meinem Heimatland mit dem Fußball angefangen habe, war es mein Traum, eine WM zu spielen“, erzählte der Offensivspieler von RB Leipzig vor wenigen Wochen im Vereinsinterview. Was einst so weit weg schien, wird am Montag (1 Uhr MESZ, ARD und MagentaTV) wahr, wenn er mit der Elfenbeinküste zum Auftakt in Philadelphia auf Ecuador trifft. „Ich werde alles für mein Land geben“, versicherte Diomande, der nach seiner starken Premierensaison in der Bundesliga mit Selbstvertrauen ins Turnier starten kann. Nun will sich der 19-Jährige mit den Besten messen.
„Ich will gegen die größten Nationen der Welt spielen – Frankreich, Brasilien, Argentinien.“ Zunächst geht es in der Gruppe E aber neben Ecuador noch gegen Curaçao (25. Juni) und Deutschland (20. Juni). Das DFB-Team sei „immer noch eine der besten Mannschaften der Welt, aber wir werden alle Gegner gleich behandeln und keine Mannschaft höher einschätzen als die andere“, erklärte Diomande im kicker: „Wir haben unsere Ambitionen und werden gegen alle Teams zu 100 Prozent angreifen.“ Wer mehr über den Stürmer erfahren will, kann hier ein Porträt des SZ-Kollegen Javier Cáceres aus dem vergangenen Winter nachlesen:
DFB-Boss positioniert sich wegen abgewiesener Fans der Ivorer
DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat besorgt auf Berichte reagiert, wonach Fans der Elfenbeinküste nicht einreisen dürfen. „Wenn es so wäre, fände ich es grundsätzlich problematisch, wenn pauschal Menschen einfach abgewiesen werden als Gruppe. Das wäre ein Vorgang, der für meine Begriffe so nach nicht nachvollziehbar wäre“, sagte der 64-Jährige bei einem Besuch des German House of Soccer in New York. Neuendorf betonte, dass er nur davon gelesen habe und daher im Konjunktiv spreche.
Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass etliche Fans der Ivorer keine Visa erhalten hätten und ihr Team daher nicht in den USA unterstützen könnten. Die Elfenbeinküste ist Gegner der deutschen Mannschaft im zweiten Gruppenspiel am 20. Juni - allerdings im kanadischen Toronto. An diesem Sonntag spielen die Ivorer in Philadelphia (USA) gegen Ecuador.
Party in Los Angeles
Besser hätte das Turnier für die USA kaum anfangen können. In einer furiosen ersten Halbzeit erzielt das Team von Trainer Mauricio Pochettino drei Treffer. Allerdings ist der Gegner aus Paraguay auch stellenweise völlig überfordert. Das Spiel endet vor den Augen von allerlei Prominenz in Los Angeles mit 4:1 – Gladbachs Gio Reyna erzielt in der Nachspielzeit noch ein Traumtor. Hier SZ-Reporter Jürgen Schmieder mit einem Bericht von der Stimmung in Kalifornien:
Trotz leerer Sitze im TV-Bild – Fifa verteidigt offizielle Zuschauerzahl
Die Fifa hat ihre Angaben zur offiziellen Zuschauerzahl trotz zahlreicher freier Plätze beim zweiten WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien verteidigt. So hatte der Fußball-Weltverband insgesamt 44 985 Besucher des Stadions im mexikanischen Zapopan gezählt. Bei einer Kapazität von 45.664 Zuschauern wäre dies eine Auslastung von 98,5 Prozent. Für Aufsehen sorgte jedoch, dass auch im TV-Bild immer wieder viele leere Sitze zu sehen waren.
Mehrere Fans hätten das Spiel lieber stehend im Umlauf der Tribüne verfolgt, anstatt auf ihren Plätzen zu sitzen, begründete die Fifa die Diskrepanz. „Offizielle Besucherzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets und der Zuschauer wider, die sich innerhalb des Stadiongeländes aufhielten, und nicht visuelle Einschätzungen der Sitzbesetzung zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Spiels“, teilte der Weltverband weiter mit.
Vor Turnierstart am Donnerstag waren offiziellen Angaben zufolge 29 Spiele ausverkauft gewesen, für 75 waren noch Tickets verfügbar. Die hohen Ticketpreise bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA sorgen für reichlich Unmut bei den Fans.
FIFA Media on Twitter / X
Official attendance figures reflect the number of tickets scanned and spectators present within the stadium footprint, rather than visual assessments of seating occupancy at any given moment during the match. FIFA works closely with stadium authorities and ticketing teams to… pic.twitter.com/H3ijCEjbJS— FIFA Media (@fifamedia) June 12, 2026
x.com
Infantino verägert Italien
Fifa-Präsident Gianni Infantino hat mit einer scherzhaft gemeinten Bemerkung über Italiens große WM-Misere Kritik im Land des viermaligen Fußball-Weltmeisters ausgelöst. Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig, als er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams grinsend sagte:
„ Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams – oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams.“
Die Fifa hat nur 211 Mitgliedsverbände. Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem Fifa-Chef suchen zu wollen. „Angesichts der großen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefongespräch zur Klärung der Sachlage, je nach seinen Verpflichtungen, am besten. Ich bin an seinen direkten Gedanken interessiert“, sagte Abodi.
Neymar fehlt Brasilien weiterhin
Brasilien muss in seinem ersten WM-Vorrundenspiel gegen Marokko und womöglich sogar in der gesamten Gruppenphase auf Neymar verzichten. „Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann“, erklärte Trainer Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner (Sonntag, 0 Uhr/ZDF und MagentaTV). Weitere Gegner der Seleção sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.
Neymar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst.
Neymars Berufung für die WM kam überraschend, löste in Brasilien jedoch große Freude aus. Der Rekordtorjäger der Seleção hat seit mehr als zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten. Er habe ihn nicht nur aufgrund seiner herausragenden fußballerischen Qualitäten nominiert, sondern auch aufgrund seiner Erfahrung, erklärte Ancelotti. „Er kann ein gutes Beispiel für die jüngeren Spieler in unserem Kader sein.“ Teamkollege Vinícius Júnior bezeichnete Neymar als Idol. „Er inspiriert mich. Ich wünsche ihm schnelle Genesung und freue mich, wenn er endlich wieder auf dem Feld steht“, sagte er.
Kanada holt den ersten WM-Punkt seiner Geschichte
Sechs WM-Spiele hatte Kanada bis zu diesem Freitag in seiner Geschichte gespielt: drei 1986 und drei 2022 – alle gingen verloren. Doch gegen Bosnien-Herzegowina erzielt Cyle Larin noch den Ausgleich zum 1:1 in der 79. Minute und lässt den Mitgastgeber somit sogar auf den Einzug in die K.-o.-Runde hoffen. Die weiteren Gegner sind Katar und die Schweiz.
Ćevapčići und Bier in Sarajevo
Vorhin bei der Eröffnungsfeier waren kanadische Musikhelden zu sehen und hören: Michael Bublé sang eine Schnulze und Alanis Morissette die Nationalhymne. Justin Bieber, Avril Lavigne und Celine Dion (alles Kanadier!) machen sich offenbar nichts aus Fußball. Ganz anders übrigens als diese Herren: das bosnische "Dubioza Kolektiv", das uns mit der inoffiziellen bosnischen WM-Hymne die Halbzeit des Spiels in Toronto versüßt. 1:0 für Bosnien-Herzegowina!
Dubioza Kolektiv - I Am from Bosnia - Take Me to America (Official video)
Dubioza Kolektiv - I Am from Bosnia - Take Me to America (English, Spanish, French, German, Turkish, Arabic, Hungarian, Portugese, Czech, Slovak, Italian, Macedonian and Bulgarian subtitles in CC) Video: Vedran Mujagić Kamera, drone: Jasmin Omerika @jasastyle Roštiljali i igrali lopte: Faruk Halilović, Benin Mujkić, Jadran Crnogorac, Rijad Vojniković, Darko Brkan, Fadil Buturović, Nihad Maličbegović i Dubioza Kolektiv Pola-cijelo igrali: Omar, Vejsil i Vedator STREAM: https://lnk.site/4/iamfrombosniatakemetoamerica LYRICS: I am from Bosnia Take me to America I want to see Statue of Liberty I can no longer wait Take me to United States Take me to Golden Gate I will assimilate Ćevap je sa lukom, A burek je bez sira "I am from Bosnia" Sada svugdje svira Igraj Bosno Kao nikad do sad A ono protiv Nigerije Nije bio ofsajd! Mostar, Sarajevo Pa sve do Banjaluke Kad Zmajevi igraju Haj’mo gore ruke! Svi u glas! Nek’se zna! BOSNA I HERCEGOVINA I am from Bosnia Take me to America I want to see Statue of Liberty I can no longer wait take me to United States Take me to Golden Gate I will assimilate Hej! Hej! Hej! Haj’mo sada Hej! Hej! Cijela tribina! I am from Bosnia Take me to America #dubiozakolektiv #iamfrombosnia Distributed by: EMDC ® ⏩ EMDC Network: http://emdcnetwork.com (YouTube MCN, Digitalni marketing i all-round usluge) 🔊 EMDC Music: http://emdcmusic.com (Platforma za distribuciju muzike) 🎶 EMDC Publishing: http://emdcpublishing.com (Licence za covere i zastupanje autorskih prava) 📷 Instagram: http://instagram.com/emdc_network
Dubioza kolektiv, youtube.com
Mats Hummels im TV
Kurzer Exkurs zum Fernsehen: Schon kurios, wer die WM bei Magenta verfolgt, erlebt dort teilweise Lothar Matthäus, auch wenn der gar nicht als Co-Kommentator im Einsatz ist, sondern an diesem Abend beim Basketball in München zuschaut. Zumindest fühlte sich Mats Hummels bei einer Analyse dem Rekordnationalspieler sprachlich nah.
„Es wäre elemendar … ääh, elementar. Sorry, kurzer Lothar-Matthäus-Moment.“