Bundesliga-Stürmer der Elfenbeinküste mit Ambitionen gegen DFB



Yan Diomande erinnert sich noch gut. „Als kleines Kind, als ich in meinem Heimatland mit dem Fußball angefangen habe, war es mein Traum, eine WM zu spielen“, erzählte der Offensivspieler von RB Leipzig vor wenigen Wochen im Vereinsinterview. Was einst so weit weg schien, wird am Montag (1 Uhr MESZ, ARD und MagentaTV) wahr, wenn er mit der Elfenbeinküste zum Auftakt in Philadelphia auf Ecuador trifft. „Ich werde alles für mein Land geben“, versicherte Diomande, der nach seiner starken Premierensaison in der Bundesliga mit Selbstvertrauen ins Turnier starten kann. Nun will sich der 19-Jährige mit den Besten messen.



„Ich will gegen die größten Nationen der Welt spielen – Frankreich, Brasilien, Argentinien.“ Zunächst geht es in der Gruppe E aber neben Ecuador noch gegen Curaçao (25. Juni) und Deutschland (20. Juni). Das DFB-Team sei „immer noch eine der besten Mannschaften der Welt, aber wir werden alle Gegner gleich behandeln und keine Mannschaft höher einschätzen als die andere“, erklärte Diomande im kicker: „Wir haben unsere Ambitionen und werden gegen alle Teams zu 100 Prozent angreifen.“ Wer mehr über den Stürmer erfahren will, kann hier ein Porträt des SZ-Kollegen Javier Cáceres aus dem vergangenen Winter nachlesen: