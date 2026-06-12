Neymar fehlt Brasilien weiterhin



Brasilien muss in seinem ersten WM-Vorrundenspiel gegen Marokko und womöglich sogar in der gesamten Gruppenphase auf Neymar verzichten. „Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann“, erklärte Trainer Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner (Sonntag, 0 Uhr/ZDF und MagentaTV). Weitere Gegner der Seleção sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.



Neymar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst.



Neymars Berufung für die WM kam überraschend, löste in Brasilien jedoch große Freude aus. Der Rekordtorjäger der Seleção hat seit mehr als zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten. Er habe ihn nicht nur aufgrund seiner herausragenden fußballerischen Qualitäten nominiert, sondern auch aufgrund seiner Erfahrung, erklärte Ancelotti. „Er kann ein gutes Beispiel für die jüngeren Spieler in unserem Kader sein.“ Teamkollege Vinícius Júnior bezeichnete Neymar als Idol. „Er inspiriert mich. Ich wünsche ihm schnelle Genesung und freue mich, wenn er endlich wieder auf dem Feld steht“, sagte er.