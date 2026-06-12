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Wichtige Updates
Ghanas Mittelfeldmann Partey darf nicht nach Kanada
Major Tom läuft bei deutschen Toren
Türkei: Kritik an WM-Video von Erdoğan
Bei Titelgewinn: DFB-Elf winkt Rekordprämie
Ein unspektakulärer Sieg für den Co-Gastgeber und wenig Protest zum Start
Kanada holt den ersten WM-Punkt seiner Geschichte
Sechs WM-Spiele hatte Kanada bis zu diesem Freitag in seiner Geschichte gespielt: drei 1986 und drei 2022 – alle gingen verloren. Doch gegen Bosnien-Herzegowina erzielt Cyle Larin noch den Ausgleich zum 1:1 in der 79. Minute und lässt den Mitgastgeber somit sogar auf den Einzug in die K.-o.-Runde hoffen. Die weiteren Gegner sind Katar und die Schweiz.
Trotz leerer Sitze im TV-Bild – Fifa verteidigt offizielle Zuschauerzahl
Die Fifa hat ihre Angaben zur offiziellen Zuschauerzahl trotz zahlreicher freier Plätze beim zweiten WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien verteidigt. So hatte der Fußball-Weltverband insgesamt 44 985 Besucher des Stadions im mexikanischen Zapopan gezählt. Bei einer Kapazität von 45.664 Zuschauern wäre dies eine Auslastung von 98,5 Prozent. Für Aufsehen sorgte jedoch, dass auch im TV-Bild immer wieder viele leere Sitze zu sehen waren.
Mehrere Fans hätten das Spiel lieber stehend im Umlauf der Tribüne verfolgt, anstatt auf ihren Plätzen zu sitzen, begründete die Fifa die Diskrepanz. „Offizielle Besucherzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets und der Zuschauer wider, die sich innerhalb des Stadiongeländes aufhielten, und nicht visuelle Einschätzungen der Sitzbesetzung zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Spiels“, teilte der Weltverband weiter mit.
Vor Turnierstart am Donnerstag waren offiziellen Angaben zufolge 29 Spiele ausverkauft gewesen, für 75 waren noch Tickets verfügbar. Die hohen Ticketpreise bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA sorgen für reichlich Unmut bei den Fans.
FIFA Media on Twitter / X
Official attendance figures reflect the number of tickets scanned and spectators present within the stadium footprint, rather than visual assessments of seating occupancy at any given moment during the match. FIFA works closely with stadium authorities and ticketing teams to… pic.twitter.com/H3ijCEjbJS— FIFA Media (@fifamedia) June 12, 2026
x.com
Newsdesk
Beim iranischen Quartier: Leichenfund in Tijuana
Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Demnach haben die Beamten die Leiche im Kofferraum eines an einem Supermarkt geparkten SUV mit kalifornischem Kennzeichen gegenüber des Estadio Caliente gefunden.
Dort trainiert die Mannschaft Irans, nachdem sie ihr Camp wegen des Krieges mit den USA wenige Wochen vor Start der Weltmeisterschaft aus Arizona in die mexikanische Grenzstadt verlegt hatte. „Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies“, sagte ein Sprecher der Polizei laut AFP.
Tijuana gilt als gefährliche Stadt. Laut offizieller Statistik wurden dort im Jahr 2025 mehr als 1200 Morde verzeichnet. Der Konvoi der iranischen Mannschaft habe das Trainingsgelände wenige Minute nach dem Fund der Leiche verlassen.
Infantino verägert Italien
Fifa-Präsident Gianni Infantino hat mit einer scherzhaft gemeinten Bemerkung über Italiens große WM-Misere Kritik im Land des viermaligen Fußball-Weltmeisters ausgelöst. Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV machte sich Infantino über das erneute Scheitern der italienischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation lustig, als er über eine mögliche Aufstockung der WM auf 64 Teams grinsend sagte:
„ Vielleicht qualifiziert sich Italien bei einer WM mit 64 Teams – oder wir gehen sogar hoch auf 228 Teams.“
Die Fifa hat nur 211 Mitgliedsverbände. Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa irritiert und kündigte an, das Gespräch mit dem Fifa-Chef suchen zu wollen. „Angesichts der großen Entfernung zwischen Italien und Mexiko ist ein Telefongespräch zur Klärung der Sachlage, je nach seinen Verpflichtungen, am besten. Ich bin an seinen direkten Gedanken interessiert“, sagte Abodi.
Neymar fehlt Brasilien weiterhin
Brasilien muss in seinem ersten WM-Vorrundenspiel gegen Marokko und womöglich sogar in der gesamten Gruppenphase auf Neymar verzichten. „Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann“, erklärte Trainer Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner (Sonntag, 0 Uhr/ZDF und MagentaTV). Weitere Gegner der Seleção sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.
Neymar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst.
Neymars Berufung für die WM kam überraschend, löste in Brasilien jedoch große Freude aus. Der Rekordtorjäger der Seleção hat seit mehr als zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten. Er habe ihn nicht nur aufgrund seiner herausragenden fußballerischen Qualitäten nominiert, sondern auch aufgrund seiner Erfahrung, erklärte Ancelotti. „Er kann ein gutes Beispiel für die jüngeren Spieler in unserem Kader sein.“ Teamkollege Vinícius Júnior bezeichnete Neymar als Idol. „Er inspiriert mich. Ich wünsche ihm schnelle Genesung und freue mich, wenn er endlich wieder auf dem Feld steht“, sagte er.
Ćevapčići und Bier in Sarajevo
Vorhin bei der Eröffnungsfeier waren kanadische Musikhelden zu sehen und hören: Michael Bublé sang eine Schnulze und Alanis Morissette die Nationalhymne. Justin Bieber, Avril Lavigne und Celine Dion (alles Kanadier!) machen sich offenbar nichts aus Fußball. Ganz anders übrigens als diese Herren: das bosnische "Dubioza Kolektiv", das uns mit der inoffiziellen bosnischen WM-Hymne die Halbzeit des Spiels in Toronto versüßt. 1:0 für Bosnien-Herzegowina!
Dubioza Kolektiv - I Am from Bosnia - Take Me to America (Official video)
Dubioza Kolektiv - I Am from Bosnia - Take Me to America (English, Spanish, French, German, Turkish, Arabic, Hungarian, Portugese, Czech, Slovak, Italian, Macedonian and Bulgarian subtitles in CC) Video: Vedran Mujagić Kamera, drone: Jasmin Omerika @jasastyle Roštiljali i igrali lopte: Faruk Halilović, Benin Mujkić, Jadran Crnogorac, Rijad Vojniković, Darko Brkan, Fadil Buturović, Nihad Maličbegović i Dubioza Kolektiv Pola-cijelo igrali: Omar, Vejsil i Vedator STREAM: https://lnk.site/4/iamfrombosniatakemetoamerica LYRICS: I am from Bosnia Take me to America I want to see Statue of Liberty I can no longer wait Take me to United States Take me to Golden Gate I will assimilate Ćevap je sa lukom, A burek je bez sira "I am from Bosnia" Sada svugdje svira Igraj Bosno Kao nikad do sad A ono protiv Nigerije Nije bio ofsajd! Mostar, Sarajevo Pa sve do Banjaluke Kad Zmajevi igraju Haj’mo gore ruke! Svi u glas! Nek’se zna! BOSNA I HERCEGOVINA I am from Bosnia Take me to America I want to see Statue of Liberty I can no longer wait take me to United States Take me to Golden Gate I will assimilate Hej! Hej! Hej! Haj’mo sada Hej! Hej! Cijela tribina! I am from Bosnia Take me to America #dubiozakolektiv #iamfrombosnia Distributed by: EMDC ® ⏩ EMDC Network: http://emdcnetwork.com (YouTube MCN, Digitalni marketing i all-round usluge) 🔊 EMDC Music: http://emdcmusic.com (Platforma za distribuciju muzike) 🎶 EMDC Publishing: http://emdcpublishing.com (Licence za covere i zastupanje autorskih prava) 📷 Instagram: http://instagram.com/emdc_network
Dubioza kolektiv, youtube.com
Mats Hummels im TV
Kurzer Exkurs zum Fernsehen: Schon kurios, wer die WM bei Magenta verfolgt, erlebt dort teilweise Lothar Matthäus, auch wenn der gar nicht als Co-Kommentator im Einsatz ist, sondern an diesem Abend beim Basketball in München zuschaut. Zumindest fühlte sich Mats Hummels bei einer Analyse dem Rekordnationalspieler sprachlich nah.
„Es wäre elemendar … ääh, elementar. Sorry, kurzer Lothar-Matthäus-Moment.“
Ghanas Mittelfeldmann Partey darf nicht nach Kanada
Der ghanaische Nationalspieler Thomas Partey wird beim ersten Spiel nicht auf dem Rasen stehen, weil ihm von kanadischen Behörden die Einreise verweigert wurde. Partey könne wegen Visa-Problemen nicht von Ghanas Quartier von Boston in den USA nach Kanada reisen, bestätigte die Fifa der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuerst hatte The Athletic berichtet. Partey steht seit April wegen Missbrauchsvorwürfen in London vor Gericht, die nächste Anhörung ist für den Oktober angesetzt. Dem Spieler vom FC Villareal wird vorgeworfen, im Dezember 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt zu haben. Vor dem Southwark Crown Court in London plädierte Partey auf nicht schuldig. Ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen.
Zuvor war der Fußballer im Juli 2025 wegen fünf weiteren Fällen von Vergewaltigung und einem Fall von sexueller Nötigung angeklagt worden, die sich auf die Jahre 2021 und 2022 beziehen. Damals hatte er beim FC Arsenal unter Vertrag gestanden. Die Vorwürfe stammen von mehreren Frauen. Der Mittelfeldspieler wies auch damals sämtliche Vorwürfe zurück. Ghana bestreitet seine WM-Auftaktpartie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit (1.00 Uhr/MagentaTV) in Toronto gegen Panama.
Zuvor war der Fußballer im Juli 2025 wegen fünf weiteren Fällen von Vergewaltigung und einem Fall von sexueller Nötigung angeklagt worden, die sich auf die Jahre 2021 und 2022 beziehen. Damals hatte er beim FC Arsenal unter Vertrag gestanden. Die Vorwürfe stammen von mehreren Frauen. Der Mittelfeldspieler wies auch damals sämtliche Vorwürfe zurück. Ghana bestreitet seine WM-Auftaktpartie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit (1.00 Uhr/MagentaTV) in Toronto gegen Panama.
Major Tom läuft bei deutschen Toren
Jetzt müssen sie nur noch treffen: Der Song „Major Tom“ von Peter Schilling wird auch in den kommenden Wochen als Jubelhymne der Nationalelf gespielt. Das Lied soll wie auch bei DFB-Heimspielen nach Toren in den WM-Stadien ertönen, teilte der DFB mit. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über die Musikauswahl berichtet. Neben der Tormusik von Schilling hat der DFB mit „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen und „Zeit, dass sich was dreht“ von Herbert Grönemeyer noch zwei weitere Songs bei der Fifa eingereicht. Unklar ist noch, zu welchen Zeitpunkten die beiden „Signature Songs“ in den Stadien abgespielt werden.
Zur WM konnten alle teilnehmenden Nationalverbände eigene Songs bei der Fifa einreichen. Der Klassiker „Major Tom“ wurde bereits vor der Heim-EM 2024 zur Torhymne der deutschen Nationalmannschaft gemacht. Seitdem wird der Song als offizielle Torhymne bei Heimspielen des DFB-Teams abgespielt. Das Lied von Peter Schilling löste im März 2024 „Kernkraft 400“ von Zombie Nation als Torhymne ab.
Zur WM konnten alle teilnehmenden Nationalverbände eigene Songs bei der Fifa einreichen. Der Klassiker „Major Tom“ wurde bereits vor der Heim-EM 2024 zur Torhymne der deutschen Nationalmannschaft gemacht. Seitdem wird der Song als offizielle Torhymne bei Heimspielen des DFB-Teams abgespielt. Das Lied von Peter Schilling löste im März 2024 „Kernkraft 400“ von Zombie Nation als Torhymne ab.
Kanada und USA steigen ins Turnier ein
Nach dem erfolgreichen Start der Mexikaner stehen heute Abend respektive heute Nacht auch zum ersten Mal die Nationalmannschaften von Kanada und den USA auf dem Fußballplatz. Kanada traf um 21 Uhr deutscher Zeit auf Bosnien-Herzegowina, die Partie endete 1:1. Die USA duellieren sich um 3 Uhr mit Paraguay.
Und wie das eben so ist bei einer WM mit drei Gastgebern – es gibt auch drei Eröffnungsfeiern. Auf Shakira in Mexiko-Stadt folgten heute Michael Bublé in Toronto, danach tritt Katy Perry in Los Angeles auf. Auch die Politik spielt natürlich weiter eine Rolle bei diesem Fußballturnier. US-Präsident Donald Trump, der zuletzt beim Basketball in New York ausgebuht wurde, wird wohl nicht in Los Angeles sein – dafür aber sein Außenminister Marco Rubio.
Dabei hat Trump in seiner Jugend sogar mal Fußball gespielt, wie ich heute in einem Text meines Kollegen Peter Burghardt gelernt habe. Die Kolumne habe ich Ihnen verlinkt. Genau wie ein Interview mit dem US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino. Zumindest in Kanada drehen sich die Debatten übrigens vorwiegend um den Sport: Kapitän Alphonso Davies fällt beim Auftaktspiel verletzt aus.
Und wie das eben so ist bei einer WM mit drei Gastgebern – es gibt auch drei Eröffnungsfeiern. Auf Shakira in Mexiko-Stadt folgten heute Michael Bublé in Toronto, danach tritt Katy Perry in Los Angeles auf. Auch die Politik spielt natürlich weiter eine Rolle bei diesem Fußballturnier. US-Präsident Donald Trump, der zuletzt beim Basketball in New York ausgebuht wurde, wird wohl nicht in Los Angeles sein – dafür aber sein Außenminister Marco Rubio.
Dabei hat Trump in seiner Jugend sogar mal Fußball gespielt, wie ich heute in einem Text meines Kollegen Peter Burghardt gelernt habe. Die Kolumne habe ich Ihnen verlinkt. Genau wie ein Interview mit dem US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino. Zumindest in Kanada drehen sich die Debatten übrigens vorwiegend um den Sport: Kapitän Alphonso Davies fällt beim Auftaktspiel verletzt aus.
Türkei: Kritik an WM-Video von Erdoğan
Ein zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft veröffentlichtes Werbevideo der türkischen Fußballföderation hat im Land für Diskussionen gesorgt. Weil darin neben den Fußballspielern auch Projekte der regierenden AKP gezeigt werden, stieß der Clip auf Kritik. Das Video zu dem Lied „Ihr alle – Wir die Türkei“ wurde vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Auftrag gegeben und beruht auf der Neuinterpretation eines traditionellen Volksliedes, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.
In dem Musikvideo sind neben Szenen aus dem Fußballstadion, etwa einem Schuss des türkischen Hoffnungsträgers Arda Güler, auch Aufnahmen von Kampfflugzeugen und Marineschiffen zu sehen. Außerdem zeigt das Video Erdoğan auf dem Fußballplatz im Trikot, bei einer Autofahrt und auf einer Militärparade. Teile des Videos wurden mit Künstlicher Intelligenz erstellt.
Ein User auf X schreibt in einem Kommentar unter dem Video: „Gehen wir zum Fußballspiel oder in den Krieg?“. Die oppositionelle Zeitung Cumhuriyet kritisierte, dass in dem Video „eher die AKP-Propaganda als die Nationalmannschaft, der Fußball und die Weltmeisterschaft“ im Vordergrund stünden. Namik Tan, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP und ehemaliger Botschafter der Türkei in den USA, schrieb auf X, die Nationalmannschaft sei von gemeinsamem nationalem Wert und kein Propagandainstrument einer Partei.
In dem Musikvideo sind neben Szenen aus dem Fußballstadion, etwa einem Schuss des türkischen Hoffnungsträgers Arda Güler, auch Aufnahmen von Kampfflugzeugen und Marineschiffen zu sehen. Außerdem zeigt das Video Erdoğan auf dem Fußballplatz im Trikot, bei einer Autofahrt und auf einer Militärparade. Teile des Videos wurden mit Künstlicher Intelligenz erstellt.
Ein User auf X schreibt in einem Kommentar unter dem Video: „Gehen wir zum Fußballspiel oder in den Krieg?“. Die oppositionelle Zeitung Cumhuriyet kritisierte, dass in dem Video „eher die AKP-Propaganda als die Nationalmannschaft, der Fußball und die Weltmeisterschaft“ im Vordergrund stünden. Namik Tan, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP und ehemaliger Botschafter der Türkei in den USA, schrieb auf X, die Nationalmannschaft sei von gemeinsamem nationalem Wert und kein Propagandainstrument einer Partei.
Ilkay Gündogan erwartet eine WM der Einwechselspieler
Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Ilkay Gündogan hat im Gespräch mit meinem Kollegen Christof Kneer gesagt, er glaube, „dass bei dieser WM die Bankspieler so wichtig sein werden wie selten zuvor“. Hintergrund ist die gestiegene Belastung im Spitzenfußball.
Nicht nur die aktuelle WM ist mit 48 Mannschaften und insgesamt 104 Spielen so groß wie nie zuvor. Auch im Klubfußball wurden die Spielpläne zuletzt durch Reformen der Champions League und Klub-WM noch weiter verdichtet. Jonathan Tah etwa spielt gerade den dritten Sommer in Folge durch (EM, Klub-WM, WM) und könnte bis zum Ende der WM inklusive aller Freundschaftsspiele mit dem FC Bayern auf 76 Saisoneinsätze kommen.
Gündogan sagt daher: „Ich rechne mit vielen auch frühen Auswechslungen und Rotationen, selbst bei Mannschaften, die erfolgreich unterwegs sind.“ Fürs Niveau der aktuellen WM prophezeit er, „dass sich die Dauerbelastung qualitativ bemerkbar machen wird. Vielleicht wird am Ende die Mannschaft Weltmeister, die am besten mit ihren Kräften umgeht.“
Den ganzen Text meines Kollegen Christof Kneer lesen Sie hier:
Belastung bei der Fußball-WM: Laufe, wer noch laufen kann
Wie viel Dauerfußball kann ein Profi verkraften? Die WM könnte für die Topspieler zur großen Belastungsprobe werden. Der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan fürchtet, dass sich das aufs Niveau niederschlagen wird – und hat ein paar kreative Ideen.
www.sueddeutsche.de
Bei Titelgewinn: DFB-Elf winkt Rekordprämie
Sollte die deutsche Mannschaft tatsächlich Weltmeister werden, würden die Spieler vom Deutsche Fußball-Bund (DFB) mehr Geld als jemals zuvor erhalten. Die genaue Summe ist wohl noch nicht final verhandelt, aber Geschäftsführer Andreas Rettig sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa): „Wenn die Mannschaft Weltmeister wird, gibt es mehr als in Katar, weil deutlich mehr reinkommt.“
Ein möglicher Titel 2022 in Katar hätte jedem Nationalspieler eine Prämie in Höhe von 400 000 Euro beschert. Allerdings schied der viermalige Weltmeister wie 2018 in Russland bereits in der Vorrunde aus.
Rettig betonte, es habe mit der Mannschaft um Kapitän Joshua Kimmich „keine harten Verhandlungen“ gegeben. Das Team sei so sehr von sich überzeugt, dass die Prämie bei einem frühen Aus „gegen null“ gehe. Stattdessen heiße es: „Dafür wollen wir hinten raus, wenn wir Weltmeister werden, einen Schnaps mehr.“ Innenverteidiger Jonathan Tah bestätige, dass man „kurz vor“ der endgültigen Einigung sei und es gut aussehe.
Eine kurze Geschichte der deutschen Weltmeister-Prämien:
Ein möglicher Titel 2022 in Katar hätte jedem Nationalspieler eine Prämie in Höhe von 400 000 Euro beschert. Allerdings schied der viermalige Weltmeister wie 2018 in Russland bereits in der Vorrunde aus.
Rettig betonte, es habe mit der Mannschaft um Kapitän Joshua Kimmich „keine harten Verhandlungen“ gegeben. Das Team sei so sehr von sich überzeugt, dass die Prämie bei einem frühen Aus „gegen null“ gehe. Stattdessen heiße es: „Dafür wollen wir hinten raus, wenn wir Weltmeister werden, einen Schnaps mehr.“ Innenverteidiger Jonathan Tah bestätige, dass man „kurz vor“ der endgültigen Einigung sei und es gut aussehe.
Eine kurze Geschichte der deutschen Weltmeister-Prämien:
- 1954: Die ersten deutschen Weltmeister erhielten nach dem „Wunder von Bern“ eine Einsatzprämie von 200 D-Mark pro Spiel, für den Titel gab es 1000 Mark obendrauf. Außerdem bekamen Fritz Walter und die anderen einen Fernseher, einen Lederkoffer und einen Motorroller.
- 1974: Für den Triumph von München gab es für Franz Beckenbauer und seine Mitspieler nach einem handfesten Prämienstreit im Vorfeld 70 000 Mark und einen VW-Käfer.
- 1990: Als die DFB-Elf vom Kaiser als Teamchef auf den WM-Thron geführt wurde, erhielten die Spieler dafür je 125 000 Mark.
- 2014: Das Siegtor von Mario Götze im Finale von Rio bescherte dem Team eine Prämie von 300 000 Euro.
Eröffnungsspiel: Zehn Millionen TV-Zuschauer im ZDF
Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika hat dem ZDF eine starke Quote beschert. Den 2:0-Sieg des Co-Gastgebers am Donnerstagabend sahen durchschnittlich 10,04 Millionen Menschen – und das nur im linearen TV. Weder die Livestreams in der ZDF-Mediathek noch die Anteile von Magenta TV werden bei dieser Erhebung berücksichtigt.
Die Werte zum Auftaktspiel in Mexiko-Stadt übertrafen die Reichweite der Übertragung der Eröffnungspartie der WM 2022 in Katar deutlich. Damals hatten nur 6,21 Millionen Menschen das Duell des Gastgebers mit Ecuador (0:2) gesehen. Beim ersten WM-Spiel 2018 zwischen Ausrichter Russland und Saudi-Arabien (5:0) lag der Wert ebenfalls bei um die zehn Millionen.
Die Werte zum Auftaktspiel in Mexiko-Stadt übertrafen die Reichweite der Übertragung der Eröffnungspartie der WM 2022 in Katar deutlich. Damals hatten nur 6,21 Millionen Menschen das Duell des Gastgebers mit Ecuador (0:2) gesehen. Beim ersten WM-Spiel 2018 zwischen Ausrichter Russland und Saudi-Arabien (5:0) lag der Wert ebenfalls bei um die zehn Millionen.
Südkorea dreht das Spiel gegen Tschechien
Im zweiten Spiel der Fußball-WM gewinnt Südkorea verdient 2:1 gegen Tschechien. Zunächst gingen die Europäer überraschend nach knapp einer Stunde durch einen Kopfball von Ladislav Krejci nach einem Einwurf von Hoffenheims Vladimir Coufal in Führung. Doch dann drehten In-Beom Hwang in der 67. Minute und Hyeon-Gyu Oh (der im Sommer fast beim VfB Stuttgart gelandet wäre) in der 80. Minute das Spiel. Südkorea trifft nun im zweiten Gruppenspiel auf Mexiko – und wird dort wahrscheinlich ein stärkerer Gegner sein als Südafrika im Eröffnungsspiel.