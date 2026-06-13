Türkei enttäuscht gegen wuchtige Australier



Die Türkei hat ihr WM-Comeback nach 24 Jahren verpatzt und gegen Australien überraschend eine Niederlage kassiert. In Vancouver verlor das Team 0:2 (0:1) und steht vor dem Duell mit Paraguay bereits unter Druck. Der ehemals beim FC Bayern unter Vertrag stehende Nestory Irankunda (27.) traf für Australien zur Führung, St.-Pauli-Profi Connor Metcalfe sorgte in der 75. Minute für das 2:0. Ins Duell mit Co-Gastgeber USA können die Socceroos am Freitag in Gruppe D mit Selbstvertrauen und einer echten Chance auf die K.-o.-Runde gehen. 2002 waren die Türken zuletzt für eine WM qualifiziert, für die Generation um Reals Arda Güler und Kapitän Hakan Calhanoglu ist das XXL-Turnier die erste WM-Teilnahme.



Trotz der mühsamen Qualifikation über die Playoffs ging die Türkei als Favorit ins Duell mit Australien und hatte auch mehr Ballbesitz - konnte damit aber zu wenig anfangen. Mit teilweise neun Mann im eigenen Strafraum verteidigte Australien die Führung, für die Türkei gab es kein Durchkommen. Das Tor durch Irankunda, der inzwischen beim FC Watford unter Vertrag steht, fiel durch einen Konter unmittelbar, nachdem Güler die erste echte Chance für die Türkei hatte. Auch beim zweiten Treffer nutzten die Australier eine Unachtsamkeit der drückenden Türken aus. Metcalfe traf von außerhalb des Strafraums mit einem Schuss ins kurze Eck - und das nach einer Saison ohne einen Treffer für St. Pauli.



