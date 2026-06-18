Schotten feiern ausgiebig in Boston, Bars ordern „Notfalllieferung“

Wilde Bootstouren, stimmungsvolle Baseball-Ausflüge und Gänsehaut bei den Partien der „Bravehearts“: Die „Tartan Army“ ist einer der Hingucker der WM. Die schottischen Fans zeigen eine beeindruckende Ausdauer beim Feiern – und beim Trinken. Schotten dicht, könnte man sagen. Die Bars in Boston kommen angesichts des kaum zu stillenden Bierdursts der Briten fast nicht hinterher und haben zusätzliche Lieferungen bei den Brauereien geordert.



Die Boston Beer Co. teilte laut ESPN in einer Pressemitteilung mit, dass die Schotten von Donnerstag bis Sonntag viermal so viel Bier getrunken hätten, wie das Unternehmen normalerweise während einer typischen viertägigen Feiertagsphase wie dem 4. Juli vorrätig habe. Es sei eine „Notfalllieferung“ notwendig geworden. Der schottische Durst ist berüchtigt: Schon bei der EM 2024 feierten sie in München so ausgiebig, dass es zu Bier-Engpässen in Lokalen kam. Paul Morris von der Taverne The White Bull ergänzte: „Uns ist alles ausgegangen. Die Fans waren unglaublich. Sie sind großartig – sie haben Spaß, trinken, feiern – und genießen die Zeit in vollen Zügen.“



Den 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti am vergangenen Samstag in Foxborough hatten Medienberichten zufolge zwischen 40 000 und 50 000 Schotten in der Hauptstadt von Massachusetts verfolgt. Auch das zweite Gruppenspiel bestreitet Schottland in der Nacht zu Samstag im NFL-Stadion der New England Patriots, das Team von Nationaltrainer Steve Clarke hat gegen Marokko den erstmaligen Einzug in die K.-o.-Runde im Visier.