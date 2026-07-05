Klopp: "Ich bin bereit"

Nach einer mehrtägigen Abwesenheit im Programm hat sich Jürgen Klopp am Freitagabend deutscher Zeit erstmals seit dem deutschen Ausscheiden wieder bei Magenta-TV gezeigt – diesmal allerdings nicht nur in seiner Rolle als Experte, sondern auch als Kandidat auf die Nachfolge des zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann.



"Ja, die kann ich bestätigen", sagte Klopp über die Gespräche mit dem DFB, die dieser bereits verkündet hatte: "Julian ist zurückgetreten und der DFB kümmert sich um eine Nachfolgeregelung und ist in dem Zuge dieser Gedanken, die sie sich gemacht haben, auf mich zugekommen." Was nun zu einer Einigung fehle? "Zeit. Es ist ja so, dass ich einen bestehenden Vertrag mit Red Bull habe." Normalerweise halte er Verträge "super gerne" ein, sein "Interesse an den Gesprächen" habe er allerdings auch seinem Arbeitgeber übermittelt, wo er als "Head of Global Soccer" das Fußball-Netzwerk des Konzerns leitet.



Einen positiven Ausblick wagte Klopp allerdings, gerade im Hinblick auf RB-Vorstand Oliver Mintzlaff: "Weil ich weiß, dass ihm der deutsche Fußball auch am Herzen liegt und er dementsprechend sehr offen ist für diese Gespräche. Aber geführt werden müssen sie ja trotzdem." Er sei in den 19 Monaten bei Red Bull "viel in der Welt unterwegs" gewesen und habe "unendlich viel gelernt", so Klopp. Dennoch: "Im Idealfall, gibt es am Ende nur Gewinner nach so einer Geschichte. Dass man einfach sagt, okay, Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen können."



In seiner Analyse der Situation beim DFB betonte Klopp, dass "es nicht nur am Cheftrainer" liegt: "Der deutsche Fußball steht jetzt natürlich an einem Wendepunkt. Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind."



Klopp, der bereits in der Vergangenheit als Bundestrainer im Gespräch war und auch das bestätigte, sagte zwar, das Timing für eine Zusammenarbeit sei "auch jetzt nicht perfekt, weil ich nun mal bei Red Bull unter Vertrag stehe." Gleichzeitig habe sich seine persönliche Situation seit seinem Abschied vom FC Liverpool im Frühjahr 2024 verändert. Damals habe er "gesagt, dass mir die Energie fehlt für eine weitere Aufgabe oder ein weiteres Jahr in Liverpool". Das sei inzwischen nicht mehr der Fall: "Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt."



