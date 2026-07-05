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Wichtige Updates
Auch Blatter übt Kritik
DFB-Boss besorgt wegen Fall Balogun
Tuchel spricht über Aussetzung von Baloguns Rotsperre
Medienberichte: Trump soll bei Fifa um Überprüfung gebeten haben
Fifa hebt Rot-Sperre gegen Balogun auf – Trump bedankt sich
Klopp entsetzt über den Fall Balogun
Der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp hat fassungslos auf die „Causa Balogun“ reagiert. „Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt, das stellt alles infrage“, sagte der 59-Jährige, DFB-Wunschkandidat für die Nachfolge von Julian Nagelsmann, bei Magenta-TV: „Diese beiden Menschen, die beide von Fußball keine Ahnung haben, sollten gar nichts damit zu tun haben. Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel.“
Am Sonntag hatte der Fußball-Weltverband Fifa die Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt. Balogun ist damit am Montagabend (Ortszeit) im Achtelfinale der USA gegen Belgien spielberechtigt. Laut AP, der New York Times und des britischen Guardian rief US-Präsident Donald Trump persönlich bei Fifa-Chef Gianni Infantino an, um ihn um eine Überprüfung der roten Karte zu bitten.
„Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Wenn es tatsächlich so war: Da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die USA ihn trotzdem nicht aufstellen, weil sie sagen: 'So wollen wir das nicht haben'“, sagte Klopp: „Wir leiden alle unter Fehlentscheidungen. Trotzdem lernen wir alle im Laufe des Lebens, damit zu leben. Und das ist ganz einfach eine Tatsachenentscheidung.“
Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken sprach von einem „großen Fehler“ der Fifa. Es sei „eine schlechte, schlechte, schlechte Entscheidung, die der WM schaden wird“, sagte er nach dem Viertelfinaleinzug der Norweger gegen Brasilien (2:1): „Es tut mir auch leid für die USA. Wenn sie gewinnen, wird es immer in der Schwebe hängen. Das ist nicht gut für den Sport.“
Solbakken ist der Ansicht, dass die Entscheidung einen gefährlichen Präzedenzfall schaffe. „Was ist mit der nächsten roten Karte? Was passiert dann? Wird es künftig irgendwo ein Gremium geben, das solche Karten einfach wieder aufhebt?“, fragte Solbakken.
Am Sonntag hatte der Fußball-Weltverband Fifa die Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt. Balogun ist damit am Montagabend (Ortszeit) im Achtelfinale der USA gegen Belgien spielberechtigt. Laut AP, der New York Times und des britischen Guardian rief US-Präsident Donald Trump persönlich bei Fifa-Chef Gianni Infantino an, um ihn um eine Überprüfung der roten Karte zu bitten.
„Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Wenn es tatsächlich so war: Da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die USA ihn trotzdem nicht aufstellen, weil sie sagen: 'So wollen wir das nicht haben'“, sagte Klopp: „Wir leiden alle unter Fehlentscheidungen. Trotzdem lernen wir alle im Laufe des Lebens, damit zu leben. Und das ist ganz einfach eine Tatsachenentscheidung.“
Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken sprach von einem „großen Fehler“ der Fifa. Es sei „eine schlechte, schlechte, schlechte Entscheidung, die der WM schaden wird“, sagte er nach dem Viertelfinaleinzug der Norweger gegen Brasilien (2:1): „Es tut mir auch leid für die USA. Wenn sie gewinnen, wird es immer in der Schwebe hängen. Das ist nicht gut für den Sport.“
Solbakken ist der Ansicht, dass die Entscheidung einen gefährlichen Präzedenzfall schaffe. „Was ist mit der nächsten roten Karte? Was passiert dann? Wird es künftig irgendwo ein Gremium geben, das solche Karten einfach wieder aufhebt?“, fragte Solbakken.
Belgien prüft "alle möglichen Optionen"
Belgiens Fußballverband (RBFA) will gegen die aufgehobene Sperre gegen den US-Amerikaner Folarin Balogun vorgehen. Die RBFA prüfe „derzeit alle möglichen Optionen“, hieß es in einer Stellungsnahme bei Instagram. Die Belgier verweisen vor allem auf Artikel 66.4 des Fifa-Disziplinarkatalogs, der eine Kehrtwende wie im Fall Balogun eigentlich verhindert.
Mittelstürmer Balogun hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen. Die Fifa erklärte am Sonntag jedoch, die ursprüngliche Sperre von einem Spiel zur Bewährung ausgesetzt zu haben, und berief sich dabei auf Artikel 27. Balogun ist somit im Achtelfinale am Dienstag (2 Uhr, ARD und MagentaTV) gegen Belgien spielberechtigt. Zuvor soll laut The New York Times US-Präsident Donald Trump Fifa-Präsident Gianni Infantino persönlich gebeten haben, die Sperre zu überprüfen.
Die RBFA reagierte „erstaunt“ auf die Entscheidung und stützte sich auf den Artikel 66.4, der besagt, dass eine rote Karte automatisch zu einer Sperre für das nächste Spiel führt. Der belgische Verband verwies zudem auf ein vor dem Start der WM verschicktes Rundschreiben, in dem auf diese Regel hingewiesen worden sei.
„Ich wusste nicht, dass der 5. Juli der 1. April ist“, sagte Belgiens Nationalcoach Rudi Garcia zur Causa Balogun, betonte bei der Pressekonferenz aber: „Als Trainer werde ich mich auf mein Team fokussieren.“ Dass Balogun nun doch spielen dürfe, verändere für ihn „nichts“. Fragen zum brisanten Bericht über Trump wurden vom Pressesprecher abgeräumt.
Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina in der 64. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er Tarik Muharemovic auf das Sprunggelenk gestiegen war.
Mittelstürmer Balogun hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen. Die Fifa erklärte am Sonntag jedoch, die ursprüngliche Sperre von einem Spiel zur Bewährung ausgesetzt zu haben, und berief sich dabei auf Artikel 27. Balogun ist somit im Achtelfinale am Dienstag (2 Uhr, ARD und MagentaTV) gegen Belgien spielberechtigt. Zuvor soll laut The New York Times US-Präsident Donald Trump Fifa-Präsident Gianni Infantino persönlich gebeten haben, die Sperre zu überprüfen.
Die RBFA reagierte „erstaunt“ auf die Entscheidung und stützte sich auf den Artikel 66.4, der besagt, dass eine rote Karte automatisch zu einer Sperre für das nächste Spiel führt. Der belgische Verband verwies zudem auf ein vor dem Start der WM verschicktes Rundschreiben, in dem auf diese Regel hingewiesen worden sei.
„Ich wusste nicht, dass der 5. Juli der 1. April ist“, sagte Belgiens Nationalcoach Rudi Garcia zur Causa Balogun, betonte bei der Pressekonferenz aber: „Als Trainer werde ich mich auf mein Team fokussieren.“ Dass Balogun nun doch spielen dürfe, verändere für ihn „nichts“. Fragen zum brisanten Bericht über Trump wurden vom Pressesprecher abgeräumt.
Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina in der 64. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er Tarik Muharemovic auf das Sprunggelenk gestiegen war.
Auch Blatter übt Kritik
Und weiter geht’s mit Reaktionen zur aktuellen Lage: Laut dem früheren Fifa-Präsident Sepp Blatter werden rote Karten „nicht durch politische Telefonanrufe aufgehoben. Sie werden auf der Grundlage von Regeln, Beweisen und durch unabhängige Gremien revidiert. Wenn ein US-Präsident beim Fifa-Präsidenten interveniert – und ein Spieler plötzlich vor einem K.-o.-Spiel der Weltmeisterschaft freigesprochen wird -, stellt sich unweigerlich die Frage: Quo vadis, Fifa?“, schrieb Blatter bei X. „Der Fußball darf niemals zum Spielball politischer Machtinteressen werden“, führte der langjährige Fifa-Boss vor dem Achtelfinale zwischen den USA und Belgien aus.
Der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter (Mitte) nach seinem Freispruch im Prozess um eine Millionenzahlung aus der Fifa-Kasse vor dem Gericht in Muttenz bei Basel (Archivbild, März 2025). Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
DFB-Boss besorgt wegen Fall Balogun
Auch Bernd Neuendorf hat den „Fall Balogun“ mit großer Sorge zur Kenntnis genommen und nun Aufklärung von der Fifa gefordert. „Die Fifa sollte sich jetzt rasch zu Berichten erklären, wonach der Entscheidung zur Aussetzung der roten Karte gegen den amerikanischen Spieler Folarin Balogun ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino vorausgegangen sein soll“, ließ der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der im Fifa-Council sitzt, den SID wissen.
"Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der Fifa.“ Am Sonntag hatte der Weltverband die Sperre für US-Stürmer Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt.
"Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der Fifa.“ Am Sonntag hatte der Weltverband die Sperre für US-Stürmer Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt.
Tuchel spricht über Aussetzung von Baloguns Rotsperre
Und weil hier gerade von Thomas Tuchel die Rede war: Auch Englands Coach hat mit Erstaunen auf die Aussetzung der Rotsperre für US-Stürmer Folarin Balogun reagiert. „Ich denke, um ganz klar zu sein, dass es keine rote Karte war. Aber der VAR war involviert. Drei Leute vom VAR und der Referee haben es gecheckt und hatten die Meinung, dass es eine rote Karte war. Es wurde also eine Entscheidung getroffen“, sagte Tuchel. „Wer kippt diese Entscheidung dann – und wann? Und auf welcher Grundlage? Wie weit geht das jetzt? Es ist einfach seltsam für mich. Wir wollen einfach Konsistenz in den Entscheidungen haben“, mahnte der Coach.
Tuchel sagte nach dem 3:2 der Three Lions gegen Mexiko zudem: „Legen wir jetzt Berufung ein, wenn eine gelbe Karte keine gelbe Karte ist?“ Man könnte jetzt endlos debattieren. „Wo fängt es an und wo hört es auf?“, sagte Tuchel. Auf die anschließende Frage eines Journalisten, ob man vielleicht US-Präsident Donald Trump fragen sollte, sagte Tuchel: „Vielleicht. Das ist ein guter Startpunkt.“
Tuchel sagte nach dem 3:2 der Three Lions gegen Mexiko zudem: „Legen wir jetzt Berufung ein, wenn eine gelbe Karte keine gelbe Karte ist?“ Man könnte jetzt endlos debattieren. „Wo fängt es an und wo hört es auf?“, sagte Tuchel. Auf die anschließende Frage eines Journalisten, ob man vielleicht US-Präsident Donald Trump fragen sollte, sagte Tuchel: „Vielleicht. Das ist ein guter Startpunkt.“
Heiserer Harry am Mikro
„Sorry, meine Stimme ist weg, ich habe die ganze Zeit gesungen, ich kann nicht wirklich reden“, entschuldigt sich Englands Stürmer Harry Kane bei der BCC-Reporterin nach dem Schlusspfiff. Dann krächzte der Kapitän, der mal wieder den entscheiden Treffer erzielt hatte, trotzdem weiter:
„Es ist unglaublich. Ein verrücktes Spiel. Mein Gott, wir haben so gekämpft. Unglaublich, die Mannschaft, alles, das ist so unglaublich.“Harry Kane, England-Stürmer mit heiserer Stimme
Nach dem knappen 3:2 Sieg gegen Gastgeber Mexiko in der Höhenluft von Mexiko-Stadt war Kane völlig entkräftet. Seine Stimme versagte auch, weil er kurz davor Wonderwall mit den englischen Fans gegrölt hatte. Ob auch Englands deutscher Trainer mitgegrölt hat?
Thomas Tuchel klang am Mikrofon nicht so. Ruhig und mit nur leicht bebender Stimme analysierte er im Interview mit der BBC: „Dieses Team gibt alles. Wenn es schwierig wird, geben sie nicht auf, glauben weiter an sich. Wir müssen das jetzt erst mal verarbeiten. Und dann geht es mit Volldampf weiter.“
Am Samstag muss England Norwegen schlagen, um die Chance auf den erst zweiten Weltmeistertitel nach dem Finalsieg von 1966 in Wembley gegen Deutschland zu wahren.
Thomas Tuchel klang am Mikrofon nicht so. Ruhig und mit nur leicht bebender Stimme analysierte er im Interview mit der BBC: „Dieses Team gibt alles. Wenn es schwierig wird, geben sie nicht auf, glauben weiter an sich. Wir müssen das jetzt erst mal verarbeiten. Und dann geht es mit Volldampf weiter.“
Am Samstag muss England Norwegen schlagen, um die Chance auf den erst zweiten Weltmeistertitel nach dem Finalsieg von 1966 in Wembley gegen Deutschland zu wahren.
Newsdesk
Javier Cáceres, Mexiko-Stadt
Mexikaner gegen Wonderwall
Vor dem Spiel zwischen Mexiko und England haben die mexikanischen Fans ihr Missfallen gegenüber dem Oasis-Song "Wonderwall" ausgedrückt, den die englischen Spieler nach den Spielen bisher mit ihren Fans gesungen haben.
Hintergrund ist der Zwist zwischen Oasis-Sänger Liam Gallagher und Fher, dem Sänger der mexikanischen Rockband Maná. "Cmon England cmon Wonderwall", hatte Gallagher getwittert – und prognostiziert, dass England 5:0 gewinnen würde. Fher antwortete: "Red keinen Scheiß, Wey" – wobei Wey von "Bro" bis (fügen Sie hier gern Ihre Lieblingsbeleidigung ein) eine unüberschaubare Bandbreite an Bedeutungen hat.
Das Spiel wird übrigens mit einer Stunde Verspätung angepfiffen. Nach Adam Riese sind das für die Bewohner der mexikanischen Hauptstadt 60 Minuten mehr Zeit, sich etwas auszudenken, um das seit einigen Stunden in der City geltende Alkoholverbot zu umgehen.
Nicht nur die Engländer werden geschmäht – auch Weltverbandspräsident Gianni Infantino. Der Boss der Fifa wurde kurz auf den beiden Stadionleinwänden eingeblendet. Und wurde just ausgeblendet, als sich der Eindruck aufdrängte, sein gequältes Lächeln würde gefrieren.
Hintergrund ist der Zwist zwischen Oasis-Sänger Liam Gallagher und Fher, dem Sänger der mexikanischen Rockband Maná. "Cmon England cmon Wonderwall", hatte Gallagher getwittert – und prognostiziert, dass England 5:0 gewinnen würde. Fher antwortete: "Red keinen Scheiß, Wey" – wobei Wey von "Bro" bis (fügen Sie hier gern Ihre Lieblingsbeleidigung ein) eine unüberschaubare Bandbreite an Bedeutungen hat.
Das Spiel wird übrigens mit einer Stunde Verspätung angepfiffen. Nach Adam Riese sind das für die Bewohner der mexikanischen Hauptstadt 60 Minuten mehr Zeit, sich etwas auszudenken, um das seit einigen Stunden in der City geltende Alkoholverbot zu umgehen.
Nicht nur die Engländer werden geschmäht – auch Weltverbandspräsident Gianni Infantino. Der Boss der Fifa wurde kurz auf den beiden Stadionleinwänden eingeblendet. Und wurde just ausgeblendet, als sich der Eindruck aufdrängte, sein gequältes Lächeln würde gefrieren.
Newsdesk
Franzosen beantragen Annulierung von Olise-Gelb
Der französische Fußballverband (FFF) hat bei der Fifa die Annullierung der Gelben Karte gegen Michael Olise beantragt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Der Bayern-Profi war am Samstag im WM-Achtelfinale gegen Paraguay (1:0) in der Nachspielzeit vom usbekischen Schiedsrichter Ilgis Tantaschew (Usbekistan) wegen einer Auseinandersetzung mit Matias Galarza in der Nachspielzeit verwarnt worden.
Die Bilder zeigen allerdings, dass Olise seinen Gegenspieler nicht berührt. Der Münchner legt lediglich seinen Finger vor den Mund, daraufhin sinkt Galarza zu Boden und täuscht einen Schlag vor.
Sollte Olise im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag in Foxborough erneut eine Gelbe Karte sehen, wäre er im Falle eines Halbfinaleinzugs gesperrt. Bradley Barcola und Manu Koné waren gegen Paraguay ebenfalls verwarnt worden.
Die Bilder zeigen allerdings, dass Olise seinen Gegenspieler nicht berührt. Der Münchner legt lediglich seinen Finger vor den Mund, daraufhin sinkt Galarza zu Boden und täuscht einen Schlag vor.
Sollte Olise im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag in Foxborough erneut eine Gelbe Karte sehen, wäre er im Falle eines Halbfinaleinzugs gesperrt. Bradley Barcola und Manu Koné waren gegen Paraguay ebenfalls verwarnt worden.
Medienberichte: Trump soll bei Fifa um Überprüfung gebeten haben
Donald Trump zeigte sich schnell dankbar. „Danke an die FIFA dafür, das Richtige zu tun und eine große Ungerechtigkeit rückgängig zu machen!“, schrieb der US-Präsident nach der Aufhebung der Rotsperre von US-Stürmer Folarin Balogun durch den Weltverband auf seiner Plattform Truth Social.
Laut New York Times soll Trump aber an der Entscheidung nicht unbeteiligt gewesen sein: Wie die Zeitung unter Berufung auf drei Quellen berichtete, soll Trump Fifa-Präsident Gianni Infantino persönlich gebeten haben, die Sperre zu überprüfen. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtet von dem Vorgang unter Berufung auf eine Quelle, die anonym bleiben möchte. Der britische Guardian berichtet, Trump soll gleich drei Anrufe bei der Fifa getätigt haben.
Balogun und seine Mitspieler erfuhren von der spektakulären Wende am Sonntagvormittag Ortszeit im Bus auf dem Weg zum Training auf dem Campus der University of Washington – und dachten erst an einen schlechten Witz. „Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es wahr ist oder nicht. Ich denke, jeder weiß, wie das mit KI ist“, berichtete Abwehrchef Chris Richards. „Am Ende haben wir es über Social Media herausgefunden. Es war cool, die Bestätigung zu bekommen, dass es stimmt“, sagte Verteidiger Chris Richards.
Laut New York Times soll Trump aber an der Entscheidung nicht unbeteiligt gewesen sein: Wie die Zeitung unter Berufung auf drei Quellen berichtete, soll Trump Fifa-Präsident Gianni Infantino persönlich gebeten haben, die Sperre zu überprüfen. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtet von dem Vorgang unter Berufung auf eine Quelle, die anonym bleiben möchte. Der britische Guardian berichtet, Trump soll gleich drei Anrufe bei der Fifa getätigt haben.
Balogun und seine Mitspieler erfuhren von der spektakulären Wende am Sonntagvormittag Ortszeit im Bus auf dem Weg zum Training auf dem Campus der University of Washington – und dachten erst an einen schlechten Witz. „Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es wahr ist oder nicht. Ich denke, jeder weiß, wie das mit KI ist“, berichtete Abwehrchef Chris Richards. „Am Ende haben wir es über Social Media herausgefunden. Es war cool, die Bestätigung zu bekommen, dass es stimmt“, sagte Verteidiger Chris Richards.
Fifa hebt Rot-Sperre gegen Balogun auf – Trump bedankt sich
Überraschende Kehrtwende der Fifa: Mittelstürmer Folarin Balogun steht der Fußball-Nationalmannschaft der USA im Achtelfinale am Montag gegen Belgien zur Verfügung. Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen, doch die Sperre wird zur Bewährung ausgesetzt.
Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina in der 64. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er Tarik Muharemovic auf das Sprunggelenk gestiegen war (Foto). Schiedsrichter Raphael Claus sah sich die Szene nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters noch mal auf dem Bildschirm an und entschied auf Platzverweis. Danach erhielt Balogun eine Sperre von einem Spiel, so wie es die Turnierregeln der Fifa als Mindeststrafe vorsehen. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs der Fifa kann eine Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden. Eine Begründung, diese Regel ausgerechnet im Fall Baloguns anzuwenden, nannte der Weltverband nicht. „Für mich ist das niemals eine rote Karte. Das war niemals Absicht“, hatte US-Trainer Mauricio Pochettino direkt nach dem Spiel gesagt.
Die aufgehobene Sperre begeisterte auch US-Präsident Donald Trump. Auf seinem Netzwerk Truth Social schrieb er: „Vielen Dank an die FIFA, dass ihr das gemacht habt, was richtig ist und eine große Ungerechtigkeit wiedergutgemacht habt.“ Dahinter schrieb er: „President DONALD J. TRUMP.“ Der 80-Jährige war bislang bei keinem WM-Spiel vor Ort, wird aber spätestens zum Endspiel am 19. Juli in East Rutherford bei New York im Stadion erwartet.
Dass Sperren nachträglich ohne jede Begründung auf Bewährung ausgesetzt werden, kommt extrem selten vor. Von einer derartigen Bewährung profitierte nicht zuletzt Cristiano Ronaldo. Er war im November bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellbogenschlag gegen Dara O'Shea vom Platz gestellt worden. Ronaldo wurde von der Fifa zunächst für drei Spiele gesperrt, verpasste aber nur das anschließende Qualifikations-Duell gegen Armenien. Für die WM war er wieder spielberechtigt. Der Südafrikaner Themba Zwane wurde nach einer eher harmlosen Aktion im Eröffnungsspiel hingegen für drei Partien gesperrt.
Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina in der 64. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er Tarik Muharemovic auf das Sprunggelenk gestiegen war (Foto). Schiedsrichter Raphael Claus sah sich die Szene nach einem Hinweis des Videoschiedsrichters noch mal auf dem Bildschirm an und entschied auf Platzverweis. Danach erhielt Balogun eine Sperre von einem Spiel, so wie es die Turnierregeln der Fifa als Mindeststrafe vorsehen. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs der Fifa kann eine Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden. Eine Begründung, diese Regel ausgerechnet im Fall Baloguns anzuwenden, nannte der Weltverband nicht. „Für mich ist das niemals eine rote Karte. Das war niemals Absicht“, hatte US-Trainer Mauricio Pochettino direkt nach dem Spiel gesagt.
Die aufgehobene Sperre begeisterte auch US-Präsident Donald Trump. Auf seinem Netzwerk Truth Social schrieb er: „Vielen Dank an die FIFA, dass ihr das gemacht habt, was richtig ist und eine große Ungerechtigkeit wiedergutgemacht habt.“ Dahinter schrieb er: „President DONALD J. TRUMP.“ Der 80-Jährige war bislang bei keinem WM-Spiel vor Ort, wird aber spätestens zum Endspiel am 19. Juli in East Rutherford bei New York im Stadion erwartet.
Dass Sperren nachträglich ohne jede Begründung auf Bewährung ausgesetzt werden, kommt extrem selten vor. Von einer derartigen Bewährung profitierte nicht zuletzt Cristiano Ronaldo. Er war im November bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellbogenschlag gegen Dara O'Shea vom Platz gestellt worden. Ronaldo wurde von der Fifa zunächst für drei Spiele gesperrt, verpasste aber nur das anschließende Qualifikations-Duell gegen Armenien. Für die WM war er wieder spielberechtigt. Der Südafrikaner Themba Zwane wurde nach einer eher harmlosen Aktion im Eröffnungsspiel hingegen für drei Partien gesperrt.
Kommentar zur Fifa-Entscheidung: Die Aufhebung der Rotsperre von US-Stürmer Balogun ist glatte Willkür
Dass die Fifa den besten Torschützen des US-Teams trotz roter Karte spielen lässt, ist der Sündenfall dieser WM. Nun zeigt sich, welchen Einfluss Donald Trump hinter den Kulissen offenbar nimmt.
www.sueddeutsche.de
Mexiko-Fans machen Krach vor Englands Teamhotel
Mit Mariachi-Musik, Autohupen und Feuerwerk sollen Fans versucht haben, vor dem Teamhotel den nächtlichen Schlaf von Gegner England vor dem K.-o.-Duell zu stören. Laut Medien rückten reihenweise Anhänger an, wurden aber von der Polizei auf Abstand gehalten. Berichten aus England zufolge, die sich auf Sicherheitspersonal beriefen, soll das dem Team um Kapitän Harry Kane vor dem Spiel gegen Mexiko (Montag, 2 Uhr/MESZ) aber keine schlaflose Nacht bereitet haben. Der Weckdienst auf mexikanische Art sorgte aber für zahlreiche Video-Clips in den sozialen Medien. Auch die britische BBC berichtete.
Neu ist diese „Strategie“ nicht: Schon vor dem Sechzehntelfinale gegen Ecuador hatte es Lärm vor dem Hotel des Gegners gegeben. Nach einer nächtlichen Ruhestörung durch mexikanische Fans hatte Ecuadors Fußball-Verband (FEF) eine formelle Beschwerde bei den WM-Organisatoren eingereicht. Dieses Verhalten sei weit entfernt „von den Prinzipien des Fair Play, der Fairness und der Einheit, für die eine Fußball-Weltmeisterschaft stehen sollte“, hieß es in einer Mitteilung wenige Stunden vor dem K.-o.-Spiel im Aztekenstadion. Mit 2:0 gewannen die Mexikaner die Partie.
Folglich befürchteten auch die Engländer schon im Vorfeld, es könne ihnen in der Nacht vor dem Spiel wie Ecuador ergehen. Die Polizei musste damals wie diesmal einschreiten, um die nächtliche Ruhestörung durch dröhnende Motoren, Hupen und Lautsprecher so gut wie möglich zu unterbinden. Einige Fans wichen für ihr musikalisches und tatsächliches Feuerwerk auf eine nahe gelegene Brücke aus.
„England steht vor dem WM-Duell gegen Mexiko möglicherweise eine höllische Nacht bevor“, schrieb bereits die britische Boulevardzeitung „Mirror“. Der Verband versuchte, das Hotel geheim zu halten. Da die Unterkünfte aber vom Weltverband FIFA vorgegeben sind, war dieser Plan zum Scheitern verurteilt.
Nicht nur die mexikanischen Fans, auch das Stadion, in dem das Spiel gegen Mexiko ausgetragen wird, dürfte den Engländern schlaflose Nächte bereiten. Das Aztekenstadion ist für die Engländer ein Schreckgespenst, schreibt Sven Haist:
Folglich befürchteten auch die Engländer schon im Vorfeld, es könne ihnen in der Nacht vor dem Spiel wie Ecuador ergehen. Die Polizei musste damals wie diesmal einschreiten, um die nächtliche Ruhestörung durch dröhnende Motoren, Hupen und Lautsprecher so gut wie möglich zu unterbinden. Einige Fans wichen für ihr musikalisches und tatsächliches Feuerwerk auf eine nahe gelegene Brücke aus.
„England steht vor dem WM-Duell gegen Mexiko möglicherweise eine höllische Nacht bevor“, schrieb bereits die britische Boulevardzeitung „Mirror“. Der Verband versuchte, das Hotel geheim zu halten. Da die Unterkünfte aber vom Weltverband FIFA vorgegeben sind, war dieser Plan zum Scheitern verurteilt.
Nicht nur die mexikanischen Fans, auch das Stadion, in dem das Spiel gegen Mexiko ausgetragen wird, dürfte den Engländern schlaflose Nächte bereiten. Das Aztekenstadion ist für die Engländer ein Schreckgespenst, schreibt Sven Haist:
Newsdesk
Irritiert bis entsetzt: Die Reaktionen auf Paraguays letzten Auftritt
Mit Fairplay, da waren sich viele Beobachter einig, hatte der Auftritt der Südamerikaner im WM-Achtelfinale gegen Frankreich (0:1) wenig zu tun. Für diese „schmutzigen Tricks“, so die Meinung der Engländer, wurde dieses Spiel nicht erfunden.
„Das ist nicht nur beschämend, das ist schlimmer“, sagte Thomas Hitzlsperger, einst deutscher Nationalspieler, bei BBC One. „Ich würde niemals so Fußball spielen“, meinte Ex-Keeper Joe Hart, und Micah Richards fügte hinzu: „Das war peinlich anzusehen.“
Im Radio sagte Schottlands früherer Nationalspieler Pat Nevin, Paraguay habe die Franzosen mit ihren „dunklen Künsten“ provoziert. Bei Fox erklärte Zlatan Ibrahimovic: „Hätte ich dieses Spiel bestritten, hätte ich wohl vier oder fünf rote Karten kassiert und jemanden ins Krankenhaus befördert.“
Bayerns Dayot Upamecano bekam einen Ellenbogen in die Rippen, Jules Koundé Galarzas Hand ins Gesicht und Kylian Mbappé vom selben Spieler einen Schlag gegen die Brust. Galarza sagte später nur lapidar: „Jeder hat das Spiel gespielt, das er spielen wollte.“ Gustavo Velázquez malträtierte den Elfmeterpunkt vor Mbappés entscheidendem Tor (70.) mit den Füßen.
„Immer der Sportkamerad Galarza, der hätte für mich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen“, sagte der ehemalige Bundesliga-Referee Patrick Ittrich bei Magenta-TV. Die Aktion gegen Mbappé sei ein „astreiner Schlag“ gewesen: „Er hat nichts anderes vor, als den Spieler zu schlagen.“ Schiedsrichter Ilgis Tantaschew zeigte Paraguay aber nur eine einzige gelbe Karte – nach dem Schlusspfiff gegen den Co-Trainer.
Torhüter Orlando Gill wies die Vorwürfe einiger französischer Spieler zurück. „Das ist Fußball. Wenn sie das nicht gewohnt sind – was sollen wir da machen?“, fragte er und fügte hinzu: „So ist Paraguay eben – eine harte Mannschaft.“
„Wenn man aus Paraguay kommt, mag man die Mannschaft wahrscheinlich – sie sind wie Krieger“, sagte Hitzlsperger und urteilte abschließend: „Wenn man Franzose oder neutraler Beobachter ist, kann man keinen Respekt mehr für sie empfinden.“
„Das ist nicht nur beschämend, das ist schlimmer“, sagte Thomas Hitzlsperger, einst deutscher Nationalspieler, bei BBC One. „Ich würde niemals so Fußball spielen“, meinte Ex-Keeper Joe Hart, und Micah Richards fügte hinzu: „Das war peinlich anzusehen.“
Im Radio sagte Schottlands früherer Nationalspieler Pat Nevin, Paraguay habe die Franzosen mit ihren „dunklen Künsten“ provoziert. Bei Fox erklärte Zlatan Ibrahimovic: „Hätte ich dieses Spiel bestritten, hätte ich wohl vier oder fünf rote Karten kassiert und jemanden ins Krankenhaus befördert.“
Bayerns Dayot Upamecano bekam einen Ellenbogen in die Rippen, Jules Koundé Galarzas Hand ins Gesicht und Kylian Mbappé vom selben Spieler einen Schlag gegen die Brust. Galarza sagte später nur lapidar: „Jeder hat das Spiel gespielt, das er spielen wollte.“ Gustavo Velázquez malträtierte den Elfmeterpunkt vor Mbappés entscheidendem Tor (70.) mit den Füßen.
„Immer der Sportkamerad Galarza, der hätte für mich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen“, sagte der ehemalige Bundesliga-Referee Patrick Ittrich bei Magenta-TV. Die Aktion gegen Mbappé sei ein „astreiner Schlag“ gewesen: „Er hat nichts anderes vor, als den Spieler zu schlagen.“ Schiedsrichter Ilgis Tantaschew zeigte Paraguay aber nur eine einzige gelbe Karte – nach dem Schlusspfiff gegen den Co-Trainer.
Torhüter Orlando Gill wies die Vorwürfe einiger französischer Spieler zurück. „Das ist Fußball. Wenn sie das nicht gewohnt sind – was sollen wir da machen?“, fragte er und fügte hinzu: „So ist Paraguay eben – eine harte Mannschaft.“
„Wenn man aus Paraguay kommt, mag man die Mannschaft wahrscheinlich – sie sind wie Krieger“, sagte Hitzlsperger und urteilte abschließend: „Wenn man Franzose oder neutraler Beobachter ist, kann man keinen Respekt mehr für sie empfinden.“
Julio Enciso und William Saliba kämpfen um den Ball. . Tom Weller/dpa
Frankreich spielt nicht im Anzug – das war die Nacht
Es hätte Deutschlands Achtelfinale sein können, es wurde eine Art Kampfsportveranstaltung zwischen Frankreich und Paraguay. Ein paar Zitate:
- "Sie dachten wohl, wir laufen heute im Anzug auf. Aber wir wissen auch, wie man schmutzigen Fußball spielt.“ (Kylian Mbappé)
- "Jede Mannschaft spielt so, wie sie es für richtig hält, wobei ich auf einige Beleidigungen der Gegenseite hätte verzichten können.“ (Frankreichs Trainer Didier Deschamps)
- "Das war die schlechteste Schiedsrichter-Leistung bei dieser WM“ (Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bei Magenta-TV)
Den Text zu all diesen Zitaten finden Sie hier:
Tuchel dementiert Viagra-Hilfe
Auf eines setzen Thomas Tuchel und seine Engländer in der Höhe von Mexiko-Stadt nicht: Viagra. Nachdem es in England Medienberichte gegeben hatte, die die Einnahme des Potenzmittels nahegelegt hatten, räumte Tuchel bei seiner Pressekonferenz im Aztekenstadion mit diesen Gerüchten und Spekulationen auf. Die Information habe ihn nicht erreicht, sagte der deutsche Coach der Three Lions amüsiert und betonte: „Das ist nicht wahr.“
Unter anderem hatte die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, dass Viagra nicht auf der Dopingliste stehen würde. Und Studien hätten gezeigt, dass es durch die Senkung des Blutdrucks in der Lunge den in großen Höhen auftretenden Ermüdungsgefühlen und Schwindel entgegenwirke. Anzeichen dafür, dass Tuchels Mannschaft Viagra nehmen würde, gebe es aber nicht, hieß es in der Zeitung.
In guter Stimmung vor dem Achtelfinal-Kracher in der deutschen Nacht auf Montag (2 Uhr MESZ/Magenta-TV) konnte sich Routinier Jordan Henderson einen Scherz aber nicht verkneifen. Auf die Frage, was denn nun gegen die Höhe – das legendäre Stadion liegt über 2200 Meter über dem Meeresspiegel – helfe, antwortete der 36-Jährige: „Viagra hilft“. Nicht ohne umgehend und mit einem Lachen zu betonen: „Das war ein Witz.“
Unter anderem hatte die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, dass Viagra nicht auf der Dopingliste stehen würde. Und Studien hätten gezeigt, dass es durch die Senkung des Blutdrucks in der Lunge den in großen Höhen auftretenden Ermüdungsgefühlen und Schwindel entgegenwirke. Anzeichen dafür, dass Tuchels Mannschaft Viagra nehmen würde, gebe es aber nicht, hieß es in der Zeitung.
In guter Stimmung vor dem Achtelfinal-Kracher in der deutschen Nacht auf Montag (2 Uhr MESZ/Magenta-TV) konnte sich Routinier Jordan Henderson einen Scherz aber nicht verkneifen. Auf die Frage, was denn nun gegen die Höhe – das legendäre Stadion liegt über 2200 Meter über dem Meeresspiegel – helfe, antwortete der 36-Jährige: „Viagra hilft“. Nicht ohne umgehend und mit einem Lachen zu betonen: „Das war ein Witz.“
Nächster Einsatz für deutschen Schiedsrichter fix
Im WM-Achtelfinale kommt Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wieder zum Einsatz. Für das Nachbarduell des Europameisters Spanien gegen Portugal mit Altstar Cristiano Ronaldo am Montag (21 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dallas ist der 45-Jährige vom Weltverband Fifa als Vierter Offizieller eingeteilt worden. Zweimal stand Zwayer bisher als Chef auf dem Platz: beim 2:0 des Co-Gastgebers USA gegen Australien, als er in der Nachspielzeit an der Wade behandelt werden musste, und beim 3:1 der DR Kongo gegen Usbekistan jeweils in der Vorrunde.
Selbstverständlich werden die Schiedsrichterleistungen auch bei dieser WM heiß debattiert. In Deutschland sorgte besonders das aberkannte Tor von DFB-Verteidiger Jonathan Tah in der Verlängerung gegen Paraguay für Diskussionen. SZ-Reporter Felix Haselsteiner hat sich den nicht gegeben Treffer genau angeschaut.
Selbstverständlich werden die Schiedsrichterleistungen auch bei dieser WM heiß debattiert. In Deutschland sorgte besonders das aberkannte Tor von DFB-Verteidiger Jonathan Tah in der Verlängerung gegen Paraguay für Diskussionen. SZ-Reporter Felix Haselsteiner hat sich den nicht gegeben Treffer genau angeschaut.