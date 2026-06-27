Narrisch – das war die Nacht

Selbst Menschen, die viel Fußball schauen, dürften so etwas noch nicht erlebt haben. In Kansas City lief alles auf eine erneute "Schande" zu. Algerien hatte in der 60. Minute das 2:2 gegen Österreich erzielt, schon vor dem Spiel war klar, dass ein Unentschieden beiden Teams zum Weiterkommen reichen würde. Und spätestens ab der 70. Minute stellten sowohl Algerien als auch Österreich das Fußballspielen ein. Beide Abwehrreihen passten sich den Ball zu, keiner schoss mehr aufs Tor, es gab noch nicht mal einen ernsthaften Angriff.



In ihrem Quartier in Tijuana müssen die Iraner verrückt geworden sein. Denn sie wussten: Bei einem Remis sind sie raus. Und kein Team wollte mehr ein Tor schießen. Es war unwürdig.



Doch dann kam die dritte Minute der Nachspielzeit. Es waren überhaupt nur vier angezeigt. Algerien startete den ersten echten Angriff seit der Trinkpause. Und plötzlich war der Ball drin: Riyad Mahrez versenkte zum 3:2. Plötzlich war Österreich raus! Verzockt. Rache für Gijón, als sich bei der WM 1982 Deutschland und Österreich auf Kosten der Algerier auf einen Nichtangriffspakt einigten. Oder?



Ralf Rangnick wechselte Sasa Kalajdzic ein, den ehemaligen Stürmer des VfB Stuttgart, einen Kopfballspieler. Marcel Sabitzer flankte noch mal, Michael Gregoritsch legte per Kopf ab – und Kalajdzic traf zum 3:3.



„Ich habe im Moment keine Worte, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, so etwas habe ich so noch nie erlebt“, sagte Österreichs deutscher Trainer Ralf Rangnick.