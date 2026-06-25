Für Werber Robert Zitzmann, Geschäftsführer von Jung von Matt Sports, ist so etwas kontraproduktiv: „Das ist eine Aufmerksamkeitseinladung, weil wir uns sonst niemals mit der Ketchup-Flasche beschäftigen würden oder mit den Kopfhörern von Musiala, die jetzt abgeklebt werden.“



Ausnahme ist das Stadion in Atlanta. Das futuristische Stadion in der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia ist eigentlich nach dem Autohersteller Mercedes-Benz benannt, der sich das bis 2042 zehn Millionen Dollar pro Jahr kosten lässt. Dessen Logo prangt überdimensional auf dem Dach der Arena, nach Willen der Fifa sollte dies entfernt werden. Die Antwort in Kurzform: Können wir machen, aber dann bekommen wir ein Problem mit der Statik. Jedes einzelne der acht Dachteile wiegt 500 Tonnen. Die Sache mit der Statik war dann für die Fifa ein Argument. Atlanta ist damit das einzige Stadion, dass das Logo des Namenssponsors – zumindest an einer Stelle – nicht verdecken musste. Im Stadion selbst wurden etwa 2000 Mercedes-Logos verdeckt.



Offizieller Sponsor der Fifa oder der WM zu sein, ist kein günstiges Unterfangen. „Ein FIFA-Partner, so wird kolportiert, der auch über diese drei, vier Jahre dabei ist, bezahlt dafür zwischen 50 und 100 Millionen US-Dollar pro Jahr“, sagte Florian Pfeffel, Professor für Sportmanagement an der accadis Hochschule Bad Homburg. Je nach Wechselkurs wären das 40 bis 90 Millionen Euro. „Ein reiner WM-Sponsor liegt vielleicht eher in der Größenordnung 20, 30 Millionen US-Dollar.“ Hinzu kommen regionale Sponsoren, die nur in bestimmten Regionen auftreten.



Um die Exklusivität zu schützen, gibt es einen strengen Markenschutz bei Begriffen wie „World Cup 2026“, bei Logos, Maskottchen und auch dem WM-Pokal. Rund um das Stadion und auf den offiziellen Fan-Festivals dürfen keine Konkurrenzprodukte von Sponsoren verkauft werden. Auch die Stadien wurden zur WM umbenannt und neutralisiert. „Die FIFA verfolgt ein Clean-Site-Prinzip, bei welchem Stadien sicherstellen müssen, dass das Stadion und umliegende Gelände frei von potenziell konkurrierenden Namensrechten Dritter ist“, erklärt Ökonom Markus Voeth von der Uni Hohenheim.