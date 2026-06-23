Schlotterbeck bleibt zunächst bei der Mannschaft

Der verletzte Nico Schlotterbeck soll die deutsche Nationalmannschaft trotz seiner Verletzung zum WM-Gruppenfinale gegen Ecuador begleiten. „Er wird die Mannschaft unterstützen und die Mitspieler mit führen, auch für den Teamgeist“, sagte Sportdirektor Rudi Völler. Schlotterbeck geht aktuell an Krücken, um seinen verletzten linken Knöchel zu schonen, und soll einen Spezialschuh bekommen.

Das Duell mit den Südamerikanern findet am Donnerstag um 22 Uhr deutscher Zeit im Finalstadion von East Rutherford statt. Schlotterbeck steht nach seiner Innenbandverletzung im zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste für den Rest des Turniers nicht mehr zur Verfügung. Dennoch hatte sich der Dortmunder dazu entschieden, zunächst noch bei der Mannschaft zu bleiben. Auch in der K.o.-Runde, für die das DFB-Team bereits qualifiziert ist, soll er noch dabei sein.



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