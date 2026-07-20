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Wichtige Updates
Spanien erwartet eine Million Fans beim Empfang in Madrid
Argentinien-Trainer bricht Pressekonferenz unter Tränen ab
Neuer Geschäftsführer? Mertesacker in Gesprächen mit DFB
Klopp spricht von einer Einigung
Magath und Effenberg kritisieren DFB
Schlechter Verlierer: Argentinier Paredes schlägt Gavi nach Abpfiff ins Gesicht
Hässliche Szenen unmittelbar nach Spielende: Argentiniens Leandro Paredes hat sich nach Abpfiff des WM-Finals gegen Spanien zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen. Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Der 32-Jährige stand schon während des Spiels wegen seiner ruppigen Spielweise, vorbelastet mit einer gelben Karte, kurz vor dem Platzverweis.
Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme sagte als Expertin bei MagentaTV, bei Paredes sei „etwas durchgeknallt“. Ex-DFB-Kicker Thomas Müller, wegen seiner kommunikativen Art auf dem Platz auch „Radio Müller“ genannt, ergänzte, er selbst habe sich in ähnlichen Situationen immer mehr aufs Debattieren konzentriert, „da meine Stärken nie im Nahkampf lagen“.
Das WM-Finale bietet viel Anlass zur Kritik, auch wegen der Argentinier, die sich im Spiel auf Nahkampf konzentrierten, anstatt aufs Tor zu schießen, kommentiert Martin Schneider:
Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme sagte als Expertin bei MagentaTV, bei Paredes sei „etwas durchgeknallt“. Ex-DFB-Kicker Thomas Müller, wegen seiner kommunikativen Art auf dem Platz auch „Radio Müller“ genannt, ergänzte, er selbst habe sich in ähnlichen Situationen immer mehr aufs Debattieren konzentriert, „da meine Stärken nie im Nahkampf lagen“.
Das WM-Finale bietet viel Anlass zur Kritik, auch wegen der Argentinier, die sich im Spiel auf Nahkampf konzentrierten, anstatt aufs Tor zu schießen, kommentiert Martin Schneider:
Kommentar zur WM 2026: An diesem Finale war vieles schlecht für den Fußball. Außer dem Sieger
Eine für die Show verlängerte Pause und eine Mannschaft, die sich auf Nahkampf konzentriert: Das WM-Finale bietet viel Anlass zur Kritik. Doch Spaniens Titelgewinn vermittelt eine wertvolle Botschaft.
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Nach Finalpleite: Milei kündigt Feiertag in Argentinien an
Argentinien darf seine entthronten Weltmeister um Lionel Messi im Rahmen eines nationalen Feiertages ehren. Die Regierung des Landes hat nach der Finalniederlage gegen Spanien bestätigt, dass am Tag der Feierlichkeiten nach der Rückkehr der Nationalmannschaft in ihre Heimat die Arbeit ruhen werde. Das wird voraussichtlich am Dienstag der Fall sein. Messi und Co. sollen in der Casa Rosada empfangen werden, dem Amtssitz von Staatspräsident Javier Milei.
„Je nachdem, welchen Tag die Spieler und der Trainerstab für die Feier festlegen, wird dieser Tag zum nationalen Feiertag erklärt.Argentiniens Präsident Javier Milei
“
Der Rechtspopulist bedankte sich nach der Niederlage im Endspiel von East Rutherford bei den Spielern. „Ihr habt bis zum Schluss gekämpft“, schrieb er auf X, Argentinien werde „für immer“ an der Spitze thronen. In einem weiteren Beitrag kündigte er den Feiertag an. Das Team wird am Montagabend nach einem elfstündigen Flug um 18 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ) in Buenos Aires erwartet.
Spanien erwartet eine Million Fans beim Empfang in Madrid
Zum Empfang der spanischen Fußball-Nationalmannschaft werden am Montagnachmittag im Zentrum von Madrid bis zu eine Million Menschen erwartet.
Die Mannschaft soll um 12.50 Uhr Ortszeit am Flughafen von Madrid landen. Anschließend werden die Spieler vom Moncloa-Palast, dem Amtssitz von Ministerpräsident Pedro Sánchez, zum Cibeles-Platz fahren. Der Platz ist traditioneller Treffpunkt für Feierlichkeiten der spanischen Nationalmannschaft und ihrer Fans.
Dort soll eine Zeremonie mit den Spielern stattfinden. Zur Bewältigung des Andrangs sind zusätzliche Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen geplant, sagte Martín. Insgesamt werden 2050 Polizeibeamte und 400 Einsatzkräfte der Guardia Civil im Einsatz sein.
Madrid bereitete sich bereits am Sonntagabend auf eine lange Partynacht vor, bei der Tausende Fans, die das Spiel in Bars und drei Fanzonen verfolgt hatten, zum Feiern auf die Straßen strömten. Auch nach dem WM-Sieg 2010 in Südafrika hatten Hunderttausende Spanierinnen und Spanier die Mannschaft in Madrid empfangen.
Die Mannschaft soll um 12.50 Uhr Ortszeit am Flughafen von Madrid landen. Anschließend werden die Spieler vom Moncloa-Palast, dem Amtssitz von Ministerpräsident Pedro Sánchez, zum Cibeles-Platz fahren. Der Platz ist traditioneller Treffpunkt für Feierlichkeiten der spanischen Nationalmannschaft und ihrer Fans.
Dort soll eine Zeremonie mit den Spielern stattfinden. Zur Bewältigung des Andrangs sind zusätzliche Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen geplant, sagte Martín. Insgesamt werden 2050 Polizeibeamte und 400 Einsatzkräfte der Guardia Civil im Einsatz sein.
Madrid bereitete sich bereits am Sonntagabend auf eine lange Partynacht vor, bei der Tausende Fans, die das Spiel in Bars und drei Fanzonen verfolgt hatten, zum Feiern auf die Straßen strömten. Auch nach dem WM-Sieg 2010 in Südafrika hatten Hunderttausende Spanierinnen und Spanier die Mannschaft in Madrid empfangen.
Bereits am Sonntag haben Fans den Sieg ihrer Mannschaft in Madrid gefeiert. Getty Images
Argentinien-Trainer bricht Pressekonferenz unter Tränen ab
Argentiniens Trainer Lionel Scaloni hat seine Pressekonferenz nach der WM-Finalniederlage gegen Spanien unter Tränen abgebrochen. „Es ist sehr schmerzhaft, es tut mir sehr leid“, sagte der Coach heftig weinend und eilte von der Bühne.
Zuvor hatte der 48-Jährige über seine Gefühle nach dem verpassten zweiten Weltmeistertitel gesprochen. „Ich habe mir schon in der Kabine die Augen ausgeweint, deswegen weine ich jetzt nicht“, sagte Scaloni. Als er dann doch weinen musste, erhielt er aufmunternden Applaus von argentinischen Journalisten.
Zuvor hatte der 48-Jährige über seine Gefühle nach dem verpassten zweiten Weltmeistertitel gesprochen. „Ich habe mir schon in der Kabine die Augen ausgeweint, deswegen weine ich jetzt nicht“, sagte Scaloni. Als er dann doch weinen musste, erhielt er aufmunternden Applaus von argentinischen Journalisten.
Schwer enttäuscht nach der Niederlage seines Teams: Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni. REUTERS
Scaloni schwärmte von seiner Mannschaft um Lionel Messi. „Es ist ein großartiges Team. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen davon beeinflusst werden.“
Zu seiner eigenen Zukunft hielt sich Scaloni bedeckt. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass sich der Weltmeistertrainer von 2022 mit dem Verband auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2030 geeinigt habe. Er werde mit dem Verbandspräsidenten sprechen. „Ich bin ihm dankbar, dass ich hier an dieser Stelle sein darf“, sagte Scaloni – und weinte.
New York-Korrespondent Boris Herrmann hat sich das Finale im Stadion von East Rutherford angeschaut und kommt zu dem Ergebnis: Argentiniens Auftritt im Finale war ein "unwürdiger Schlussakt":
Zu seiner eigenen Zukunft hielt sich Scaloni bedeckt. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass sich der Weltmeistertrainer von 2022 mit dem Verband auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2030 geeinigt habe. Er werde mit dem Verbandspräsidenten sprechen. „Ich bin ihm dankbar, dass ich hier an dieser Stelle sein darf“, sagte Scaloni – und weinte.
New York-Korrespondent Boris Herrmann hat sich das Finale im Stadion von East Rutherford angeschaut und kommt zu dem Ergebnis: Argentiniens Auftritt im Finale war ein "unwürdiger Schlussakt":
Neuer Geschäftsführer? Mertesacker in Gesprächen mit DFB
Der ehemalige Fußball-Weltmeister Per Mertesacker ist in Gesprächen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und könnte demnächst als Geschäftsführer des Verbandes zum Chef des designierten Bundestrainers Jürgen Klopp werden. Auf diesem Posten könnte er Andreas Rettig, der seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängert, folgen.
„Man muss dem DFB eins lassen: Der Kontakt zu mir ist irgendwie nie abgerissen. In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen. Aber es gibt noch nichts zu verkünden“, sagte Mertesacker im ZDF.
„Man muss dem DFB eins lassen: Der Kontakt zu mir ist irgendwie nie abgerissen. In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen. Aber es gibt noch nichts zu verkünden“, sagte Mertesacker im ZDF.
ZDF-Fußballexperte Per Mertesacker (Archivbild). Soeren Stache/dpa
Telekom erwirbt Medienrechte an Fußball-WM 2030
Die Deutsche Telekom hat sich die Medienrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gesichert. Alle 104 Partien des Turniers werden auf der hauseigenen TV-Plattform Magenta TV zu sehen sein, teilte der Bonner Konzern am Sonntagabend mit. Das Turnier zum 100-jährigen Bestehen des Wettbewerbs findet vom 8. Juni bis zum 21. Juli 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten statt. Gastgeber für die 48 Nationalmannschaften sind Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen die Übertragungsrechte für die Europameisterschaft 2028 erworben.
Newsdesk
Klopp spricht von einer Einigung
Jürgen Klopp ist frei für das Bundestrainer-Amt. Bis zur endgültigen Einigung müsse man sich ein wenig noch gedulden, merkte er an, doch Zweifel gibt es praktisch nicht mehr. Denn: Sein Vertrag mit Red Bull ist laut Klopp kein Hindernis mehr. „Ich habe eine Einigung und eine Regelung mit Red Bull gefunden, eine sehr, sehr großzügige Regelung, wenn man so will“, sagte der 59-Jährige bei MagentaTV kurz vor dem Anpfiff des WM-Endspiels.
Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB: „Es ist nichts final und das ist nun mal so. Es ist ja so, die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung.“ Details zum Treffen mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff nannte Klopp zwar nicht. Sein bis 2029 datierter Vertrag als weltweiter Fußball-Chef beim Getränkekonzern hat demnach aber offenbar keine Gültigkeit mehr, so dass er zum DFB wechseln kann.
Klopp soll möglichst in der kommenden Woche als neuer Bundestrainer beim DFB vorgestellt werden, sobald letzte Vertragsdetails geklärt sind: „Es sollte dann in den nächsten Tagen passieren, im Idealfall.“ Es müssten aber noch „viele Gespräche“ geführt werden, sagte Klopp, und deutete an, dass es weitere Fragen zu klären gibt. Klopp monierte zudem, dass in den vergangenen Tage zu viele Details durchgesickert seien. Nicht alle Berichte seien korrekt gewesen.
Klopp soll beim DFB die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten, der nach dem frühen WM-Aus den Bundestrainerposten zwei Jahre vor Auslaufen seines Vertrages räumen musste. Klopp war nach vielen Jahren als Vereinstrainer seit Januar 2025 als „Head of Global Soccer“ für Red Bull tätig. Bei der Weltmeisterschaft arbeitet er als Experte für MagentaTV.
Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB: „Es ist nichts final und das ist nun mal so. Es ist ja so, die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung.“ Details zum Treffen mit Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff nannte Klopp zwar nicht. Sein bis 2029 datierter Vertrag als weltweiter Fußball-Chef beim Getränkekonzern hat demnach aber offenbar keine Gültigkeit mehr, so dass er zum DFB wechseln kann.
Klopp soll möglichst in der kommenden Woche als neuer Bundestrainer beim DFB vorgestellt werden, sobald letzte Vertragsdetails geklärt sind: „Es sollte dann in den nächsten Tagen passieren, im Idealfall.“ Es müssten aber noch „viele Gespräche“ geführt werden, sagte Klopp, und deutete an, dass es weitere Fragen zu klären gibt. Klopp monierte zudem, dass in den vergangenen Tage zu viele Details durchgesickert seien. Nicht alle Berichte seien korrekt gewesen.
Klopp soll beim DFB die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten, der nach dem frühen WM-Aus den Bundestrainerposten zwei Jahre vor Auslaufen seines Vertrages räumen musste. Klopp war nach vielen Jahren als Vereinstrainer seit Januar 2025 als „Head of Global Soccer“ für Red Bull tätig. Bei der Weltmeisterschaft arbeitet er als Experte für MagentaTV.
Newsdesk
Javier Cáceres, New Jersey
Einlasschaos vor dem WM-Finale
Man hatte ja so Einiges erwartet. Aber dass die USA es am letzten Tag der WM (an dem üblicherweise alles problemlos läuft) schaffen, das Einlasschaos vom Eröffnungstag der WM in Südafrika 2010 in den Schatten zu stellen, ist dann doch überraschend. Volunteers, Tänzer, Gastronomie-Personal, Fotografen und Journalisten sollen durch ein Sicherheitsnadelöhr. Alle, auch Weltmeister wie der Brasilianer Denílson, müssen bei Ankunft erstmal nach dem Ende der Schlange suchen. Eine Aufgabe, an der nicht wenige scheitern, obwohl es nur eine Schlange gibt. Immerhin: Bis zum Spielbeginn waren es beim Entstehen dieser Bilder noch sechs Stunden hin. Und anders als am Vorabend regnete es nicht.
Javier Cáceres
Infantino über 95 000 Kilometer geflogen
Gianni Infantino ist zuletzt eine Strecke von fast zweieinhalb Erdumrundungen geflogen. Laut einer Recherche der Nachrichtenagentur AP legte der Schweizer Präsident des Weltverbandes vom 9. Juni und damit zwei Tage vor WM-Beginn an bis zum Finaltag 95 403 Kilometer im Flugzeug zurück. Am Äquator beträgt der Erdumfang rund 40 000 Kilometer. Die Fifa äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Nach AP-Angaben besuchte Infantino 43 der insgesamt 104 WM-Spiele. Demnach nutzte der 56-Jährige dafür wohl eine Maschine vom Typ Gulfstream G650 aus der Flotte der Charterabteilung des WM-Sponsors Qatar Airways, die der Schweizer schon in den vergangenen Jahren genutzt hatte.
Für die Verfolgung der Flugbewegungen wertete AP die Daten der Seite „FlightAware“ aus sowie Fotos aus verschiedenen Quellen. Der Auflistung zufolge war Infantino in jedem der 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko mindestens einmal. Gleich fünfmal verfolgte er Spiele auf der Tribüne des WM-Stadions in Miami. Dabei landete die getrackte Gulfstream auf 21 Flughäfen. Die längste Strecke legte der Fifa-Chef mit 5:44 Stunden auf dem Flug am 15. Juni von Miami nach Seattle zurück, die kürzeste mit 28 Minuten von Seattle ins kanadische Vancouver am 6. Juli.
Kürzer waren nur sogenannte Überführungsflüge, bei denen Infantino wohl nicht an Bord war. Wie Der Spiegel berichtet, flog die Maschine am 14. Juli beim Halbfinale Frankreich gegen Spanien vom Drehkreuz Dallas-Fort Worth über 18 Kilometer und 12 Minuten zum stadtnahen Love-Field-Airport. Am 21. Juni sei das Flugzeug vom Opa Locka Executive Airport in Miami zum dortigen International Airport 13 Kilometer weit geflogen. Nicht eingerechnet in die gesamte Flugstrecke während der WM ist ein Abstecher Infantinos vor den Halbfinals nach Doha für einen Kondolenzbesuch in Katar nach dem Tod des ehemaligen Emirs Hamad bin Chalifa Al Thani.
Für die Verfolgung der Flugbewegungen wertete AP die Daten der Seite „FlightAware“ aus sowie Fotos aus verschiedenen Quellen. Der Auflistung zufolge war Infantino in jedem der 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko mindestens einmal. Gleich fünfmal verfolgte er Spiele auf der Tribüne des WM-Stadions in Miami. Dabei landete die getrackte Gulfstream auf 21 Flughäfen. Die längste Strecke legte der Fifa-Chef mit 5:44 Stunden auf dem Flug am 15. Juni von Miami nach Seattle zurück, die kürzeste mit 28 Minuten von Seattle ins kanadische Vancouver am 6. Juli.
Kürzer waren nur sogenannte Überführungsflüge, bei denen Infantino wohl nicht an Bord war. Wie Der Spiegel berichtet, flog die Maschine am 14. Juli beim Halbfinale Frankreich gegen Spanien vom Drehkreuz Dallas-Fort Worth über 18 Kilometer und 12 Minuten zum stadtnahen Love-Field-Airport. Am 21. Juni sei das Flugzeug vom Opa Locka Executive Airport in Miami zum dortigen International Airport 13 Kilometer weit geflogen. Nicht eingerechnet in die gesamte Flugstrecke während der WM ist ein Abstecher Infantinos vor den Halbfinals nach Doha für einen Kondolenzbesuch in Katar nach dem Tod des ehemaligen Emirs Hamad bin Chalifa Al Thani.
Magath und Effenberg kritisieren DFB
Felix Magath und Stefan Effenberg haben nach dem frühen WM-Aus massive Kritik an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes geübt. Der einstige Bayern-Kapitän Effenberg forderte in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ sogar die Ablösung des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. „Die ducken sich weg. Weil ganz Fußball-Deutschland redet über Klopp. Das haben sie clever gemacht“, sagte 57-Jährige. „Aber im Endeffekt steht Neuendorf genauso in der Verantwortung. Und da müsste eigentlich auch bei den nächsten Wahlen die Konsequenz gezogen werden.“
Der frühere Meistertrainer Magath nennt zwar explizit keine Namen aus der DFB-Führung. Auch hält er Jürgen Klopp für die richtige Wahl als neuen Bundestrainer. Aber Klopp sei als designierter Nachfolger von Julian Nagelsmann „eine rein politische Entscheidung“, meinte der 72-Jährige. „Alle sind begeistert. Alle sagen: Jürgen Klopp muss es machen. Aber wie kann ich mich in eine so alternativlose Situation begeben wie der DFB?“, kritisierte Magath. „Klopp macht jetzt, was er will.“ Für den ehemaligen Trainer von Bayern München war die Verpflichtung von Nagelsmann im Jahr 2023 „eine krasse Fehlentscheidung. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Aber er war einfach völlig überfordert“, sagte Magath.
„Deshalb ist in den drei Jahren, in denen er Bundestrainer war, nie etwas vor sich gegangen. Wir haben uns 2024 die Europameisterschaft schöngeredet. Die war ja auch nix. Toni Kroos hat ihn gerettet damals. Nicht er und seine fachlichen Fähigkeiten.“ Und deshalb müsse für „diese Fehlentscheidung irgendjemand die Verantwortung übernehmen“.
Der frühere Meistertrainer Magath nennt zwar explizit keine Namen aus der DFB-Führung. Auch hält er Jürgen Klopp für die richtige Wahl als neuen Bundestrainer. Aber Klopp sei als designierter Nachfolger von Julian Nagelsmann „eine rein politische Entscheidung“, meinte der 72-Jährige. „Alle sind begeistert. Alle sagen: Jürgen Klopp muss es machen. Aber wie kann ich mich in eine so alternativlose Situation begeben wie der DFB?“, kritisierte Magath. „Klopp macht jetzt, was er will.“ Für den ehemaligen Trainer von Bayern München war die Verpflichtung von Nagelsmann im Jahr 2023 „eine krasse Fehlentscheidung. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Aber er war einfach völlig überfordert“, sagte Magath.
„Deshalb ist in den drei Jahren, in denen er Bundestrainer war, nie etwas vor sich gegangen. Wir haben uns 2024 die Europameisterschaft schöngeredet. Die war ja auch nix. Toni Kroos hat ihn gerettet damals. Nicht er und seine fachlichen Fähigkeiten.“ Und deshalb müsse für „diese Fehlentscheidung irgendjemand die Verantwortung übernehmen“.
Infantino, die Fifa und ihr Umgang mit dem Sport
Was bleibt von dieser WM, bei der der Fußball Teil des groß angelegten Entertainments der Fifa geworden ist? SZ-Sportchef Claudio Catuogno mit einem bilanzierenden Kommentar:
WM-Bilanz: Wer sich wirklich für Fußball interessiert, traut Infantinos Fifa jetzt alles zu
Für Beobachter ohne große Vorerfahrung mag dieses XXL-Turnier „big fun“ gewesen sein. Doch es steht zu befürchten, dass der Fußball mit dieser WM endgültig zum reinen Unterhaltungsprodukt geworden ist.
www.sueddeutsche.de
Vor WM-Finale: Flug von Mexikos Präsidentin gestrichen
Die extremen Luft- und Wetterverhältnisse am Ort des WM-Endspiels New York haben auch die Reisepläne von Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum verändert. Ihr ursprünglich geplanter Flug von Cancún nach New York wurde am Samstag zunächst um zwei Stunden verschoben und dann komplett gestrichen. Grund dafür war die Rauchentwicklung über der US-Metropole, die in den vergangenen Tagen durch Waldbrände in Kanada verursacht worden waren.
Nach Angaben der mexikanischen Regierung flog die 64 Jahre alte Präsidentin kurzfristig in der Nacht zu Sonntag mit einer Maschine des „Sekretariats für die nationale Verteidigung“ (Sedena) nach New York. Das ist vergleichbar mit dem Verteidigungsministerium in anderen Staaten. Sheinbaum hatte zuvor überraschend eine Einladung von US-Präsident Donald Trump zum WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ/ZDF und Magenta TV) erhalten. Sie werde genauso vor Ort sein wie der Staatschef des anderen Co-Gastgeberlandes: Kanadas Premierminister Mark Carney.
Nach Angaben der mexikanischen Regierung flog die 64 Jahre alte Präsidentin kurzfristig in der Nacht zu Sonntag mit einer Maschine des „Sekretariats für die nationale Verteidigung“ (Sedena) nach New York. Das ist vergleichbar mit dem Verteidigungsministerium in anderen Staaten. Sheinbaum hatte zuvor überraschend eine Einladung von US-Präsident Donald Trump zum WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ/ZDF und Magenta TV) erhalten. Sie werde genauso vor Ort sein wie der Staatschef des anderen Co-Gastgeberlandes: Kanadas Premierminister Mark Carney.
Am Samstag lag das Stadion in East Rutherford, in dem an diesem Sonntag das Finale der Fußball-WM ausgetragen wird, in dichtem Rauch. REUTERS
Cucurellas Tattoo-Versprechen im Falle eines Spanien Sieges
Sollte Spanien das Finale an diesem Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) gegen Argentinien gewinnen, wartet wohl eine bleibende „Verschönerung“ auf Spaniens Verteidiger Marc Cucurella. Vor dem Turnier hatte dieser in einem Radiointerview angekündigt, sich „das Gesicht von Luis de la Fuente klein tätowieren zu lassen“.
Auf Cucurellas linken Oberarm prangt bereits ein stolzer Löwe, noch ein Sieg, dann könnte das Konterfei des spanischen Fußball-Nationaltrainers – Glatze, Brille, weißer Bart – den Bizeps des 27-Jährigen zieren.
Schon auf den Gewinn der EM 2024 in Deutschland hatte Cucurella mit einer Typ-Veränderung reagiert. Nach dem 2:1-Finalsieg über England ließ er sich seine vormals braune Lockenpracht rot färben.
Auf Cucurellas linken Oberarm prangt bereits ein stolzer Löwe, noch ein Sieg, dann könnte das Konterfei des spanischen Fußball-Nationaltrainers – Glatze, Brille, weißer Bart – den Bizeps des 27-Jährigen zieren.
Schon auf den Gewinn der EM 2024 in Deutschland hatte Cucurella mit einer Typ-Veränderung reagiert. Nach dem 2:1-Finalsieg über England ließ er sich seine vormals braune Lockenpracht rot färben.
Könnte bald auf dem Arm von Verteidiger Marc Cucurella verewigt sein: Spaniens Nationaltrainer Luis De La Fuente. Getty Images via AFP
Alles Wissenswerte rund ums Finale heute Abend
An diesem Abend ist es also so weit: Das 104. Spiel dieser überdimensionalen WM beschließt ein Turnier, das entweder Spanier oder Argentinier in allerbester Erinnerung behalten werden. Wer noch letzte Unklarheiten beseitigen möchte, kann sich hier abschließend informieren. Die SZ-Final-Reporter Boris Herrmann und Javier Cáceres haben alle wichtigen Fakten rund ums Spiel in East Rutherford zusammengetragen. Und gegen 20 Uhr startet dann bei uns auf SZ.de der große Liveticker zum Finale – er läuft so lange, bis es eine Entscheidung gibt (das kann dauern, bei einer überlangen Halbzeitshow und einer möglichen Verlängerung).
Klinsmann hält DFB-Elf für zu weich
Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht Mängel in der Körperlichkeit als eine der Ursachen für das Scheitern des DFB. „Sie waren zu weich, sie waren nicht fähig, zu leiden oder auch mal die Ellbogen auszufahren und sich Respekt zu verschaffen“, sagte Klinsmann dem TV-Sender Sky. Als Vorbild in dieser Hinsicht nannte der 61-Jährige Titelverteidiger Argentinien. „Was die Argentinier der ganzen Welt vorgemacht haben bei diesem Turnier ist einfach: Vielleicht sind wir nicht die beste Mannschaft, aber wir sind bereit bis an die Grenzen und darüber hinauszugehen und Spiele in den letzten Minuten zu entscheiden“, sagte Klinsmann.
Dies habe in der Vergangenheit auch die DFB-Auswahl gekonnt. Bei dieser WM war das deutsche Team bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ausgeschieden. In den beiden vorangegangenen WM-Turnieren scheiterte die Nationalmannschaft sogar schon in der Gruppenphase. „Wir sind jetzt absolut im Mittelmaß, ganz verloren irgendwo angekommen“, sagte Klinsmann bei Sport1. Er habe daher im Spaß zu italienischen Freunden gesagt: „Besser dreimal nicht hinfahren, als dreimal gleich nach Hause zu gehen.“
Italien hatte die Weltmeisterschaften 2018, 2022 und 2026 verpasst. Aber auch das deutsche Team fange jetzt weit unten an. „Wir müssen uns dafür schämen. Wir müssen eingestehen, dass viel, viel falsch gemacht wurde“, sagte Klinsmann. Er hoffe nun auf einen Neustart unter Jürgen Klopp als Bundestrainer. „Ich wünsche es mir sehr, weil er ein Typ ist, der so einen Neuanfang starten kann, weil er die Energie hat, die positive Art, andere Leute mit ins Boot zu bringen“, erklärte der Weltmeister von 1990.
Dies habe in der Vergangenheit auch die DFB-Auswahl gekonnt. Bei dieser WM war das deutsche Team bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ausgeschieden. In den beiden vorangegangenen WM-Turnieren scheiterte die Nationalmannschaft sogar schon in der Gruppenphase. „Wir sind jetzt absolut im Mittelmaß, ganz verloren irgendwo angekommen“, sagte Klinsmann bei Sport1. Er habe daher im Spaß zu italienischen Freunden gesagt: „Besser dreimal nicht hinfahren, als dreimal gleich nach Hause zu gehen.“
Italien hatte die Weltmeisterschaften 2018, 2022 und 2026 verpasst. Aber auch das deutsche Team fange jetzt weit unten an. „Wir müssen uns dafür schämen. Wir müssen eingestehen, dass viel, viel falsch gemacht wurde“, sagte Klinsmann. Er hoffe nun auf einen Neustart unter Jürgen Klopp als Bundestrainer. „Ich wünsche es mir sehr, weil er ein Typ ist, der so einen Neuanfang starten kann, weil er die Energie hat, die positive Art, andere Leute mit ins Boot zu bringen“, erklärte der Weltmeister von 1990.