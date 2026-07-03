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Wichtige Updates
Österreichs Bundespräsident vor WM-Spiel: Kinder sollten wach bleiben dürfen
Nagelsmann hat wohl „keine Chance mehr“ – Klopp ist der logische Nachfolger
USA, Belgien – das war die Nacht
DFB stellt sich gegen Rassismus
Kimmich: „Wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig.“
Tritt Nagelsmann heute zurück?
Bundestrainer Julian Nagelsmann soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze seinen Rücktritt erklären. Der 38-Jährige soll nach der Krisensitzung beim Deutschen Fußball-Bund am Donnerstag in Frankfurt/Main zu dieser Entscheidung gekommen sein, wie der TV-Sender Sky und die Bild-Zeitung berichteten.
Nagelsmann war mit der DFB-Auswahl am Montag im Sechzehntelfinale der WM im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Unmittelbar nach dem Ausscheiden hatte er einen Rücktritt ausgeschlossen. Bei dem Treffen in Frankfurt soll ihm die DFB-Spitze aber diesen Schritt nahegelegt haben.
„Ich bin keiner der wegläuft“, hatte Nagelsmann im Stadion in Foxborough in den USA gesagt. Nun kam es aber zu dem Sinneswandel. Offen ist noch die DFB-Zukunft von Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig. Als Nachfolger ist seit Tagen Jürgen Klopp im Gespräch. Der einstige Erfolgscoach und derzeitige Chefstratege von Red Bull ist der Topkandidat. Derzeit ist er als Experte für MagentaTV in Amerika im Einsatz.
Nagelsmann war mit der DFB-Auswahl am Montag im Sechzehntelfinale der WM im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Unmittelbar nach dem Ausscheiden hatte er einen Rücktritt ausgeschlossen. Bei dem Treffen in Frankfurt soll ihm die DFB-Spitze aber diesen Schritt nahegelegt haben.
„Ich bin keiner der wegläuft“, hatte Nagelsmann im Stadion in Foxborough in den USA gesagt. Nun kam es aber zu dem Sinneswandel. Offen ist noch die DFB-Zukunft von Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig. Als Nachfolger ist seit Tagen Jürgen Klopp im Gespräch. Der einstige Erfolgscoach und derzeitige Chefstratege von Red Bull ist der Topkandidat. Derzeit ist er als Experte für MagentaTV in Amerika im Einsatz.
Um ein Haar in der Verlängerung – das war die Nacht
Das Spiel zwischen Portugal und Kroatien wäre eines gewesen, für das es sich gelohnt hätte, wach zu bleiben. Nicht nur, weil die beiden Ü40-Veteranen Luka Modric und Cristiano Ronaldo aufeinandertrafen und vorher klar war, dass einer der beiden sich vermutlich endgültig von der WM verabschieden muss. Nein, auch wegen des Spiels, das spektakulär war. Ivan Perisics Führung glich Ronaldo per Elfmeter aus, es war sein so lang ersehntes erstes Tor in einem WM-K.-o.-Spiel. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte dann Goncalo Ramos das 2:1 für Portugal – aber die Pointe kam noch.
Kroatien erzielte in der 103. (!) Minute der regulären Spielzeit den Ausgleich. Dachte man. Aber Igor Matanovic berührte eine Flanke von Perisic mit den Haaren – wodurch Mario Pasalic im Abseits stand. Der Beweis wurde durch den Chip im Ball erbracht, der zeigte einen minimalen Ausschlag an. Portugal und Ronaldo waren weiter, Kroatien raus.
Kroatien erzielte in der 103. (!) Minute der regulären Spielzeit den Ausgleich. Dachte man. Aber Igor Matanovic berührte eine Flanke von Perisic mit den Haaren – wodurch Mario Pasalic im Abseits stand. Der Beweis wurde durch den Chip im Ball erbracht, der zeigte einen minimalen Ausschlag an. Portugal und Ronaldo waren weiter, Kroatien raus.
Und auch die Schweiz steht im WM-Achtelfinale, wenn auch weniger dramatisch als Portugal. Spieler des Spiels war erneut der Freiburger Johan Manzambi, der die Führung von Breel Embolo mit einem famosen Solo vorbereitete.
Beim DFB verdichten sich die Hinweise, dass Jürgen Klopp der Wunschkandidat für die Nachfolge von Julian Nagelsmann sein dürfte. Zwar ist Julian Nagelsmann noch im Amt, aber auch die Hinweise auf eine baldige Beendigung des Arbeitsverhältnisses verdichten sich. So wie es aktuell aussieht, scheint Klopp aber nicht nur der Wunsch- sondern auch der einzige Kandidat zu sein, mit dem der Deutsche Fußball-Bund sprechen wollen würde. Warum das keine gute Idee wäre, hat SZ-Reporter Philipp Schneider hier kommentiert.
63 Prozent der Deutschen sind laut Umfrage für Klopp
44 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann von seinem Amt zurücktreten oder vom DFB entlassen werden sollte. Das ergab eine Umfrage des Institut für neue soziale Antworten (INSA) für die Bild, die die Zeitung am Mittwoch durchführen ließ. 21 Prozent waren gegenteiliger Meinung, der Rest äußerte sich nicht. 63 Prozent der Befragten stimmten außerdem für eine Übernahme durch Jürgen Klopp.
In der Umfrage, an der 1001 Leserinnen und Leser teilnahmen, wurde auch nach Alternativen für Klopp gefragt. Neben Pep Guardiola (acht Prozent) und Sebastian Hoeneß (neun Prozent) fielen auch die Namen von Lothar Matthäus und Ex-Nationaltrainer Joachim Löw (beide elf Prozent). Platz eins belegte Christian Streich (19 Prozent).
49 Prozent der Gefragten vertreten zudem die Ansicht, dass die Spieler, der Trainer und die DFB-Führung alle gemeinsam die Schuld am WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay tragen. Von den einzelnen Beteiligten erhalten jedoch die Spieler mit 21 Prozent den höchsten Anteil.
An eine Trendwende im deutschen Fußball mithilfe der aktuellen DFB-Führung glaubten nur 24 Prozent der Befragten, 49 Prozent stimmten für „nein“. Dennoch sprachen sich 38 Prozent für den Verbleib von Rudi Völler als Sportdirektor aus.
Zur größten Enttäuschung unter den Spielern wurden Manuel Neuer (15 Prozent) vor Leroy Sané (elf Prozent) und Joshua Kimmich (sieben Prozent) gewählt. Dennoch sprachen sich die meisten (40 Prozent) für einen Verbleib von Kimmich als Kapitän aus.
In der Umfrage, an der 1001 Leserinnen und Leser teilnahmen, wurde auch nach Alternativen für Klopp gefragt. Neben Pep Guardiola (acht Prozent) und Sebastian Hoeneß (neun Prozent) fielen auch die Namen von Lothar Matthäus und Ex-Nationaltrainer Joachim Löw (beide elf Prozent). Platz eins belegte Christian Streich (19 Prozent).
49 Prozent der Gefragten vertreten zudem die Ansicht, dass die Spieler, der Trainer und die DFB-Führung alle gemeinsam die Schuld am WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay tragen. Von den einzelnen Beteiligten erhalten jedoch die Spieler mit 21 Prozent den höchsten Anteil.
An eine Trendwende im deutschen Fußball mithilfe der aktuellen DFB-Führung glaubten nur 24 Prozent der Befragten, 49 Prozent stimmten für „nein“. Dennoch sprachen sich 38 Prozent für den Verbleib von Rudi Völler als Sportdirektor aus.
Zur größten Enttäuschung unter den Spielern wurden Manuel Neuer (15 Prozent) vor Leroy Sané (elf Prozent) und Joshua Kimmich (sieben Prozent) gewählt. Dennoch sprachen sich die meisten (40 Prozent) für einen Verbleib von Kimmich als Kapitän aus.
England verlängert Pub-Öffnungszeiten
Anlässlich des WM-Achtelfinals zwischen England und Co-Gastgeber Mexiko (Montag/1 Uhr MESZ) bleiben auf der britischen Insel Pubs bis 5 Uhr morgens geöffnet. Wie das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer am Donnerstag mitteilte, gibt es am Spieltag eine Ausnahmeregelung, die die Ausschankzeiten verlängert.
„Der Fußball könnte nach Hause kommen, aber wir sorgen dafür, dass die Fans es nicht müssen“, sagte der Premierminister: „Dass Pubs bis zum Schlusspfiff geöffnet bleiben, ist eine gute Nachricht für die Anhänger und eine gute Nachricht für die Pubs und Veranstaltungsorte, die unsere Gemeinschaften zusammenbringen.“
England hatte sich am Mittwoch mit einem 2:1-Erfolg und zwei Toren von Kapitän Harry Kane gegen die Demokratische Republik Kongo den Achtelfinaleinzug gesichert. Das Aufeinandertreffen mit Mexiko findet im Aztekenstadion statt.
Trainer Thomas Tuchel hatte nach dem Sechzehntelfinale bereits für eine weitere Ausnahmeregelung plädiert. „Schreibt eine Entschuldigung für die Schule und lasst sie Fußball schauen“, sagte der 52-Jährige. Auch zu dieser Angelegenheit äußerte sich das Büro des Premierministers: „Kinder sollten am Montag in der Schule sein“. Weiter hieß es: Auch „der Premierminister hat am Montag wie üblich einen vollen Terminkalender, daher steht er vor dem gleichen Dilemma wie alle anderen, ob er wach bleibt.“
„Der Fußball könnte nach Hause kommen, aber wir sorgen dafür, dass die Fans es nicht müssen“, sagte der Premierminister: „Dass Pubs bis zum Schlusspfiff geöffnet bleiben, ist eine gute Nachricht für die Anhänger und eine gute Nachricht für die Pubs und Veranstaltungsorte, die unsere Gemeinschaften zusammenbringen.“
England hatte sich am Mittwoch mit einem 2:1-Erfolg und zwei Toren von Kapitän Harry Kane gegen die Demokratische Republik Kongo den Achtelfinaleinzug gesichert. Das Aufeinandertreffen mit Mexiko findet im Aztekenstadion statt.
Trainer Thomas Tuchel hatte nach dem Sechzehntelfinale bereits für eine weitere Ausnahmeregelung plädiert. „Schreibt eine Entschuldigung für die Schule und lasst sie Fußball schauen“, sagte der 52-Jährige. Auch zu dieser Angelegenheit äußerte sich das Büro des Premierministers: „Kinder sollten am Montag in der Schule sein“. Weiter hieß es: Auch „der Premierminister hat am Montag wie üblich einen vollen Terminkalender, daher steht er vor dem gleichen Dilemma wie alle anderen, ob er wach bleibt.“
Newsdesk
Vinzent-Vitus Leitgeb
Österreichs Bundespräsident vor WM-Spiel: Kinder sollten wach bleiben dürfen
Zum ersten Mal seit 1954 steht für Österreich heute Abend wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Fußballweltmeisterschaft an: Gegen den aktuellen Europameister Spanien ist das Team von Trainer Ralf Rangnick allerdings der klare Außenseiter.
Als oberste moralische Unterstützung hat sich deshalb nun auch Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen auf Instagram zu Wort gemeldet, mit einem Appell an alle Eltern im Land: Sie mögen doch bitte ihre Kinder heute nicht ins Bett schicken, sondern länger aufbleiben und das Spiel gegen Spanien anschauen lassen, das um 21 Uhr beginnt. „Ja, bis spät in die Nacht fernsehen ist nicht gut“, so van der Bellen. „Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu“.
Als oberste moralische Unterstützung hat sich deshalb nun auch Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen auf Instagram zu Wort gemeldet, mit einem Appell an alle Eltern im Land: Sie mögen doch bitte ihre Kinder heute nicht ins Bett schicken, sondern länger aufbleiben und das Spiel gegen Spanien anschauen lassen, das um 21 Uhr beginnt. „Ja, bis spät in die Nacht fernsehen ist nicht gut“, so van der Bellen. „Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu“.
Umringt ist van der Bellen in seinem Video dabei von sechzehn Kindern in Rot-Weiß-Rot, die so ernst schauen, dass sie sich mit ihren Blicken entweder besonders mahnend an ihre Eltern richten oder schon unbewusst Sorge über ein mögliches 0:9 gegen Spanien ausdrücken wollen, wie es der österreichischen Nationalmannschaft 1999 in der EM-Qualifikation passiert ist.
Dass es im aktuellen Kader zumindest nicht an Selbstbewusstsein fehlt, ist übrigens auch bereits auf van der Bellens Instagram-Account festgehalten. Schon nach der erfolgreichen WM-Qualifikation 2025 forderte der Stürmer Marko Arnautovic einen neuen Nationalfeiertag vom Bundespräsidenten. Der sagte: Im Falle eines WM-Titels sei er zu Gesprächen bereit.
Warum ausgerechnet gegen Spanien die Taktik des österreichischen Teams aufgehen könnte, hat SZ-Reporter Felix Haselsteiner aufgeschrieben:
Dass es im aktuellen Kader zumindest nicht an Selbstbewusstsein fehlt, ist übrigens auch bereits auf van der Bellens Instagram-Account festgehalten. Schon nach der erfolgreichen WM-Qualifikation 2025 forderte der Stürmer Marko Arnautovic einen neuen Nationalfeiertag vom Bundespräsidenten. Der sagte: Im Falle eines WM-Titels sei er zu Gesprächen bereit.
Warum ausgerechnet gegen Spanien die Taktik des österreichischen Teams aufgehen könnte, hat SZ-Reporter Felix Haselsteiner aufgeschrieben:
WM 2026: Rangnick will mit Österreich Favorit Spanien ärgern
Mutige Balljäger sollten die Österreicher von Ralf Rangnick bei dieser WM sein, doch bislang haben sie enttäuscht. Ausgerechnet Spanien kommt in der K.-o.-Runde jetzt aber gelegen – so lautet zumindest die hoffnungsvolle Theorie.
www.sueddeutsche.de
Deutliche Kritik an Tuchel
Trotz des Einzugs ins Achtelfinale schlägt Trainer Thomas Tuchel in England viel Kritik entgegen. „Ich habe große Bedenken. Wir freuen uns alle, dass England weitergekommen ist, aber besonders, wenn England den Ball verliert, ist die Abwehr sehr anfällig“, sagte Wayne Rooney bei der BBC nach dem mühevollen 2:1 gegen die Demokratische Republik Kongo. Tuchels Elf sei in vielen Bereichen „einfach nicht auf der Höhe“, bemängelte der frühere Stürmer.
Auch die traditionell wenig zimperliche Presse sparte nicht mit Kritik. „Thomas Tuchels katastrophale Entscheidung wäre beinahe aufgedeckt worden – England entgeht nur knapp einer WM-Überraschung“, schrieb der Daily Star. Die Mannschaft habe sich unerklärlicherweise in ein „Pub-Team“ verwandelt, habe „langsam und schlampig“ gespielt. „England war in diesem Spiel zeitweise wirklich am Ende“, analysierte der Guardian.
Die positiven Schlagzeilen gehörten wieder einmal Doppeltorschütze Harry Kane, der nun auf fünf Turniertreffer kommt. „Von nun an werde ich ihn Sir Harry Kane nennen“, sagte der ehemalige Weltklasse-Stürmer Thierry Henry beim US-Sender CBS: „Er allein war die Antwort.“
Warum Harry Kane die Antwort gegen Kongo war, können Sie in diesem Stück von SZ-Reporter Martin Schneider lesen:
Auch die traditionell wenig zimperliche Presse sparte nicht mit Kritik. „Thomas Tuchels katastrophale Entscheidung wäre beinahe aufgedeckt worden – England entgeht nur knapp einer WM-Überraschung“, schrieb der Daily Star. Die Mannschaft habe sich unerklärlicherweise in ein „Pub-Team“ verwandelt, habe „langsam und schlampig“ gespielt. „England war in diesem Spiel zeitweise wirklich am Ende“, analysierte der Guardian.
Die positiven Schlagzeilen gehörten wieder einmal Doppeltorschütze Harry Kane, der nun auf fünf Turniertreffer kommt. „Von nun an werde ich ihn Sir Harry Kane nennen“, sagte der ehemalige Weltklasse-Stürmer Thierry Henry beim US-Sender CBS: „Er allein war die Antwort.“
Warum Harry Kane die Antwort gegen Kongo war, können Sie in diesem Stück von SZ-Reporter Martin Schneider lesen:
„Solange dieser Trainerstab im Amt ist“: Senegals Pape Gueye kündigt Pause im Nationalteam an
Nach dem dramatischen Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Belgien will Senegals Pape Gueye, 27, unter dem aktuellen Nationaltrainer Pape Thiaw nicht mehr für sein Land spielen. Der Mittelfeldspieler des FC Villarreal war in der 66. Minute ausgewechselt worden, als Senegal noch 2:0 führte. Belgien drehte das Spiel anschließend und gewann mit 3:2 nach Verlängerung.
„Ich möchte heute schon ankündigen, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde“, schrieb Gueye in einer Instagram-Story. „Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen... Das respektieren wir“, schrieb Gueye weiter.
„Ich möchte heute schon ankündigen, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde“, schrieb Gueye in einer Instagram-Story. „Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen... Das respektieren wir“, schrieb Gueye weiter.
Nagelsmann hat wohl „keine Chance mehr“ – Klopp ist der logische Nachfolger
Nach allem, was zu hören und zu lesen ist, wäre es inzwischen eine riesige Überraschung, wenn Julian Nagelsmann noch länger als ein paar Tage Bundestrainer bleibt. Hört man sich aktuell beim DFB um, dann fällt unter anderem der Satz: „Er hat keine Chance mehr.“
Das berichtet SZ-Reporter Philipp Selldorf, in dessen Text man außerdem erfährt, dass Jürgen Klopp in der Vergangenheit bereits mindestens zweimal die Möglichkeit hatte, Bundestrainer zu werden. Er lehnte jeweils ab. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem es für beide Seiten passen könnte:
Das berichtet SZ-Reporter Philipp Selldorf, in dessen Text man außerdem erfährt, dass Jürgen Klopp in der Vergangenheit bereits mindestens zweimal die Möglichkeit hatte, Bundestrainer zu werden. Er lehnte jeweils ab. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem es für beide Seiten passen könnte:
England-Spiel mitten in der Nacht? Tuchel: "Lasst sie Fußball schauen"
Nach dem Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen die Demokratische Republik Kongo trifft das Team von Trainer Thomas Tuchel im Achtelfinale auf Mexiko. Das Spiel findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt, um 1 Uhr englischer Zeit. Das ist eigentlich keine Zeit, zu der Kinder normalerweise Fußball schauen dürfen.
Gefragt, was er Eltern nun rät, deren Kinder darum bitten, aufbleiben zu dürfen, sagte Tuchel: „Lasst sie Fußball schauen. Schule haben sie noch jede Menge vor sich, aber die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt. In vier Tagen steht ein ganz großes Spiel an. Wir brauchen die Unterstützung aller – und ganz besonders die der Kinder.“
Gefragt, was er Eltern nun rät, deren Kinder darum bitten, aufbleiben zu dürfen, sagte Tuchel: „Lasst sie Fußball schauen. Schule haben sie noch jede Menge vor sich, aber die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt. In vier Tagen steht ein ganz großes Spiel an. Wir brauchen die Unterstützung aller – und ganz besonders die der Kinder.“
USA, Belgien – das war die Nacht
In der 85. Minute lief ein Spiel, das der Senegal eigentlich nicht mehr verlieren konnte und am Ende doch noch verlor. 2:0 führte das zusammen mit Marokko stärkste afrikanische Team, Belgien enttäuschte und machte nicht den Eindruck, hier nochmal zurückkommen zu wollen. Dann traf der eingewechselte Romelu Lukaku, der schon zehnmal abgeschrieben war und nun ein zehntes Mal zurückgekommen ist. Kurz darauf segelte Senegals Torhüter Mory Diaw an einer Flanke vorbei, Youri Tielemans traf, doch die Pointe sollte noch kommen.
In der 119. Minute zeigte Schiedsrichter Héctor Said Martínez aus Honduras nach gefühlt ewigem Videostudium auf den Punkt. Tielemans verwandelte – und der Senegal war raus. „Es ist ein grausamer Sport. Wir müssen es akzeptieren und weitermachen. Es ist nicht einfach für mich, nicht einfach für die Spieler“, sagte Senegals Trainer Pape Thiaw.
In der 119. Minute zeigte Schiedsrichter Héctor Said Martínez aus Honduras nach gefühlt ewigem Videostudium auf den Punkt. Tielemans verwandelte – und der Senegal war raus. „Es ist ein grausamer Sport. Wir müssen es akzeptieren und weitermachen. Es ist nicht einfach für mich, nicht einfach für die Spieler“, sagte Senegals Trainer Pape Thiaw.
Weiter geht die Party für die USA, die Bosnien-Herzegowina trotz halbstündiger Unterzahl 2:0 besiegten. Leverkusens Malik Tillmann erzielte das 2:0 per Freistoß gegen St.-Paulis-Torhüter Nikola Vasilj, der dabei überhaupt nicht gut aussah.
DFB stellt sich gegen Rassismus
Das DFB-Team hat sich in den sozialen Medien bei seinen Fans für die Unterstützung während der Fußball-WM bedankt, Selbstkritik für das frühe Aus geübt – aber auch diskriminierende Hasskommentare angeprangert.
„Der Kritik an unseren Leistungen stellen wir uns. Sie ist berechtigt und gehört zum Sport. Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht“, heißt es in einem Post beim Instagram-Account der Nationalmannschaft mit seinen 7,6 Millionen Followern: „Der Fußball steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt, nicht für Spaltung.“ Unter anderem Jonathan Tah war nach seinem verschossenen Elfmeter das Ziel von Anfeindungen geworden.
In dem Post wird das WM-Scheitern aber auch sportlich eingeordnet. „Wir haben es nicht geschafft zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden.“ Man habe es als Team „nicht besser hinbekommen. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen.“
Am Ende des Schreibens bedankt sich das Nationalteam nochmals bei den Fans. „An alle, die uns unterstützt haben: Danke, dass Ihr da wart. Danke für Euren Support. Wir werden es wieder besser machen. Mit Euch an unserer Seite. Eure Nationalmannschaft.“
„Der Kritik an unseren Leistungen stellen wir uns. Sie ist berechtigt und gehört zum Sport. Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht“, heißt es in einem Post beim Instagram-Account der Nationalmannschaft mit seinen 7,6 Millionen Followern: „Der Fußball steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt, nicht für Spaltung.“ Unter anderem Jonathan Tah war nach seinem verschossenen Elfmeter das Ziel von Anfeindungen geworden.
In dem Post wird das WM-Scheitern aber auch sportlich eingeordnet. „Wir haben es nicht geschafft zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden.“ Man habe es als Team „nicht besser hinbekommen. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen.“
Am Ende des Schreibens bedankt sich das Nationalteam nochmals bei den Fans. „An alle, die uns unterstützt haben: Danke, dass Ihr da wart. Danke für Euren Support. Wir werden es wieder besser machen. Mit Euch an unserer Seite. Eure Nationalmannschaft.“
Kimmich: „Wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig.“
Und auch mit etwas Abstand ist der Frust bei Joshua Kimmich über das frühe Scheitern bei einer Fußball-WM groß. „Ich bin gerade einfach nur leer und mir ist überhaupt nicht danach, mich zu melden. Aber es gehört dazu, sich auch diesen Situationen zu stellen“, schrieb der DFB-Kapitän bei Instagram: „Gemeinsam hatten wir vor, eine sehr erfolgreiche WM zu spielen, Deutschland würdig zu vertreten und einen kleinen Beitrag für eine positive Entwicklung in unserem Land zu leisten. Und wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig.“
Es war bereits Kimmichs drittes WM-Turnier. 2022 und 2018 war das Aus bereits nach der Gruppenphase besiegelt, diesmal im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.
Der Bayern-Profi betonte dennoch, er sei „stolz“ darauf, „Kapitän dieser Mannschaft zu sein“. Aber die Enttäuschung über den Turnierverlauf sei weiterhin groß. „Wir hätten Euch allen und auch uns gerne mehr zurückgegeben“, schrieb Kimmich an die Fans gerichtet.
Es war bereits Kimmichs drittes WM-Turnier. 2022 und 2018 war das Aus bereits nach der Gruppenphase besiegelt, diesmal im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.
Der Bayern-Profi betonte dennoch, er sei „stolz“ darauf, „Kapitän dieser Mannschaft zu sein“. Aber die Enttäuschung über den Turnierverlauf sei weiterhin groß. „Wir hätten Euch allen und auch uns gerne mehr zurückgegeben“, schrieb Kimmich an die Fans gerichtet.
Wer sonst? Harry Kane rettet England
Die Menschen im fernen München haben eine Ahnung davon, was Harry Kane für ein formidabler Stürmer ist. Jetzt wissen es auch die Spieler der DR Kongo. Lange durften sie im WM-Sechzehntelfinale von einer großen Überraschung gegen den Favoriten England träumen – bis Kane kam und alles regelte.
Lesen Sie hier den Spielbericht von SZ-Reporter Martin Schneider:
Lesen Sie hier den Spielbericht von SZ-Reporter Martin Schneider:
Neuer Stürmer: FC Bayern wird bei der WM fündig
Der Wechsel von Marokkos WM-Stürmer Ismael Saibari zum FC Bayern ist perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend verkündete, kommt der 25-Jährige zur neuen Saison von der PSV Eindhoven und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Über die Höhe der Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben – sie soll sich Medienberichten zufolge auf rund 50 Millionen Euro belaufen.
„Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl: „Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten.“ Saibari werde dem Offensivspiel des FC Bayern „zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben“.
Zunächst verfolgt Saibari aber mit Marokko seinen WM-Traum weiter. Er hat für die Nordafrikaner bislang in vier Partien in Nordamerika drei Treffer erzielt, im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande verwandelte er den entscheidenden Elfmeter. Am Samstag spielt Marokko gegen Co-Gastgeber Kanada um den Einzug in die Runde der letzten acht.
Kahn: „Drei Bundestrainer sind am selben Punkt gescheitert“
Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn hat nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft die Debatte um einen neuen Bundestrainer kritisiert. Für den 57-Jährigen führe die Diskussion „am Kern vorbei“, das Problem liege aus seiner Sicht bei den Spielern. Diese, so schrieb Kahn am Mittwoch bei LinkedIn, müssten mehr Verantwortung übernehmen. „Drei Bundestrainer sind am selben Punkt gescheitert“, schrieb Kahn und nahm Joachim Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann in Schutz: „Wenn drei Trainer mit unterschiedlichen Ansätzen immer am selben Punkt scheitern, liegt die Ursache tiefer.“
Für Kahn liege die Ursache in der fehlenden Verantwortungsübernahme der Spieler, die früh geprägt werden müsse: „Wer als junger Spieler immer wieder lernt, schwierige Entscheidungen zu treffen, Fehler auszuhalten und trotzdem den nächsten Ball zu fordern, entwickelt genau das, was große Turniere entscheidet“, schrieb Kahn: „Wer das nie gelernt hat, wird es im Nationaltrikot nicht plötzlich beherrschen.“
Das Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay sei das perfekte Beispiel gewesen: „Eine Spitzenmannschaft sucht in diesem Augenblick keine Freiwilligen. Sie hat Spieler, die den Ball verlangen.“