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Wichtige Updates
Neuers letztes DFB-Spiel, Rüdiger lässt Zukunft offen
Paraguay ruft Nationalfeiertag aus
Klopp zur Bundestrainerfrage: "Nicht der Moment"
Deutschland ist raus – hier der Spielfilm des Scheiterns
Der Kapitän verrät: So will Paraguay gegen DFB-Elf auftreten
Newsdesk
DFB-Präsident Neuendorf kündigt Aufarbeitung in den kommenden Tagen an
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) spielt in der Bundestrainer-Frage nach dem neuerlichen WM-Desaster vorerst auf Zeit, die Luft für Julian Nagelsmann aber wird dünner. „Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte Präsident Bernd Neuendorf in einer DFB-Mitteilung rund 16 Stunden nach dem blamablen 3:4 i.E. im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.
Er habe nach dieser „bitteren Niederlage“ und dem Ausscheiden bei der WM „noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen“, berichtete Neuendorf und verkündete: „Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt.“ In den kommenden Tagen werde man „gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“. Ein Weiter so mit Nagelsmann schließt Neuendorfs Satz vom Übergang zur „Tagesordnung“ aber praktisch aus.
Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht noch bis zur EM 2028 unter Vertrag. Bei der Heim-EM 2024 war er mit der DFB-Auswahl im Viertelfinale am späteren Europameister Spanien gescheitert (1:2). In der Nations League erreichte die Nationalelf danach erstmals das Final Four, Platz vier war aber ebenfalls enttäuschend. Das dritte frühe WM-Aus in Serie ist nun der Tiefpunkt.
Er habe nach dieser „bitteren Niederlage“ und dem Ausscheiden bei der WM „noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen“, berichtete Neuendorf und verkündete: „Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt.“ In den kommenden Tagen werde man „gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist“. Ein Weiter so mit Nagelsmann schließt Neuendorfs Satz vom Übergang zur „Tagesordnung“ aber praktisch aus.
Nagelsmann, der das Amt im September 2023 übernommen hatte, steht noch bis zur EM 2028 unter Vertrag. Bei der Heim-EM 2024 war er mit der DFB-Auswahl im Viertelfinale am späteren Europameister Spanien gescheitert (1:2). In der Nations League erreichte die Nationalelf danach erstmals das Final Four, Platz vier war aber ebenfalls enttäuschend. Das dritte frühe WM-Aus in Serie ist nun der Tiefpunkt.
Bei Merz-Post soll ein Fehler passiert sein
Friedrich Merz hat den Post zum Weltmeisterschafts-Aus der deutschen Nationalmannschaft, der ihm viel Ärger und Kritik eingehandelt hat, offenbar vorab weder abgesegnet noch überhaupt gesehen. Bei der Veröffentlichung des Tweets auf der Plattform X sei ein Fehler passiert, heißt es aus dem Umfeld des Bundeskanzlers. Geschehen sei das aufgrund eines Versehens. Im offiziellen Account des Kanzlers war nach der deutschen Niederlage gepostet worden: „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“
Im Netz war Merz daraufhin vielfach vorgeworfen worden, das fußballerische Debakel schönzureden. Auch Zweifel an seinem Realitätssinn wurden laut. Kritiker fühlten sich in ihrer Annahme bestätigt, Merz sehe auch die Lage im Land nicht so wie sie ist. Darin liegt die politische Brisanz des Vorgangs. Stunden nach dem ersten Post schob das Merz-Team auf dem X-Account wohl auch deshalb nach: „Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.“ Das gebe die eigentliche Meinung von Merz wieder, hieß es aus seinem Umfeld.
Wortmeldungen auf X werden üblicherweise nicht von Merz selbst verfasst. Allerdings sollen Mitarbeiter dafür sorgen, dass die Posts die Haltung des Kanzlers korrekt wiedergeben. Durch ein Versehen sei das diesmal nicht passiert, hieß es.
Im Netz war Merz daraufhin vielfach vorgeworfen worden, das fußballerische Debakel schönzureden. Auch Zweifel an seinem Realitätssinn wurden laut. Kritiker fühlten sich in ihrer Annahme bestätigt, Merz sehe auch die Lage im Land nicht so wie sie ist. Darin liegt die politische Brisanz des Vorgangs. Stunden nach dem ersten Post schob das Merz-Team auf dem X-Account wohl auch deshalb nach: „Erfolge feiern wir gemeinsam. Und in der Niederlage stehen wir zusammen. Das macht uns stark. Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott.“ Das gebe die eigentliche Meinung von Merz wieder, hieß es aus seinem Umfeld.
Wortmeldungen auf X werden üblicherweise nicht von Merz selbst verfasst. Allerdings sollen Mitarbeiter dafür sorgen, dass die Posts die Haltung des Kanzlers korrekt wiedergeben. Durch ein Versehen sei das diesmal nicht passiert, hieß es.
Bundeskanzler Friedrich Merz on Twitter / X
Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. pic.twitter.com/TCMfDH6ROS— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 29, 2026
x.com
Wo war die deutsche Offensive?
In einer deutschen Mannschaft, bei der nicht viel gewiss war, konnte man sich eigentlich darauf einigen, dass sie über eine potente Offensive verfügt. Doch bei diesem Turnier mangelte es auch dort an Kreativität und Durchschlagskraft. Warum haben Wirtz, Musiala und Co. nicht besser funktioniert?
Mit dieser Frage beschäftigt sich SZ-Sportchef Claudio Catuogno noch einmal. Lesen Sie hier seine Analyse:
Mit dieser Frage beschäftigt sich SZ-Sportchef Claudio Catuogno noch einmal. Lesen Sie hier seine Analyse:
WM-Aus gegen Paraguay: Die deutsche Offensive fällt in sich zusammen wie ein Soufflé
Vom Herzstück zur Problemzone in wenigen Monaten: Auch gegen Paraguay ist kaum erkennbar, welcher Idee des Bundestrainers die Kreativspieler eigentlich folgen sollen – eine Statistik sticht hervor.
www.sueddeutsche.de
Kimmich hat vor der Katastrophe gewarnt
Joshua Kimmich musste schon das frühe Ausscheiden bei der WM 2018 und beim Turnier 2022 verkraften – beides nahm ihn jeweils sichtlich mit. Die Sorgen der Beobachter nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay galten deswegen speziell dem Kapitän. Ein Fußballer, von dem alle wissen, dass er Niederlagen besonders schwer wegsteckt. Wie also hat Kimmich diesen desaströsen Fußballabend aufgenommen?
SZ-Reporter Philipp Schneider hat sich mit der Rolle des Kapitäns nach dem Desaster eingehend beschäftigt:
SZ-Reporter Philipp Schneider hat sich mit der Rolle des Kapitäns nach dem Desaster eingehend beschäftigt:
Schuldgefühle? Nicht bei Nagelsmann
Wie geht es nach dem frühen Aus für Julian Nagelsmann weiter? SZ-Reporter Philipp Selldorf war in Boston bei dessen Pressekonferenz nach dem Scheitern im Sechzehntelfinale.
Seine Beobachtung: „Die anwesenden Reporter brauchten sich bald auch keine Sorgen mehr um ihr Taktgefühl zu machen, denn sobald Nagelsmann das Wort ergriff, sprach und klang er nicht viel anders, als hätte er ein besseres Bundesligaspiel verloren. Er dozierte über Fußballspezifisches, Paraguays lange Bälle, die Probleme beim eigenen Flügelspiel und die Fehler der Deckung beim 0:1, als aus der Überzahl im eigenen Strafraum eine Unterzahlsituation entstand, und das war zwar alles sehr lehrreich und hochinteressant, aber dem just erlittenen, kompromittierenden WM-Rauswurf der deutschen Mannschaft überhaupt nicht angemessen. Es wirkte so, als würde Nagelsmann dieses Scheitern bloß als Zwischenfall ansehen. Zumal er unerschütterlich keine Zweifel daran ließ, im Dienst bleiben zu wollen.“
Wie der DFB mit Sportdirektor Rudi Völler zu Nagelsmann steht und wie Jürgen Klopp als möglicher Nachfolger sich einfügt, können Sie hier lesen:
Seine Beobachtung: „Die anwesenden Reporter brauchten sich bald auch keine Sorgen mehr um ihr Taktgefühl zu machen, denn sobald Nagelsmann das Wort ergriff, sprach und klang er nicht viel anders, als hätte er ein besseres Bundesligaspiel verloren. Er dozierte über Fußballspezifisches, Paraguays lange Bälle, die Probleme beim eigenen Flügelspiel und die Fehler der Deckung beim 0:1, als aus der Überzahl im eigenen Strafraum eine Unterzahlsituation entstand, und das war zwar alles sehr lehrreich und hochinteressant, aber dem just erlittenen, kompromittierenden WM-Rauswurf der deutschen Mannschaft überhaupt nicht angemessen. Es wirkte so, als würde Nagelsmann dieses Scheitern bloß als Zwischenfall ansehen. Zumal er unerschütterlich keine Zweifel daran ließ, im Dienst bleiben zu wollen.“
Wie der DFB mit Sportdirektor Rudi Völler zu Nagelsmann steht und wie Jürgen Klopp als möglicher Nachfolger sich einfügt, können Sie hier lesen:
„Blamage“ und „Desaster“: Ex-Nationaltrainer Klinsmann ist verärgert
Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat deutliche Worte für das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay gefunden. „Die Art und Weise, wie wir heute Abend ausgeschieden sind, ist verheerend, ist eine Blamage, ist etwas, womit niemand, wirklich niemand gerechnet hat“, sagte Klinsmann in einem Interview bei ESPN. Das Ergebnis stürze den deutschen Fußball in ein „riesiges Loch“.
Alles müsse nun auf den Prüfstand gestellt werden, sagte der 61-Jährige. „Alles, von oben bis unten, muss hinterfragt und diskutiert werden. Natürlich wird es Konsequenzen geben, was auch immer diese Konsequenzen sein mögen.“ Die Mannschaft habe „schlampig“ gespielt und sei „nicht energisch, nicht entschlossen und nicht aggressiv genug“ gewesen. Die Art und Weise des Ausscheidens sei „äußerst enttäuschend“, sagte Klinsmann.
Zur Frage nach der Verantwortung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte Klinsmann, diese liege nicht bei einer einzelnen Person. „Die Verantwortung liegt bei allen – vom Trainerstab über den Verband bis hin zu jedem einzelnen Spieler, der in diesen 26-Mann-Kader berufen wurde. Jeder hat seinen Teil zu diesem Desaster beigetragen.“ Die Mannschaft habe „definitiv ihr Gesicht verloren“ und müsse die Schuld bei allen Beteiligten suchen.
Alles müsse nun auf den Prüfstand gestellt werden, sagte der 61-Jährige. „Alles, von oben bis unten, muss hinterfragt und diskutiert werden. Natürlich wird es Konsequenzen geben, was auch immer diese Konsequenzen sein mögen.“ Die Mannschaft habe „schlampig“ gespielt und sei „nicht energisch, nicht entschlossen und nicht aggressiv genug“ gewesen. Die Art und Weise des Ausscheidens sei „äußerst enttäuschend“, sagte Klinsmann.
Zur Frage nach der Verantwortung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte Klinsmann, diese liege nicht bei einer einzelnen Person. „Die Verantwortung liegt bei allen – vom Trainerstab über den Verband bis hin zu jedem einzelnen Spieler, der in diesen 26-Mann-Kader berufen wurde. Jeder hat seinen Teil zu diesem Desaster beigetragen.“ Die Mannschaft habe „definitiv ihr Gesicht verloren“ und müsse die Schuld bei allen Beteiligten suchen.
„Was für ein Spiel“: Kanzler Merz verwundert mit Trost-Post
Im Fußballland Deutschland gehört es sich für einen Bundeskanzler, dass er sich zum Abschneiden der DFB-Elf bei einer WM äußert, und sei es zum Ausscheiden der Mannschaft. Doch Friedrich Merz’ erste Reaktion auf der Plattform X war etwas verwunderlich: „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, DFB-Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch“, schrieb der Kanzler.
Da stellte sich die Frage: Hatte Merz das Spiel überhaupt angeschaut? Wenn das Team nach großem Kampf im Elfmeterschießen an Frankreich oder Spanien gescheitert wäre, etwas später im Turnier vielleicht, wäre das eine angemessene Reaktion gewesen. Eher weniger nach einer dürftigen Leistung über 120 Minuten gegen Paraguay und drei verschossenen Elfmetern im Elfmeterschießen gegen einen keinesfalls überragenden Gegner.
Natürlich hat Merz es nicht leicht. Er übt sein Amt in keineswegs goldenen Fußballjahren des Nationalteams aus. Er darf nicht, wie etwa Angela Merkel, auf den Tribünen der Welt jubilieren, bei der Heim-WM 2006, bei der WM 2010 in Südafrika oder natürlich beim Titelgewinn 2014 in Brasilien. Nein, Merz muss sich nach einem WM-Aus im Sechzehntelfinale (!) gegen die Nummer 41 (!!) der Fifa-Weltrangliste äußern. Und dann gehen seine Worte des Trostes auch noch nach hinten los.
Da stellte sich die Frage: Hatte Merz das Spiel überhaupt angeschaut? Wenn das Team nach großem Kampf im Elfmeterschießen an Frankreich oder Spanien gescheitert wäre, etwas später im Turnier vielleicht, wäre das eine angemessene Reaktion gewesen. Eher weniger nach einer dürftigen Leistung über 120 Minuten gegen Paraguay und drei verschossenen Elfmetern im Elfmeterschießen gegen einen keinesfalls überragenden Gegner.
Natürlich hat Merz es nicht leicht. Er übt sein Amt in keineswegs goldenen Fußballjahren des Nationalteams aus. Er darf nicht, wie etwa Angela Merkel, auf den Tribünen der Welt jubilieren, bei der Heim-WM 2006, bei der WM 2010 in Südafrika oder natürlich beim Titelgewinn 2014 in Brasilien. Nein, Merz muss sich nach einem WM-Aus im Sechzehntelfinale (!) gegen die Nummer 41 (!!) der Fifa-Weltrangliste äußern. Und dann gehen seine Worte des Trostes auch noch nach hinten los.
Bundeskanzler Friedrich Merz on Twitter / X
Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel, @DFB_Team! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. pic.twitter.com/TCMfDH6ROS— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 29, 2026
x.com
Neuers letztes DFB-Spiel, Rüdiger lässt Zukunft offen
Manuel Neuer ist bekanntlich schon einmal als Nationalspieler zurückgetreten – und jetzt tut er es erneut: Der Keeper hat sein Karriereende im DFB-Trikot bestätigt, ganz hochoffiziell. Im „Sportschau“-Interview antwortete der Nationaltorhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, mit „Ja“. Bereits nach der EM 2024 hatte der 40-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.
Der Bundestrainer hatte Neuer jedoch wieder als Nummer eins zurückgeholt. Die Entscheidung hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt. Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die „Power“ für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: „Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören“.
Und wie steht es um die Zukunft weiterer, älterer Nationalspieler? Antonio Rüdiger etwa ließ seine Zukunft offen, hinter Leon Goretzka, der den FC Bayern im Sommer verlassen wird, steht ein Fragezeichen. Kapitän Joshua Kimmich bleibt hingegen an Bord. „Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben“, sagte er nach seiner nächsten Turnierenttäuschung.
Der Bundestrainer hatte Neuer jedoch wieder als Nummer eins zurückgeholt. Die Entscheidung hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt. Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die „Power“ für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: „Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören“.
Und wie steht es um die Zukunft weiterer, älterer Nationalspieler? Antonio Rüdiger etwa ließ seine Zukunft offen, hinter Leon Goretzka, der den FC Bayern im Sommer verlassen wird, steht ein Fragezeichen. Kapitän Joshua Kimmich bleibt hingegen an Bord. „Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben“, sagte er nach seiner nächsten Turnierenttäuschung.
Warum Nagelsmann lieber als Bundestrainer aufhören sollte
Julian Nagelsmann will Bundestrainer bleiben, hat er nach dem WM-Aus in Boston erklärt. Jetzt gegen das Misstrauen anzucoachen, das ihm aus vielen Gründen entgegenschlägt, sollte er sich aber ersparen.
Denn wenn man auf diese Weise gegen Paraguay ausscheidet, dann stimmt etwas nicht. Die Stimmung im Kreis der Spieler, das hatten alle immerzu glaubhaft betont, war eigentlich gut wie lange nicht. Und die Mehrzahl der Spieler ist international auch eigentlich nicht zweitklassig. Wenn dann trotzdem nicht so viel passt, dann trägt dafür die Hauptverantwortung der Trainer.
SZ-Sportchef Claudio Catuogno hat sich in einem Kommentar mit der Zukunft des Bundestrainers beschäftigt. Lesen Sie hier, warum er der Meinung ist, dass Nagelsmann nicht mehr geeignet für die Aufgabe ist:
Denn wenn man auf diese Weise gegen Paraguay ausscheidet, dann stimmt etwas nicht. Die Stimmung im Kreis der Spieler, das hatten alle immerzu glaubhaft betont, war eigentlich gut wie lange nicht. Und die Mehrzahl der Spieler ist international auch eigentlich nicht zweitklassig. Wenn dann trotzdem nicht so viel passt, dann trägt dafür die Hauptverantwortung der Trainer.
SZ-Sportchef Claudio Catuogno hat sich in einem Kommentar mit der Zukunft des Bundestrainers beschäftigt. Lesen Sie hier, warum er der Meinung ist, dass Nagelsmann nicht mehr geeignet für die Aufgabe ist:
Niederlande mit schmerzhaftem Aus gegen Marokko
Deutschland raus – und auch der Traum der Niederlande ist trotz eines emotionalen Treffers von Cody Gakpo geplatzt. Die Elftal von Bondscoach Koeman verlor das intensive Sechzehntelfinale gegen Geheimfavorit Marokko mit 2:3 im Elfmeterschießen und muss auch bei der zwölften WM-Teilnahme Hoffnungen auf den ersten Triumph früh begraben. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Der künftige Münchner Ismael Saibari verwandelte den entscheidenden Elfer, nachdem zuvor zwei seiner Teamkollegen und drei Niederländer verschossen hatten.
Im Vorfeld von einem schweren Schicksalsschlag getroffene Gakpo (72.) hatte Oranje zunächst viel umjubelt in Führung geschossen, Issa Diop (90.+1) gerade noch rechtzeitig für Marokko ausgeglichen. Der Mitausrichter der WM 2030 bastelt vier Jahre nach dem Halbfinale von Katar am nächsten Fußball-Märchen. Gegner in der Runde der besten 16 ist am kommenden Samstag in Houston Co-Gastgeber Kanada.
„Die WM ist nach vier Spielen für uns vorbei. Das ist viel zu früh. Das tut weh. Und schon wieder nach einem Elfmeterschießen. Das ist frustrierend“, sagte Rechtsverteidiger Denzel Dumfries. Die Niederländer waren bei einer WM bereits 1998, 2014 und 2022 im Elfmeterschießen gescheitert – vor vier Jahren in Katar im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien.
Flügelspieler Gakpo und seine Freundin Noa van der Bij hatten am Samstag in den Sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren haben. Der 27-Jährige entschied sich in Absprache mit seiner Familie und dem Team aber gegen eine Abreise von der WM.
Im Vorfeld von einem schweren Schicksalsschlag getroffene Gakpo (72.) hatte Oranje zunächst viel umjubelt in Führung geschossen, Issa Diop (90.+1) gerade noch rechtzeitig für Marokko ausgeglichen. Der Mitausrichter der WM 2030 bastelt vier Jahre nach dem Halbfinale von Katar am nächsten Fußball-Märchen. Gegner in der Runde der besten 16 ist am kommenden Samstag in Houston Co-Gastgeber Kanada.
„Die WM ist nach vier Spielen für uns vorbei. Das ist viel zu früh. Das tut weh. Und schon wieder nach einem Elfmeterschießen. Das ist frustrierend“, sagte Rechtsverteidiger Denzel Dumfries. Die Niederländer waren bei einer WM bereits 1998, 2014 und 2022 im Elfmeterschießen gescheitert – vor vier Jahren in Katar im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien.
Flügelspieler Gakpo und seine Freundin Noa van der Bij hatten am Samstag in den Sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren haben. Der 27-Jährige entschied sich in Absprache mit seiner Familie und dem Team aber gegen eine Abreise von der WM.
Paraguay ruft Nationalfeiertag aus
Paraguays Staatspräsident Santiago Peña hat den Tag nach dem sensationellen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM zum nationalen Feiertag erklärt. „PARAGUAY GIBT NIEMALS AUF! FEIERTAG, VERDAMMT NOCH MAL!“, schrieb Peña nach dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen das DFB-Team am Montag bei X. Kurz darauf unterzeichnete er das entsprechende Dekret.
Für Paraguay war der Triumph im Sechzehntelfinale gegen die deutsche Mannschaft erst der zweite K.-o.-Sieg bei einer WM, zuletzt waren die Südamerikaner 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Auch den Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September 2025 hatte Peña bereits zum Feiertag ausgerufen.
Für Paraguay war der Triumph im Sechzehntelfinale gegen die deutsche Mannschaft erst der zweite K.-o.-Sieg bei einer WM, zuletzt waren die Südamerikaner 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Auch den Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September 2025 hatte Peña bereits zum Feiertag ausgerufen.
Klopp zur Bundestrainerfrage: "Nicht der Moment"
„Schattenmann“ Jürgen Klopp hat mit Entsetzen auf das niederschmetternde WM-Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagiert – selbst will er sich aber nicht als Nachfolger ins Gespräch bringen. „Ich verstehe, dass mein Name genannt wird, aber das ist nicht der Moment, darüber zu sprechen – und vor allem nicht mit mir“, sagte der Experte von MagentaTV nach der 3:4-Pleite im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale von Foxborough.
Die Niederlage ließ ihn ratlos zurück. „Es gibt 500 000 Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen. Du musst nur einen finden“, sagte Klopp. „Es gab nur ein Ziel, einen Traum, der ist geplatzt. Es war dramatisch. Wir haben nicht funktioniert.“
Die DFB-Elf habe „zu wenig kreiert“, kritisierte Klopp: „Du musst über die Flügel kommen. Es gibt keine Alternative. Wir wissen alle, wie gut die Jungs spielen können, aber das haben sie nicht auf den Platz bekommen.“ In drei Monaten, sagte der Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums, „werden wir wieder von Wirtz und Musiala schwärmen, wie großartig sie sind. Aber eben nicht jetzt.“
Auch der Kopf habe sicherlich eine Rolle gespielt. „Paraguay hatte die Möglichkeit, etwas zu erreichen“, betonte Klopp. „Deutschland hatte den Druck, etwas zu erreichen.“ Es habe zu wenig Tempoverschärfungen und Konsequenz gegeben. „Jeder im Stadion hat gedacht: Jetzt drehen sie es! Haben wir aber nicht. Wir haben sie vom Haken gelassen.“
Das wegen Torhüterbehinderung aberkannte Kopfballtor von Jonathan Tah in der Verlängerung blieb Klopp ein Rätsel: „Wenn dieses Tor irregulär ist, wird Arsenal nicht englischer Meister. Wir gewinnen das Spiel, wenn der Ball drin ist.“
Auch strukturell sei frischer Wind nötig, betonte Klopp. „Wir können über den DFB reden. Wir müssen hundertprozentig ein paar Dinge verändern. Da können wir bei der U10 anfangen und ein paar Jahre warten, was oben rauskommt.“
Die Niederlage ließ ihn ratlos zurück. „Es gibt 500 000 Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen. Du musst nur einen finden“, sagte Klopp. „Es gab nur ein Ziel, einen Traum, der ist geplatzt. Es war dramatisch. Wir haben nicht funktioniert.“
Die DFB-Elf habe „zu wenig kreiert“, kritisierte Klopp: „Du musst über die Flügel kommen. Es gibt keine Alternative. Wir wissen alle, wie gut die Jungs spielen können, aber das haben sie nicht auf den Platz bekommen.“ In drei Monaten, sagte der Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums, „werden wir wieder von Wirtz und Musiala schwärmen, wie großartig sie sind. Aber eben nicht jetzt.“
Auch der Kopf habe sicherlich eine Rolle gespielt. „Paraguay hatte die Möglichkeit, etwas zu erreichen“, betonte Klopp. „Deutschland hatte den Druck, etwas zu erreichen.“ Es habe zu wenig Tempoverschärfungen und Konsequenz gegeben. „Jeder im Stadion hat gedacht: Jetzt drehen sie es! Haben wir aber nicht. Wir haben sie vom Haken gelassen.“
Das wegen Torhüterbehinderung aberkannte Kopfballtor von Jonathan Tah in der Verlängerung blieb Klopp ein Rätsel: „Wenn dieses Tor irregulär ist, wird Arsenal nicht englischer Meister. Wir gewinnen das Spiel, wenn der Ball drin ist.“
Auch strukturell sei frischer Wind nötig, betonte Klopp. „Wir können über den DFB reden. Wir müssen hundertprozentig ein paar Dinge verändern. Da können wir bei der U10 anfangen und ein paar Jahre warten, was oben rauskommt.“
Deutschland ist raus – hier der Spielfilm des Scheiterns
SZ-Reporter Philipp Schneider hat die ganze Partie im Stadion in Foxborough miterlebt – inklusive Verlängerung und Elfmeterschießen. Sein Urteil lautet: völlig verdient ausgeschieden.
Nagelsmann schließt Rücktritt aus: „Ich stehe bereit, wenn man das möchte“
Der Bundestrainer möchte seinen Vertrag trotz des blamablen WM-Aus erfüllen. Wenn man ihn lässt. Weitere Stimmen zum Spiel gibt es hier:
Newsdesk
EU-Abgeordnete drängen auf Infantino-Untersuchung
Zahlreiche Mitglieder des Europäischen Parlaments haben sich offenbar für eine Untersuchung der Ethikbeschwerde gegen Gianni Infantino eingesetzt – und damit den Druck während der Fußball-WM auf die Fifa erhöht. In einem Brief, über den The Athletic und Politico am Montag berichteten, drückten 50 Abgeordnete ihre Unterstützung für die Beschwerde der Organisation FairSquare gegen den Fifa-Boss aus. Im Fokus stehen dabei Infantinos Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump und mögliche Verstöße gegen die Neutralitätspflicht des Weltverbandschefs.
„Die WM soll die Welt vereinen. Wenn Fifa-Präsident Infantino einen Präsidenten gegenüber einem anderen bevorzugt, schadet das dem Ansehen der Fifa und des gesamten Turniers“, betonte der Europaabgeordnete Barry Andrews demnach in dem Schreiben, das unter anderem von Abgeordneten aus Irland, Deutschland, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg, Dänemark, der Slowakei und den Niederlanden unterzeichnet wurde.
Gefordert wird den Berichten zufolge, dass die erstmalige Vergabe des Fifa-Friedenpreises, der ohne Rücksprache mit dem Fifa-Council um den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf im Dezember an Trump verliehen worden war, „umfassend untersucht“ werde. Die Beschwerde biete der Fifa „die Gelegenheit, ihr Bekenntnis zu politischer Neutralität, Transparenz und Verantwortlichkeit unter Beweis zu stellen“, hieß es.
FairSquare hatte kurz nach der Preisverleihung eine offizielle Beschwerde bei der Ethikkommission der Fifa eingereicht. Der Brief sei nun „ein äußerst bedeutender politischer Eingriff in die Aufarbeitung von Fehlverhalten bei der Fifa – einer, der das Potenzial hat, Gianni Infantino erheblich unter Druck zu setzen“, sagte FairSquare-Direktor Nicholas McGeehan dem SID: „Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass er gegen die Fifa-Regularien verstoßen hat. Dass politische Entscheidungsträger sein Handeln nun genauer unter die Lupe nehmen, stellt ein ernsthaftes Problem für Infantino und die Fifa dar.“
„Die WM soll die Welt vereinen. Wenn Fifa-Präsident Infantino einen Präsidenten gegenüber einem anderen bevorzugt, schadet das dem Ansehen der Fifa und des gesamten Turniers“, betonte der Europaabgeordnete Barry Andrews demnach in dem Schreiben, das unter anderem von Abgeordneten aus Irland, Deutschland, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg, Dänemark, der Slowakei und den Niederlanden unterzeichnet wurde.
Gefordert wird den Berichten zufolge, dass die erstmalige Vergabe des Fifa-Friedenpreises, der ohne Rücksprache mit dem Fifa-Council um den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf im Dezember an Trump verliehen worden war, „umfassend untersucht“ werde. Die Beschwerde biete der Fifa „die Gelegenheit, ihr Bekenntnis zu politischer Neutralität, Transparenz und Verantwortlichkeit unter Beweis zu stellen“, hieß es.
FairSquare hatte kurz nach der Preisverleihung eine offizielle Beschwerde bei der Ethikkommission der Fifa eingereicht. Der Brief sei nun „ein äußerst bedeutender politischer Eingriff in die Aufarbeitung von Fehlverhalten bei der Fifa – einer, der das Potenzial hat, Gianni Infantino erheblich unter Druck zu setzen“, sagte FairSquare-Direktor Nicholas McGeehan dem SID: „Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass er gegen die Fifa-Regularien verstoßen hat. Dass politische Entscheidungsträger sein Handeln nun genauer unter die Lupe nehmen, stellt ein ernsthaftes Problem für Infantino und die Fifa dar.“