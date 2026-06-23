Nach Debatten: Belgier Doku ist nach Geburt seines Kindes auf dem Rückweg

Jérémy Dokus Entscheidung für die Geburt seines Sohnes und gegen die WM hatte für einige Schlagzeilen gesorgt – nun ist der belgische Nationalspieler Vater geworden. Der 24-Jährige flog nach London und erlebte den großen Moment mit, schon am Dienstag soll er nun wieder zur Mannschaft stoßen. Das teilte der belgische Verband am Montagabend mit, Doku werde sich mit dem Team auf das letzte Vorrundenspiel vorbereiten.



„Herzlichen Glückwunsch an Jérémy Doku und seine Familie zur Geburt ihres ersten Sohnes Praise“, schrieben die Roten Teufel auf Instagram. Der 24-Jährige sei „mit Zustimmung und in Begleitung“ eines Teamarztes nach London gereist, „um bei diesem besonderen Anlass an der Seite seiner Frau zu sein“.



Während der vergangenen Tage hatte es Kritik an der Entscheidung Dokus gegeben, besonders die Aussagen der Journalistin France Pierron sorgten dabei für Empörung. „Eine Geburt ist ein widerlicher Moment, in dem der Vater nutzlos ist, er hat nur eine Statistenrolle“, sagte Pierron: „Du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Es gibt Hunderte Fußballspieler, die alles geben würden, um in dieser Position zu sein.“ Die französische Sportzeitung L'Équipe, für dessen TV-Sender Pierron arbeitet, distanzierte sich dann von den Äußerungen.